Vabysmo est désormais remboursé pour les trois indications approuvées dans la province, offrant ainsi aux patients une solution entièrement financée pour répondre à leurs besoins

MISSISSAUGA, ON, le 15 août 2025 /CNW/ - Hoffmann-La Roche Limited/Limitée (Roche Canada) a aujourd'hui le plaisir d'annoncer que VABYSMO® (faricimab injectable) est désormais inscrit sur la liste des médicaments remboursés de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) pour le traitement de l'œdème maculaire secondaire à une occlusion veineuse rétinienne (OVR)1. Cette dernière mise à jour prévoit également le financement de Vabysmo sous forme de seringue préremplie de 6 mg à usage unique, offrant ainsi une option supplémentaire et un accès plus large aux patients résidant au Québec. Vabysmo a reçu l'autorisation de Santé Canada pour le traitement de l'œdème maculaire secondaire à une occlusion veineuse rétinienne (OVR) en juillet 2024, ainsi que l'approbation des seringues préremplies en décembre 20242 .

« Cette couverture élargie pour les gens atteints d'OVR au Québec est une excellente nouvelle dans le cadre de notre mission, qui est de faire progresser les soins oculaires et de fournir des solutions innovantes aux personnes atteintes de maladies rétiniennes graves », déclare Carlene Todd, vice-présidente, Accès chez Roche Pharmaceuticals, Canada. « Nous sommes sincèrement déterminés à garantir l'accès équitable et rapide à nos traitements et à veiller à ce que les provinces, dans tout le pays, accordent la priorité à l'accès à des médicaments novateurs qui, à terme, amélioreront la vie des personnes souffrant d'une perte de vision. »

Grâce à cette récente inscription, Vabysmo est désormais couvert au Québec sous chaque présentation et pour ses trois indications, qui incluent la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) néovasculaire (forme exsudative ou humide), l'œdème maculaire diabétique (OMD) et l'œdème maculaire secondaire à une occlusion veineuse rétinienne (OVR). Ces causes principales de la perte de vision sont présentes chez environ 70 millions de personnes dans le monde et peuvent avoir de graves répercussions pour les patients, leur famille et leurs aidants3,4,5,6.

« La récente autorisation du remboursement [du traitement] de l'OVR au Québec est une avancée significative pour les personnes atteintes de cette maladie », estime le Dr Ananda (Andy) Kalevar, professeur adjoint, Service d'ophtalmologie de l'Université de Sherbrooke, au Québec. « Cela procure aux ophtalmologistes une option thérapeutique précieuse et permet aux patients d'avoir accès à un médicament qui pourrait, à terme, offrir les meilleurs résultats pour leur vision. »

Roche Canada s'engage à continuer de travailler avec les autres administrations provinciales pour rendre Vabysmo accessible aux personnes atteintes d'OVR par l'intermédiaire des régimes d'assurance médicaments publics et privés.

À propos de l'occlusion veineuse rétinienne (OVR)

L'OVR vient au deuxième rang des causes les plus fréquentes d'une perte de vision imputable à des maladies vasculaires de la rétine. Elle touche environ 28 millions d'adultes dans le monde, principalement âgés de 60 ans ou plus, et peut entraîner une perte soudaine et grave de la vision3,7. On distingue deux grands types d'OVR : l'occlusion d'une branche veineuse rétinienne (OBVR), présente chez plus de 23 millions de personnes dans le monde et découlant d'une obstruction de l'une des quatre petites branches de la veine centrale de la rétine; et l'occlusion de la veine centrale de la rétine (OVCR), moins courante, touchant plus de quatre millions de personnes dans le monde et survenant lorsque la veine centrale de la rétine s'obstrue3,8.

Les taux de VEGF-A et d'angiopoïétine-2 (Ang-2) sont élevés dans les cas d'OVR, et cette expression accrue favoriserait la progression de la maladie9,10. L'OVR entraîne habituellement une perte de vision soudaine et indolore dans l'œil atteint, parce que le blocage de la veine empêche le sang de circuler normalement dans la rétine de cet œil, entraînant une ischémie, des saignements, une fuite de liquide et une enflure de la rétine appelée œdème maculaire7, 8,11 .

