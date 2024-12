MISSISSAUGA, ON, le 13 déc. 2024 /CNW/ - Hoffmann-La Roche Limited/Limitée (Roche Canada) a annoncé aujourd'hui qu'elle a terminé avec succès les négociations avec l'Alliance pancanadienne pharmaceutique (APP) concernant TECENTRIQ SC (atézolizumab) le 19 novembre 2024. Comme l'APP négocie au nom des provinces et des territoires, la fin de ces négociations marque une étape importante dans les efforts visant le remboursement de TECENTRIQ SC par les régimes publics.

Ce jalon important est le résultat d'une étroite collaboration avec l'APP et met d'autant plus en évidence la nécessité de passer rapidement aux étapes suivantes du remboursement public. La prochaine étape sera la prise de décision finale par les gouvernements provinciaux et territoriaux quant au remboursement public du médicament dans leur région.

Roche Canada s'engage à continuer de travailler avec les administrations provinciales et territoriales afin de permettre l'accès à TECENTRIQ SC dès que possible par l'intermédiaire des régimes publics d'assurance médicaments pour les patients qui ont besoin de ce traitement.

TECENTRIQ SC est la première et seule immunothérapie ciblant le PD-L1 offerte par injection sous-cutanée au Canada. Jusqu'à présent, TECENTRIQ était administré directement dans les veines des patients par perfusion intraveineuse d'une durée approximative de 30 à 60 minutes. [1] La nouvelle injection sous-cutanée offre une nouvelle option pour l'administration, et prend typiquement environ 7 minutes, avec des temps d'administration variant entre 3 et 14 minutes.[2] En plus d'offrir l'option d'une administration plus courte, TECENTRIQ SC peut potentiellement être administré à l'extérieur d'un hôpital, dans une clinique externe ou au domicile du patient, par un professionnel de la santé qualifié. Cette nouvelle présentation pourra bénéficier aux patients atteints de cancer du poumon à petites cellules de stade étendu (CPPC-E), de cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) et de carcinome hépatocellulaire (CHC). En 2024, on estime que 32 100 Canadiens recevront un diagnostic de cancer du poumon, et que 4 700 recevront un diagnostic de cancer du foie[3].

TECENTRIQ SC a été évalué et recommandé par l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS) le 3 juillet 2024. Cette recommandation a été émise environ quatre mois après que TECENTRIQ SC ait reçu l'autorisation de mise en marché de Santé Canada le 13 mars 2024.

À propos de TECENTRIQ SC (administration sous-cutanée)[1]

L'atézolizumab contenu dans TECENTRIQ SC est le même anticorps monoclonal que celui de la préparation de TECENTRIQ pour administration intraveineuse. Il est conçu pour se lier à une protéine appelée PD-L1, qui est exprimée par des cellules tumorales et des cellules TIL (lymphocytes du système immunitaire qui infiltrent la tumeur), afin de bloquer ses interactions avec les récepteurs PD-1 et B7.1. Cette protéine empêche votre système immunitaire de bien fonctionner. En s'y fixant, TECENTRIQ peut donc aider le système immunitaire à lutter contre le cancer.

TECENTRIQ est un type d'immunothérapie anticancéreuse, c'est-à-dire un traitement qui aide à renforcer ou à rétablir la capacité du système immunitaire à combattre les cellules cancéreuses.[2]

L'autorisation de mise en marché est valide pour toutes les indications autorisées de TECENTRIQ pour administration intraveineuse, notamment dans le cancer du poumon, le carcinome hépatocellulaire (CHC, ou cancer du foie) et le cancer du sein.

À propos de Roche Canada

Les patients et la science sont au cœur de tout ce que nous faisons chez Roche Canada. Notre passion pour la science et notre volonté de poursuivre sans relâche l'impossible pour les patients ont fait de nous l'un des leaders mondiaux de l'industrie pharmaceutique, du diagnostic in vitro et des soins du diabète.

Grâce à nos forces combinées dans les domaines pharmaceutique et diagnostique, nous faisons progresser les soins de santé tout en veillant à offrir aux patients des avantages concrets et à bâtir un système de santé durable. Parce que nous sommes déterminés à ce que tous aient, un jour, accès à des soins de santé de qualité.

Nous cultivons aussi notre expertise dans de nouveaux domaines, tels que l'intelligence artificielle et la collecte et l'analyse de données en contexte réel, tout en collaborant avec différents secteurs et industries.

Avoir le courage de se réinventer et de remettre en question l'ordre établi, voilà ce que les patients et le milieu de la santé attendent de Roche. Notre engagement est toujours aussi fort qu'il l'était à nos débuts au Canada, en 1931. Aujourd'hui, Roche Canada compte plus de 1 800 employés dans l'ensemble du pays au sein de sa division pharmaceutique à Mississauga, en Ontario, et de ses divisions Diagnostics et Soins du diabète à Laval, au Québec.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter notre site au http://www.rochecanada.com ou suivez Roche Canada sur LinkedIn, ou encore sur X/Twitter @RocheCanada .

