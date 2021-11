Rogers est le premier fournisseur de services nord-américain à adhérer au programme





PLANO, Texas, le 10 nov. 2021 /CNW/ - Ericsson (NASDAQ: ERIC) a annoncé aujourd'hui que Rogers Communications était le premier fournisseur de services nord-américain à se joindre à son programme mondial d'entreprises de démarrage 5G (appelé Startup 5G). Ce programme d'Ericsson est conçu pour aider les fournisseurs de services de communications (FSC) à accélérer la commercialisation et la monétisation réussies de la 5G en leur présentant aux bons partenaires d'innovation côté consommateur. Le programme favorisera également le transfert d'innovations 5G entre les entreprises de démarrage et Rogers afin de créer de nouvelles occasions commerciales pour les deux parties.

Jorge Fernandes, chef de la direction de la Technologie chez Rogers Communications, a déclaré ce qui suit : « en tant que chef de file de la mise en place de l'écosystème 5G au Canada, nous sommes toujours à la recherche de nouvelles occasions de travailler avec les meilleurs innovateurs, tant au Canada qu'ailleurs dans le monde. Grâce à cette collaboration avec Ericsson et son programme d'entreprises de démarrage 5G, nous pouvons explorer des offres de pointe pour nos clients alors que nous continuons à offrir une expérience 5G de classe mondiale sur le premier, le plus grand et le plus fiable réseau 1 5G du Canada ».

1 Rogers s'est classé premier dans l'audit sur la performance des données mobiles d'umlaut au deuxième trimestre de 2021. Rogers a obtenu le prix Best In Test dans le cadre du test Mobile Network Benchmark Canada d'umlaut pour 2021. Visitez www.umlaut.com/en/benchmarking/canada. Le plus grand en fonction du nombre total de kilomètres carrés de couverture 5G de Rogers par rapport à la couverture publiée des autres réseaux nationaux.

Cette nouvelle collaboration renforce encore le partenariat entre Ericsson et Rogers, qui remonte à plus de 30 ans, soit depuis le lancement des services sans fil au Canada. Rogers s'est associé à Ericsson en 2018 en tant que fournisseur 5G pour l'ensemble de son infrastructure réseau, et les entreprises travaillent ensemble pour déployer le premier réseau central autonome 5G au Canada, établissant les fondements de véritables expériences et cas d'utilisation 5G. Dans le cadre du programme d'entreprises de démarrage 5G, les entreprises travaillent ensemble à la recherche et au développement de nouvelles offres consommateur 5G, telles que la réalité augmentée et virtuelle, l'enseignement numérique, les sports électroniques en ligne et d'autres expériences médiatiques immersives.

Jeanette Irekvist, vice-présidente et chef de l'unité client Canada, Ericsson Amérique du Nord a déclaré ce qui suit : « Nous sommes ravis d'accueillir Rogers en tant que premier exploitant nord-américain à se joindre à notre programme d'entreprises de démarrage 5G. Notre connaissance et notre expertise de l'industrie à l'échelle mondiale nous ont permis de jouer le rôle d'entremetteur dans l'écosystème de la 5G, en présentant aux fournisseurs de services des produits et des services prêts à être lancés à grande échelle. Nous utilisons nos recherches approfondies sur les consommateurs pour dépister les entreprises de démarrage offrant le plus grand potentiel de réussite, et nous sommes heureux que Rogers nous accompagne dans cette aventure afin que les Canadiens puissent avoir accès aux dernières innovations qui se produisent dans le monde entier ».

Ce programme s'appuie sur l'écosystème 5G déjà solide de Rogers, qui comprend des partenariats novateurs en matière de recherche et développement avec des entreprises en démarrage, des universités, le secteur public et des entreprises, et l'étend au secteur de la consommation. Dans le cadre du programme d'entreprises de démarrage 5G, Rogers aura accès à une liste exclusive d'entreprises développant des services, des appareils et des applications évolutifs sur 5G. En regroupant et en offrant des applications et des services numériques novateurs, Rogers peut différencier l'expérience client de la 5G et, au bout du compte, modifier le comportement d'utilisation et la demande de services mobiles à large bande.

Jasmeet Sethi, responsable de ConsumerLab, Ericsson Research, a affirmé ce qui suit : « Nous sommes impatients d'étendre notre relation avec Rogers pour co-créer et mettre à l'essai des applications améliorées par la 5G. Avec un accès à 30 entreprises de démarrage dans le monde, nombre qui devrait passer à plus de 40 d'ici la fin de l'année, le programme offre à Rogers une occasion unique non seulement de tirer parti de l'information exploitable sur les consommateurs, mais aussi de se connecter avec des partenaires d'innovation pour maintenir l'élan en tant que leader de la 5G ».

Le concept du programme d'entreprises de démarrage 5G d'Ericsson a été lancé pour la première fois au mois de novembre 2019, au cours de la même période que celle du lancement des premiers services de réseau 5G commerciaux dans le monde. Le programme avait pour but de montrer le potentiel de la 5G en tant que plateforme d'innovation de services et de création de valeur. Le ConsumerLab d'Ericsson a publié récemment les résultats d'un sondage consommateur sur la 5G réalisé auprès de 1 600 Canadiens - Five Ways to a Better 5G - révélant que 80 % des Canadiens disent vouloir plus d'innovation dans les applications et services 5G.

À propos d'Ericsson

Ericsson permet aux fournisseurs de services de communication de tirer pleinement parti de la connectivité. Le portefeuille de l'entreprise couvre les réseaux, les services numériques, les services gérés et les activités émergentes. Il est conçu pour aider nos clients à passer au numérique, à accroître leur efficacité et à trouver de nouvelles sources de revenus. Les investissements d'Ericsson dans l'innovation ont permis à des milliards de personnes dans le monde de tirer parti des avantages de la téléphonie et de la large bande mobile. L'action Ericsson est cotée au Nasdaq de Stockholm et au Nasdaq de New York. www.ericsson.com

À propos de Rogers

Rogers est une fière entreprise canadienne qui se consacre à offrir davantage de possibilités aux Canadiens, à chaque jour. Notre fondateur, Ted Rogers, a acheté sa première station de radio, CHFI, en 1960. Nous sommes devenus une entreprise technologique et médiatique de premier plan qui s'efforce d'offrir aux Canadiens et aux entreprises canadiennes ce qu'il y a de mieux en matière de services sans fil, résidentiels, sportifs et médiatiques. Nos actions sont cotées à la Bourse de Toronto (TSX : RCI.A et RCI.B) et à la Bourse de New York (NYSE : RCI).

