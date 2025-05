MISSISSAUGA, ON, le 28 mai 2025 /CNW/ - Pour la première fois au Canada, un patient a reçu une immunothérapie anticancéreuse par injection sous-cutanée (sous la peau) à son domicile, grâce à une initiative de recherche novatrice du Réseau de santé Horizon (Horizon), en collaboration avec Roche Canada, le Programme extra-mural du Nouveau-Brunswick et RechercheNB, et avec le soutien du Réseau de santé Vitalité.

Le projet est né d'une étude de recherche menée par les Drs Mahmoud Abdelsalam, Luisa Galvis et James Michael, oncologues médicaux de Horizon au cours de laquelle des patients du Nouveau-Brunswick qui ont reçu un diagnostic de certains types de cancer du poumon reçoivent à domicile une immunothérapie anticancéreuse par injection sous-cutanée autorisée par Santé Canada, administrée par des infirmières du Programme extra-mural du Nouveau-Brunswick de Medavie. L'initiative a été annoncée officiellement par la délégation du Nouveau-Brunswick au congrès international BIO en juin 2024 à San Diego, en Californie, et un premier traitement a été instauré au Nouveau-Brunswick en mars dernier.

« Cette étude marque un tournant dans les soins du cancer du poumon en permettant le transfert du traitement de l'hôpital au domicile des patients, là où ils se sentent le plus à l'aise », a déclaré le Dr Abdelsalam, qui était le chercheur principal de cette initiative de recherche. « Nous sommes fiers de diriger cette étude, la première au Canada, depuis le Nouveau-Brunswick, démontrant que l'innovation en soins de santé peut commencer ici même, chez nous, et ainsi améliorer la qualité des soins pour les patients de la province. »

L'étude visait initialement à rapprocher les soins des collectivités. Cependant, le Dr Abdelsalam a mis l'équipe au défi d'aller plus loin et de « parcourir le dernier kilomètre » en fournissant des traitements modernes contre le cancer directement au domicile des patients.

Auparavant, les patients se rendaient à des centres de perfusion en milieu hospitalier pour recevoir des traitements anticancéreux par voie intraveineuse, ce qui prenait souvent au moins de 30 à 60 minutes par visite. La nouvelle injection sous-cutanée réduit la durée du traitement à environ sept minutes, ce qui offre une option plus pratique et moins invasive qui limite les perturbations dans la vie quotidienne des patients, allège la charge de travail des professionnels de la santé et augmente les capacités du système de soins de santé.

« En réalité, le fait de devoir quitter leur collectivité, s'absenter du travail, organiser la garde de leurs enfants ou leur transport perturbe considérablement la vie des patients », a souligné Jennifer Sheils, vice-présidente à la stratégie et à la transformation et chef de l'innovation du Réseau de santé Horizon. « Ils occupent des fauteuils de perfusion IV à l'hôpital, ont besoin de ressources infirmières et pharmaceutiques et doivent souvent faire face au défi de rentrer chez eux alors qu'ils ne se sentent pas bien. Ces répercussions se font sentir au-delà de la journée de traitement et peuvent miner leur bien-être général et leur stabilité financière. »

Alors que des partenaires de l'industrie comme Roche Canada lancent de nouveaux traitements qui vont au-delà de l'injection intraveineuse classique, Horizon ouvre la voie à une réévaluation des soins contre le cancer en accordant la priorité aux besoins des patients et en contribuant à bâtir un système de santé plus efficace et qui répond mieux à ces besoins.

Les principaux avantages d'une préparation sous-cutanée pour le patient, par rapport aux présentations intraveineuses classiques, peuvent comprendre les suivants :

une réduction du temps consacré à l'administration du traitement, ce qui permet donc aux patients de consacrer moins de temps à leur traitement;

potentiellement moins d'inconfort et de détresse émotionnelle pendant le traitement;

des soins adaptés au patient, permettant de recevoir le traitement à l'hôpital ou en milieu extrahospitalier, ou plus près du domicile, afin de répondre le mieux aux besoins du patient;

moins de visites à l'hôpital, si le traitement est administré hors de l'hôpital.

« Les défis que doivent surmonter les systèmes de santé au Canada n'ont jamais été aussi grands. Le leadership exceptionnel du Réseau de santé Horizon démontre qu'il est possible de transformer ce système. En repensant notre façon de collaborer, nous pouvons offrir de meilleurs soins aux patients et à leurs familles. Nous sommes très fiers de nous associer au Réseau de santé Horizon pour ce projet, qui contribuera à faire en sorte que tous les patients aient accès aux meilleures innovations en santé quand ils en ont besoin, un élément essentiel de la vision de Roche », explique le Dr Dan Edgcumbe, vice-président, Affaires médicales et réglementaires de Roche Pharma Canada.

« Cette expérience nous aidera tous à mieux comprendre la valeur de l'innovation en soins de santé afin d'offrir des options de soins plus accessibles et plus flexibles, tout en accroissant la capacité du système de santé. »

Grâce à ce partenariat, les patients ont désormais la possibilité de recevoir leurs injections à domicile, ce qui réduit les perturbations dans leur quotidien et allège la pression sur les ressources hospitalières. Ce modèle novateur donne du pouvoir aux patients tout en soutenant un système de soins de santé plus efficace et axé sur le patient.

