L'Ontario mène le bal et crée un écosystème positif pour les entreprises, apte à soutenir la concurrence internationale.

MISSISSAUGA, ON, le 16 oct. 2020 /CNW/ - Hoffmann-La Roche Limited/Limitée (Roche Canada) est fière d'annoncer un investissement majeur visant la création d'emplois dans le secteur des sciences de la vie en Ontario. À l'heure où le Canada et le reste du monde ont les yeux tournés vers ce secteur, pressenti pour jouer un rôle de meneur dans le dépistage et le traitement de la COVID-19 ainsi que la relance économique d'après la pandémie, cet investissement se traduira par la création d'un maximum de 500 emplois à temps plein, hautement qualifiés et spécialisés en Ontario. Ainsi, 500 millions de dollars seront investis sur 5 ans pour établir les installations mondiales de Pharma Opérations techniques de Roche au siège social canadien de Mississauga. D'ici la fin de 2020, Roche aura embauché 200 employés de haut niveau, et jusqu'à 300 autres d'ici la fin de 2023.

L'Ontario est un chef de file en innovation et le carrefour d'un secteur des sciences de la vie en pleine croissance, reconnu internationalement. La crise sanitaire mondiale actuelle n'a fait que mettre en lumière l'importance de fortifier les sciences de la vie, particulièrement ici, au Canada. En effet, ce sont les sciences de la vie et la bioéconomie qui sous-tendent le système de santé, l'agriculture, l'approvisionnement alimentaire et la protection de l'environnement, en plus de présenter le plus grand potentiel de croissance économique de la province.

« Nous avons choisi d'investir en Ontario pour son milieu commercial aussi imposant que concurrentiel, son exceptionnel bassin de talents et l'engagement de son gouvernement à favoriser la croissance du secteur », explique Ronnie Miller, président-directeur général de Roche Pharma, Canada. « Nous applaudissons le travail acharné effectué par le gouvernement de l'Ontario et le cabinet de son premier ministre pour favoriser un environnement commercial capable de concourir à l'échelle internationale pour attirer des investisseurs; la promesse de Roche, soit de créer jusqu'à 500 postes spécialisés, découle directement de ces changements positifs. »

« C'est en Ontario qu'on retrouve les titans de la recherche, du développement et de l'innovation, qui sont à la tête de la création de médicaments, de traitements et d'équipements médicaux qui sauvent des vies, » affirme le premier ministre Ford. « Le nouveau centre de Roche à Mississauga renforcera la position de l'Ontario en tant que leader mondial dans le domaine des sciences de la vie, créera des emplois bien rémunérés dans la communauté et fera en sorte que les meilleurs et les plus brillants esprits de l'Ontario feront progresser le travail important que Roche effectue pour transformer les soins de santé ici, dans notre province, et au-delà. »

Cette occasion favorable place l'Ontario en tête de liste pour d'autres éventuels investissements mondiaux dans le secteur des sciences de la vie. De plus, le financement de Roche permettra de créer de nouveaux postes stimulants, notamment à l'intention des récents diplômés de l'excellent écosystème universitaire de l'Ontario. Ceux-ci se verront offrir la chance de participer à l'élaboration des médicaments de Roche, depuis les toutes premières étapes jusqu'à leur mise à disposition des patients partout dans le monde.

« Alors que nous progressons vers le rétablissement d'après la pandémie, l'annonce d'aujourd'hui témoigne favorablement de l'importance du secteur des sciences de la vie non seulement dans la lutte contre la COVID-19, sur le plan du dépistage et du traitement, mais aussi en tant que moteur économique pour la province aujourd'hui et berceau de la croissance future », soutient Damian Siggins, responsable mondial, Transformation Pharma Opérations techniques et responsable du site canadien, Pharma Opérations techniques. « Sans le soutien des trois paliers de gouvernement, de la Chambre de commerce de Mississauga, de Life Sciences Ontario et d'Investir au Canada, qui travaillent tous activement à l'épanouissement de ce secteur, un tel investissement n'aurait pas été possible. »

