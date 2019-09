Rôle d'évaluation foncière - Ensemble Montréal propose un programme de report de la hausse de la taxe foncière pour les propriétaires aînés

MONTRÉAL, le 10 sept. 2019 /CNW Telbec/ - À la veille du dépôt du nouveau rôle d'évaluation foncière de la Ville de Montréal, qui servira de base pour le calcul des taxes municipales de 2020, 2021 et 2022, Ensemble Montréal demande que les propriétaires montréalais de 65 ans et plus soient mieux protégés contre les hausses de la taxe foncière.

« La plupart des aînés disposent d'un revenu fixe qui ne leur permet pas d'absorber des hausses répétitives de la taxe foncière. Or, dans un marché immobilier en forte croissance comme celui de Montréal, la valeur de leur propriété augmente, parfois de beaucoup, ce qui fait grimper leur compte de taxes. Nous voulons que la Ville demande au gouvernement du Québec de mettre en place un programme qui permettrait à ces propriétaires de reporter le paiement de la hausse de la taxe foncière jusqu'à la vente de leur résidence », a expliqué M. Lionel Perez, chef de l'Opposition officielle à l'hôtel de ville de Montréal.

Selon l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec, 2018 a été une année record en termes de ventes de propriétés à Montréal, ce qui laisse croire que le prochain rôle d'évaluation comportera des hausses importantes des valeurs résidentielles. D'ailleurs, en juin dernier, une analyse effectuée par le quotidien La Presse et JLR Recherche immobilière à partir des transactions de 2018 concluait que la hausse des valeurs foncières pour les maisons unifamiliales serait de 12,7 % en moyenne pour la Ville de Montréal, dépassant même 20 % dans certains arrondissements.

« Nous tenons à ce que nos aînés propriétaires puissent demeurer dans leur milieu de vie le plus longtemps possible, sans qu'ils soient forcés de déménager parce qu'ils ne peuvent plus payer les hausses de taxe foncière. La formule que nous demandons au gouvernement du Québec existe dans d'autres provinces comme la Colombie-Britannique ou l'Alberta. C'est une mesure qui va faire permettre de conserver la mixité dans certains de nos quartiers en évitant l'exode des personnes âgées vers la banlieue », a précisé M. Alan DeSousa, maire de l'arrondissement de Saint-Laurent et porte-parole de l'Opposition officielle en matière de finances.

Le gouvernement du Québec offre déjà une subvention pour aînés relative à une hausse de taxes municipales, mais celle-ci est assujettie à des critères très restrictifs. Par exemple, pour y être admissible, une résidence doit être visée par une augmentation de valeur qui excède d'au moins 7,5 % l'augmentation moyenne des immeubles de la municipalité.

« Ce qui veut dire que si les valeurs augmentent de 12 % à travers la ville, la valeur de la résidence visée doit augmenter de 19,5 % pour que le propriétaire espère obtenir la subvention provinciale. Je ne vois pas comment cette mesure vient en aide aux propriétaires aînés qui se situent sous cette limite et qui devront faire face à des hausses de valeur de 12 % à 19 %, et à l'augmentation de la taxe foncière qui suivra. Le gouvernement doit mettre en place un mécanisme plus juste et plus universel qui aidera vraiment nos aînés à conserver leur propriété le plus longtemps possible », a conclu M. Perez.

SOURCE Ville de Montréal - Opposition officielle à l'Hôtel de Ville de Montréal

Renseignements: Marc-Antoine Audette, Attaché de presse, Cabinet de l'Opposition officielle, (438) 925-0715

Related Links

ville.montreal.qc.ca