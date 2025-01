La seringue préremplie de Vabysmo est la première et la seule seringue préremplie d'un anticorps bispécifique approuvé par Santé Canada permettant de traiter les troubles de la rétine pouvant provoquer la cécité 1 .

Ce produit sera offert aux personnes atteintes de DMLA, d'OMD ou d'OVR.

MISSISSAUGA, ON, le 20 janv. 2025 /CNW/ - Hoffmann-La Roche Limited/Limitée (Roche Canada) est heureuse d'annoncer que Santé Canada a autorisé l'utilisation de Vabysmo® (faricimab injectable) dans une seringue préremplie de 6,0 mg à usage unique dans le traitement de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) néovasculaire (forme exsudative ou humide), de l'œdème maculaire diabétique (OMD) et de l'œdème maculaire secondaire à une occlusion veineuse rétinienne (OVR)1. Ces principales causes de perte de la vision, qui touchent environ 70 millions de personnes dans le monde, peuvent avoir de graves répercussions sur les patients, leurs proches et leurs soignants2,3,4,5.

Les ophtalmologistes canadiens et leurs patients pourront se procurer des seringues préremplies de Vabysmo d'ici les prochains mois. Roche Canada s'engage à continuer de travailler avec les administrations provinciales et territoriales afin de permettre l'accès aux seringues préremplies de Vabysmo dès que possible par l'intermédiaire des régimes publics d'assurance médicaments pour les patients qui ont besoin de ce traitement.

Vabysmo, le premier et le seul anticorps bispécifique approuvé pour le traitement oculaire, a démontré une amélioration rapide et efficace de la vision et de l'assèchement de la rétine chez les personnes atteintes de DMLA humide, d'OMD ou d'OVR1,6,7,8. L'assèchement de la rétine est une importante mesure clinique, puisque l'enflure causée par l'excès de liquide au fond de l'œil est associée à une vision déformée et trouble9. Ces résultats ont été renforcés par des données montrant que Vabysmo a produit un assèchement rapide et efficace de l'œdème de la rétine10.

« Ce jalon représente une grande avancée dans notre engagement à améliorer les options thérapeutiques pour les personnes touchées par de graves troubles de la rétine », se réjouit Brigitte Nolet, présidente-directrice générale de Roche Canada Pharma. « Grâce à ce nouveau traitement par seringue préremplie, l'administration sera encore plus simple, ce qui permettra d'améliorer l'expérience thérapeutique des patients et des médecins. »

La seringue préremplie de Vabysmo contient le même médicament que les fioles de 6,0 mg actuellement offertes, mais dans un autre format, prêt à l'emploi1.

« J'utilise Vabysmo sur une base régulière depuis plus d'un an », de dire le Dr Eric Tourville, chef, division de la rétine de l'Hôpital du Saint-Sacrement - CHU de Québec. « Dès mes premières injections de Vabysmo j'ai pu constater qu'il s'agissait d'un anti-VEGF fiable, puissant et doté d'une grande durabilité. De plus, il est rassurant de savoir que son excellent profil d'innocuité vient d'être amélioré grâce aux nouvelles seringues préremplies. »

Dans le cas de la DMLA humide, de l'OMD et maintenant de l'OVR, Vabysmo pourrait améliorer la fonction visuelle, tout en réduisant le nombre d'injections dans les yeux. Il pourrait ainsi aider à réduire le fardeau du traitement pour les patients, leurs soignants et leurs proches11. Depuis son approbation initiale aux États-Unis en 2022, plus de six millions de doses de Vabysmo ont été distribuées dans le monde12.

À propos de VABYSMO® (faricimab injectable)

Vabysmo est un anticorps de type immunoglobuline G1 (IgG1) humanisé bispécifique qui agit en inhibant à la fois l'Ang-2 et le facteur A de croissance de l'endothélium vasculaire (VEGF-A). En inhibant le VEGF-A, le faricimab supprime la prolifération des cellules endothéliales, la néovascularisation et la perméabilité vasculaire. En inhibant l'Ang-2, le faricimab augmenterait la stabilité vasculaire et désensibiliserait les vaisseaux sanguins aux effets du VEGF-A. Certains patients atteints de DMLA humide, d'OMD et de RVO présentent un taux accru d'Ang-21. À ce jour, Vabysmo est approuvé dans plus de 100 pays pour le traitement de l'OMD et de la dégénérescence maculaire liée à l'âge néovasculaire (forme humide), et dans plus de 30 pays pour le traitement de l'œdème maculaire secondaire à une occlusion veineuse rétinienne (OVR)13-18.

À propos de Roche Ophtalmologie

Chez Roche, nous nous efforçons de sauver la vue des personnes touchées par les plus importantes causes de perte de vision au moyen de traitements novateurs. Grâce à notre innovation dans la découverte scientifique de nouvelles cibles médicamenteuses, les soins personnalisés, l'ingénierie moléculaire, les biomarqueurs et l'administration continue de médicaments, nous aspirons à concevoir les bons traitements pour les bons patients.

Nous avons la plus grande gamme de produits pour la rétine du domaine de l'ophtalmologie, laquelle est guidée par la science et la perspective des personnes atteintes de troubles oculaires. Notre gamme de produits comprend des traitements novateurs de modalités diverses, comme des anticorps et des thérapies cellulaires et géniques ciblant plusieurs troubles menaçant la vision, dont les maladies vasculaires de la rétine et les maladies oculaires liées au diabète, l'atrophie géographique, ainsi que les maladies auto-immunes comme la maladie oculaire thyroïdienne et l'œdème maculaire uvéitique.

À propos de Roche Canada

Les patients et la science sont au cœur de tout ce que nous faisons. Notre passion pour la science et notre volonté de poursuivre sans relâche l'impossible pour les patients ont fait de nous l'un des leaders mondiaux de l'industrie pharmaceutique, du diagnostic in vitro et des soins du diabète.

Grâce à nos forces combinées dans les domaines pharmaceutique et diagnostique, nous faisons progresser les soins de santé tout en veillant à offrir aux patients des avantages concrets et à bâtir des systèmes de santé durables. Nous sommes déterminés à créer un monde où nous aurons plus de temps à partager avec ceux qui nous sont chers.

Nous cultivons aussi notre expertise dans de nouveaux domaines, tels que l'intelligence artificielle et la collecte et l'analyse de données en contexte réel, tout en collaborant avec différents secteurs et industries.

Avoir le courage de se réinventer et de remettre en question l'ordre établi, voilà ce que les patients et les milieux de la santé attendent de Roche. Et cet engagement est aussi fort aujourd'hui qu'il l'était à nos débuts au Canada, en 1931. Aujourd'hui, Roche Canada compte près de 2 000 employés dans ses bureaux à Mississauga, en Ontario, ainsi qu'à Laval, au Québec, et dans l'ensemble du pays d'un océan à l'autre.

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le www.RocheCanada.com ou suivez Roche Canada sur LinkedIn ou sur X/Twitter @RocheCanada .

