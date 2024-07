MISSISSAUGA, ON, le 24 juill. 2024 /CNW/ - Hoffmann-La Roche Limited/Limitée (Roche Canada) a annoncé aujourd'hui qu'elle avait conclu avec succès ses négociations avec l'Alliance pharmaceutique pancanadienne (APP) concernant COLUMVI® (glofitamab pour injection) le 22 juillet 2024. Comme l'APP négocie au nom des provinces et des territoires, la fin de ces négociations marque une étape importante dans les efforts visant le remboursement de Columvi par les régimes publics.

Ce jalon important est le résultat d'une étroite collaboration avec l'APP et met d'autant plus en évidence la nécessité de passer rapidement aux étapes suivantes du remboursement public. La prochaine étape sera la prise de décision finale par les gouvernements provinciaux et territoriaux quant au remboursement public du médicament dans leur région.

Roche Canada s'engage à continuer de travailler avec les administrations provinciales et territoriales afin de permettre l'accès à Columvi dès que possible par l'intermédiaire des régimes publics d'assurance médicaments pour les patients qui ont besoin de ce traitement.

Le lymphome diffus à grandes cellules B (LDGCB) est une forme agressive (à croissance rapide) de lymphome non hodgkinien (LNH); il s'agit du type de LNH le plus courant1. Bien que le LDGCB réponde généralement à un traitement de première intention, jusqu'à 40 % des patients verront leur maladie récidiver ou être réfractaire au traitement2. Columvi représente une option supplémentaire pour cette population de patients au Canada, chez qui, après plusieurs traitements, la prise en charge de la maladie peut devenir complexe, et les options, limitées2.

Columvi a été examiné et a fait l'objet d'une recommandation positive par les organismes d'évaluation des technologies de la santé du Canada, y compris le Comité canadien d'expertise sur les médicaments (CCEM) de l'Agence des médicaments du Canada (AMC), le 21 février 20243, ainsi que l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS), le 5 mars 20244. Ces recommandations ont été émises environ un an après que Columvi a reçu l'autorisation de mise en marché de Santé Canada, le 24 mars 2023.

À propos de Columvi (glofitamab pour injection)5

Columvi est indiqué pour le traitement des adultes présentant un lymphome diffus à grandes cellules B (LDGCB) récidivant ou réfractaire sans autres précisions, un LDGCB découlant d'un lymphome folliculaire (LFT) ou un lymphome médiastinal primitif à cellules B (LMPCB), qui ont reçu au moins deux lignes de traitement systémique et qui ne peuvent recevoir une thérapie cellulaire CAR-T ou n'y sont pas admissibles, ou qui ont déjà reçu une thérapie cellulaire CAR-T. Columvi est un concentré pour solution pour perfusion, offert en fiole contenant 2,5 mg (dans 2,5 ml) ou 10 mg (dans 10 ml) de Columvi. Un ml contient 1 mg de Columvi.

À propos du lymphome diffus à grandes cellules B (LDGCB)

Le terme « lymphome » désigne un groupe de cancers du sang qui prennent naissance dans le système lymphatique; on divise ces cancers en deux types principaux, soit les lymphomes hodgkiniens et les lymphomes non hodgkiniens (LNH)6. En particulier, le lymphome diffus à grandes cellules B (LDGCB) est une forme agressive (à croissance rapide) de cancer du sang et le sous-type de LNH le plus courant1. Bien que le LDGCB réponde généralement bien au traitement de première intention, jusqu'à 40 % des patients verront leur maladie récidiver ou être réfractaire au traitement. Les options de traitement pourraient alors ne pas produire des résultats optimaux pour les patients, et la prise en charge de la maladie peut devenir complexe2.

À propos de Roche Canada

Les patients et la science sont au cœur de tout ce que nous faisons. Notre passion pour la science et notre volonté de poursuivre sans relâche l'impossible pour les patients ont fait de nous l'un des leaders mondiaux de l'industrie pharmaceutique, du diagnostic in vitro et des technologies de la santé.

Grâce à nos forces combinées dans les domaines pharmaceutique et diagnostique, nous faisons progresser les soins de santé tout en veillant à offrir aux patients des avantages concrets et à bâtir un système de santé durable. Parce que nous sommes déterminés à ce que tous aient, un jour, accès à des soins de santé de qualité.

Nous cultivons aussi notre expertise dans de nouveaux domaines, tels que l'intelligence artificielle et la collecte et l'analyse de données en contexte réel, tout en collaborant avec différents secteurs et industries.

Avoir le courage de se réinventer et de remettre en question l'ordre établi, voilà ce que les patients et le milieu de la santé attendent de Roche. Notre engagement est toujours aussi fort qu'il l'était à nos débuts au Canada, en 1931. Aujourd'hui, Roche Canada compte plus de 1 800 employés dans l'ensemble du pays au sein de sa division pharmaceutique à Mississauga, en Ontario, et de ses divisions Diagnostics et Soins du diabète à Laval, au Québec.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter notre site au www.rochecanada.com ou suivez Roche Canada sur LinkedIn, ou encore sur X/Twitter @RocheCanada.

Références

Société canadienne du cancer. Le lymphome diffus à grandes cellules B. Disponible à l'adresse : https://cancer.ca/fr/cancer-information/cancer-types/non-hodgkin-lymphoma/treatment/treatment-by-type/diffuse-large-b-cell-lymphoma. Consulté le 22 juillet 2024.



Sehn LH, Gascoyne RD. Diffuse large B-cell lymphoma: optimizing outcome in the context of clinical and biologic heterogeneity. Blood 2015;125(1):22-32.



Recommandation en vue du remboursement de l'ACMTS, glofitamab (Columvi), février 2024. Disponible à l'adresse : https://www.cadth.ca/fr/glofitamab. Consulté le 22 juillet 2024.



Recommandation relative au remboursement de l'INESSS, Columvi, 5 mars 2024. Disponible à l'adresse : https://www.inesss.qc.ca/thematiques/medicaments/medicaments-evaluation-aux-fins-dinscription/extrait-davis-au-ministre/columvi-6790.html. Consulté le 22 juillet 2024.



Monographie de COLUMVI, 24 mars 2023.



Lymphome Canada. Lymphome. Disponible à l'adresse : https://www.lymphoma.ca/fr/le-lymphome/. Consulté le 22 juillet 2024.