« L'Ontario héberge des établissements de recherche de pointe, nous disposons d'une main-d'œuvre de premier plan dans le domaine des STIM et nos secteurs des sciences de la vie et de l'innovation sont parmi les meilleurs au monde, » explique Vic Fedeli, Ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce. « Nous sommes fiers que Roche ait exprimé sa confiance dans notre province et ait choisi l'Ontario pour accueillir son nouveau site. Cela se traduira par 500 nouveaux emplois bien rémunérés et renforcera encore la compétitivité de l'Ontario dans le secteur des sciences de la vie. »

« Je tiens à remercier Roche de l'investissement important qu'elle réalise dans notre ville, lequel servira non seulement à créer des centaines d'emplois de haut niveau, mais aussi à mettre Mississauga sur la voie du rétablissement », affirme Bonnie Crombie, mairesse de Mississauga. « Comme le secteur des sciences de la vie qu'abrite notre ville se classe deuxième en importance au Canada, je suis très fière que Roche ait choisi d'y étendre ses opérations. Cet investissement, qui contribuera à mettre à la portée des patients du Canada et du monde entier de nouveaux produits de pointe, est un autre exemple de l'essor de l'innovation à Mississauga. »

Roche est déterminée à continuer d'investir dans l'écosystème canadien des soins de santé. Toutefois, à l'heure même où le monde entier compte sur le secteur des sciences de la vie pour concevoir des produits thérapeutiques et diagnostiques ainsi que des vaccins, il importe de souligner que le gouvernement fédéral est en train de mettre en place des réformes qui freineront la capacité de notre industrie à offrir des innovations, qu'attendent et dont ont besoin les patients canadiens. Il faut au Canada une réglementation qui favorise la croissance et l'épanouissement de son industrie comme de ses citoyens, tout en veillant à la durabilité et à l'équité du système.

À propos de Roche

Roche est une entreprise internationale à l'avant-garde de la recherche et du développement de produits pharmaceutiques et diagnostiques, qui est déterminée à faire avancer la science pour améliorer la vie des gens. Regroupant son expertise dans les domaines pharmaceutique et diagnostique sous un même toit, Roche est devenue un leader dans les soins de santé personnalisés -- une stratégie visant à offrir le bon traitement à chaque patient de la meilleure façon possible.

Roche est la plus grande compagnie de biotechnologie au monde, offrant une variété de produits qui se distinguent véritablement en oncologie, en immunologie, dans le traitement des maladies infectieuses, en ophtalmologie et dans les troubles du système nerveux central. Roche est également le leader mondial dans le diagnostic in vitro et du cancer à partir d'échantillons tissulaires, et un chef de file dans la prise en charge du diabète.

Fondée en 1931, Roche Canada se voue à la recherche de meilleures façons de prévenir, de diagnostiquer et de traiter les maladies tout en apportant une contribution durable à la société. L'entreprise compte aujourd'hui plus de 1 800 employés dans l'ensemble du pays au sein de sa division pharmaceutique à Mississauga, en Ontario, et de ses divisions Diagnostics et Soins du diabète à Laval, au Québec.

Roche aspire à améliorer l'accès des patients aux innovations médicales en collaborant avec tous les intervenants concernés. Roche Canada participe activement à la vie des collectivités locales par ses contributions caritatives et ses partenariats avec des organismes et des établissements de santé qui œuvrent ensemble à améliorer la qualité de vie des Canadiens. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter www.RocheCanada.com .

Toutes les marques de commerce mentionnées sont la propriété de leur détenteur respectif.

© Copyright 2020, Hoffmann-La Roche Limited/Limitée

SOURCE Hoffmann-La Roche Limited (Roche Canada)

Renseignements: Yvonne Armstrong, Roche Canada, T : 905 542-6864, C : [email protected]

Liens connexes

http://www.rochecanada.com