Cette approche devrait également améliorer le fonctionnement du système de santé en réduisant la pression sur les centres de perfusion, en augmentant la capacité de traitement, en optimisant les flux de travail et en réduisant potentiellement les coûts globaux par patient.

Horizon espère que les systèmes de santé de l'ensemble du Canada s'inspireront de cet exemple pour accélérer l'innovation axée sur le patient. Afin de bâtir un système de soins de santé plus durable, il faudra miser sur l'avancement de la recherche et l'adoption de nouvelles approches de la prestation des soins.

Horizon s'engage à favoriser une culture d'amélioration des résultats pour les patients par le biais d'initiatives de recherche et d'innovation comme celle-ci. Chaque année, les Services de recherche de Horizon soutiennent environ 117 essais cliniques pour de nouveaux traitements et solutions, ainsi que près de 307 études dirigées par des investigateurs qui font progresser les connaissances et les pratiques en matière de soins de santé.

Les patients intéressés à participer à cette étude sur le traitement sous-cutané par immunothérapie pour les patients cancéreux à domicile, ou STITCH-01 (Subcutaneous Treatment with Immunotherapy for Cancer Patients at Home), ou à un autre projet de recherche de Horizon sont invités à remplir un formulaire de demande de participant à une recherche, accessible sur le site Web de Horizon.

À propos du Réseau de santé Horizon

Le Réseau de santé Horizon est la plus importante régie régionale de la santé et l'un des plus importants employeurs au Nouveau-Brunswick, en plus d'être la deuxième plus importante régie régionale de la santé au Canada atlantique. Les cadres et les professionnels de la santé de Horizon possèdent une expertise reconnue dans divers secteurs de la santé et des services communautaires et offrent des services à plus d'un demi-million de personnes. Doté d'un budget annuel d'environ 1,4 milliard de dollars, le Réseau de santé Horizon compte plus de 14 000 employés, 1 242 médecins et 1 300 bénévoles, ainsi que 17 fondations, et 16 associations d'auxiliaires et associations d'anciens et anciennes.

À propos de Roche Canada

Les patients et la science sont au cœur de tout ce que nous faisons. Notre passion pour la science et notre volonté de poursuivre sans relâche l'impossible pour les patients ont fait de nous l'un des leaders mondiaux de l'industrie pharmaceutique, du diagnostic in vitro et des soins du diabète.

Grâce à nos forces combinées dans les domaines pharmaceutique et diagnostique, nous faisons progresser les soins de santé tout en veillant à offrir aux patients des avantages concrets et à bâtir des systèmes de santé durables. Nous sommes déterminés à créer un monde où nous aurons plus de temps à partager avec ceux qui nous sont chers.

Nous cultivons aussi notre expertise dans de nouveaux domaines, tels que l'intelligence artificielle et la collecte et l'analyse de données en contexte réel, tout en collaborant avec différents secteurs et industries.

Avoir le courage de se réinventer et de remettre en question l'ordre établi, voilà ce que les patients et les milieux de la santé attendent de Roche. Et cet engagement est aussi fort aujourd'hui qu'il l'était à nos débuts au Canada, en 1931. Aujourd'hui, Roche Canada compte près de 2 000 employés dans ses bureaux à Mississauga, en Ontario, ainsi qu'à Laval, au Québec, et dans l'ensemble du pays d'un océan à l'autre.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter notre site au www.RocheCanada.com ou suivez Roche Canada sur LinkedIn.

À propos de ResearchNB

RechercheNB est le catalyseur de la recherche et de l'innovation de la province. Ayant des bureaux à Fredericton, à Saint John et à Moncton, RechercheNB fournit au secteur de la recherche du Nouveau-Brunswick un leadership et un soutien essentiel, y compris la défense des intérêts, le financement initial, les liens avec des partenaires potentiels et la traduction de la science en possibilités économiques. Les projets conçus en partenariat avec ResearchNB aident les Néo-Brunswickois à prospérer grâce à une recherche qui conduit à de nouvelles pratiques commerciales innovantes et à de nouveaux produits.

À propos du Programme extra-mural du Nouveau-Brunswick

Le Programme extra-mural (PEM) du Nouveau-Brunswick est responsable de fournir des services de soins de santé aux Néo-Brunswickois de tous les âges dans leur domicile et leur collectivité. Le PEM, reconnu par plusieurs comme étant « l'hôpital sans murs », emploie une équipe de plus de 850 professionnels qui offrent des services de soins de santé de qualité à domicile aux résidents admissibles lorsqu'il est possible de répondre à leurs besoins de façon sécuritaire dans la collectivité. Le PEM fonctionne selon un modèle centré sur le client et la famille, et axé sur la création et le maintien de partenariats avec les clients et leur famille, les médecins, les agences, les ministères et les autres fournisseurs de services afin de répondre le mieux possible aux besoins des patients.

