Rod Bolger de RBC prendra la parole à la conférence sur les services financiers mondiaux 2019 de Barclays

TORONTO, le 4 sept. 2019 /CNW/ - Rod Bolger, chef des finances de la Banque Royale du Canada (RY aux bourses de Toronto et de New York), prendra la parole à la conférence sur les services financiers mondiaux 2019 de Barclays, qui aura lieu à New York le 11 septembre 2019 à 11 h 15 (HAE).

Un lien vers la webémission en direct sera disponible sur le site Web de RBC à www.rbc.com/investisseurs/events-presentations.html. La webémission sera conservée en archives durant trois mois.

Renseignements: Personne-ressource, investisseurs : Asim Imran, asim.imran@rbc.com, Relations avec les investisseurs, 416 955-7804; Personne-ressource, médias : Maria McGee, maria.mcgee@rbc.com, Financial Communications, 416 974-2789