L'innocuité et l'efficacité de Vabysmo pour le traitement de l'œdème maculaire secondaire à une OVR ont été évaluées dans le cadre de deux études multicentriques, avec répartition aléatoire et à double insu réalisées chez des patients atteints d'œdème maculaire secondaire à une OBVR (étude BALATON), ou à une OVCR ou une hémiocclusion veineuse rétinienne (HOVR) (étude COMINO). Entre la semaine 24 et la semaine 72, parmi les patients ayant reçu le faricimab toutes les 4 semaines (T4S) ou à intervalle posologique personnalisé (IPP), 49 % des patients de l'étude BALATON et 34 % des patients de l'étude COMINO ont terminé au moins un cycle de traitement T12S et ont continué à recevoir leur traitement à un intervalle supérieur ou égal à 12 semaines, sans réduction de cet intervalle, jusqu'à la semaine 68; 32 % des patients de l'étude BALATON et 24 % des patients de l'étude COMINO ont terminé 2 cycles de traitement T16S jusqu'à la semaine 722.

À propos de VABYSMO® (faricimab injectable)

Vabysmo est un anticorps de type immunoglobuline G1 (IgG1) humanisé bispécifique qui agit en inhibant à la fois l'Ang-2 et le facteur A de croissance de l'endothélium vasculaire (VEGF-A). En inhibant le VEGF-A, le faricimab supprime la prolifération des cellules endothéliales, la néovascularisation et la perméabilité vasculaire. En inhibant l'Ang-2, le faricimab augmenterait la stabilité vasculaire et désensibiliserait les vaisseaux sanguins aux effets du VEGF-A. Les taux d'Ang-2 sont élevés chez certains patients atteints de DMLA humide, d'OMD ou d'OVR2. Au Canada, Vabysmo est autorisé pour le traitement de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) néovasculaire (forme exsudative ou humide), de l'œdème maculaire diabétique (OMD) et de l'œdème maculaire secondaire à une occlusion veineuse rétinienne (OVR)2. À ce jour, Vabysmo est approuvé dans plus de 100 pays pour le traitement de l'OMD et de la DMLA néovasculaire, et dans plus de 30 pays pour le traitement de l'OVR12,13,14,15,16,17.

À propos de Roche Canada

Les patients et la science sont au cœur de tout ce que nous faisons. Notre passion pour la science et notre volonté de poursuivre sans relâche l'impossible pour les patients ont fait de nous l'un des leaders mondiaux de l'industrie pharmaceutique, du diagnostic in vitro et des soins du diabète.

Grâce à nos forces combinées dans les domaines pharmaceutique et diagnostique, nous faisons progresser les soins de santé tout en veillant à offrir aux patients des avantages concrets et à bâtir des systèmes de santé durables. Nous sommes déterminés à créer un monde où nous aurons plus de temps à partager avec ceux qui nous sont chers.

Nous cultivons aussi notre expertise dans de nouveaux domaines, tels que l'intelligence artificielle et la collecte et l'analyse de données en contexte réel, tout en collaborant avec différents secteurs et industries.

Avoir le courage de se réinventer et de remettre en question l'ordre établi, voilà ce que les patients et les milieux de la santé attendent de Roche. Et cet engagement est aussi fort aujourd'hui qu'il l'était à nos débuts au Canada, en 1931. Aujourd'hui, Roche Canada compte près de 2 000 employés dans ses bureaux à Mississauga en Ontario, ainsi qu'à Laval au Québec, et dans l'ensemble du pays d'un océan à l'autre.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter notre site au www.RocheCanada.com ou suivez Roche Canada sur LinkedIn.

Personne-ressource pour les médias : Jennifer Mota, Chef des Communications sur le produit, Hoffmann-La Roche Limited/Limitée (Roche Canada), 437-219-7806, [email protected]