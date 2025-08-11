Une décennie de dévouement : établir un solide triangle service-talent-norme

« Alors que la transition de la structure énergétique mondiale s'accélère, l'industrie chinoise des énergies nouvelles est entrée dans un tournant critique pour le développement à grande échelle. Dans l'industrie des véhicules à énergie nouvelle, les systèmes de service existants ont de la difficulté à répondre à de nouvelles exigences, comme les tests du système de batterie, de la commande électrique et de l'électronique de puissance, ainsi que l'évaluation de l'état de la batterie. En tant que pionnière dans le domaine des services d'énergie nouvelle, NING Service place toujours les besoins des clients à l'avant-plan, stimulé par l'innovation technologique et visant une coopération gagnant-gagnant pour promouvoir un développement de haute qualité sur le marché secondaire des énergies nouvelles », a déclaré Li Wei, président du service des affaires du marché secondaire de CATL.

Créé en 2015 en tant que service du marché secondaire de CATL, NING Service est officiellement devenue une marque indépendante en 2024. Tirant parti de l'expertise de CATL à l'échelle mondiale dans le domaine de la technologie des batteries électriques, NING Service fournit des services de chaîne complets, y compris l'inspection, l'entretien et le recyclage des batteries par l'entremise de centres d'expérience exploités directement, de fournisseurs de services autorisés et d'un réseau mondial de services pour les entreprises et les consommateurs. Après dix ans d'efforts, NING Service a établi une forte présence dans 75 pays, exploitant plus de 1 100 points de service et gérant 67 entrepôts de pièces de rechange d'une superficie totale de plus de 370 000 m2.

S'appuyant sur 24 normes de l'industrie créées ou utilisées par l'équipe après-vente de CATL, et soutenues par des systèmes de service développés à l'interne couvrant les véhicules de tourisme, les véhicules commerciaux, les gammes de produits de stockage d'énergie et six scénarios d'application majeurs, NING Service a rempli la promesse « défaillances générales réparées en 8 heures, défaillances complexes en 72 heures » pour lui permettre de maintenir fermement sa position de leader dans l'industrie. À l'échelle mondiale, le réseau de services à l'étranger de CATL réussit à répondre aux demandes en 24 heures, ce qui permet d'assurer une expérience de service transparente pour les clients mondiaux.

De plus, NING Service collabore avec des partenaires pour établir des bases professionnelles de formation en détection et en réparation des nouvelles énergies dans 18 provinces et municipalités en Chine, répondant ainsi à la demande croissante de professionnels qualifiés sur le marché national secondaire des énergies nouvelles. Elle a formé plus de 8 600 spécialistes de l'industrie, créant un écosystème complet de talents englobant l'approvisionnement, la formation et la gestion des talents, injectant continuellement du sang frais dans l'industrie.

Éliminer les obstacles techniques : mettre fin au dilemme de l'entretien « remplacer uniquement, ne pas réparer »

Bien que les incidents d'impact sous-jacents impliquant des blocs-batteries dans des véhicules à énergie nouvelle soient relativement rares, ils entraînent souvent des dommages graves qui nécessitent un remplacement complet du bloc-batterie, ce qui représente une réparation coûteuse. De plus, les processus de réparation par des tiers posent des risques pour la sécurité, ce qui fait en sorte qu'il est difficile d'assurer la sécurité des véhicules et des utilisateurs. Pour résoudre ce problème, NING Service a lancé de façon innovante son service de réparation CTP. En utilisant les composants d'équipement d'origine de CATL, le service respecte strictement les normes techniques et les exigences de qualité de CATL et est accompagné d'une couverture de garantie officielle, assurant des réparations sûres et fiables. Le service de réparation est beaucoup plus abordable que le remplacement complet du bloc, ce qui permet aux utilisateurs d'économiser des coûts de réparation importants et de briser l'impasse du secteur « remplacer uniquement, ne pas réparer » pour les batteries CTP.

Dans le processus de réparation des blocs-batteries, NING Service maintient constamment des protocoles d'exploitation normalisés en effectuant les réparations dans un environnement professionnel et exempt de poussière où la température et l'humidité sont stables, tout en suivant rigoureusement les procédures d'inspection et de réparation méticuleuses du fabricant de l'équipement d'origine. Ce système rigoureux assure précisément la fiabilité des réparations au niveau cellulaire, éliminant ainsi le risque de dommages secondaires causés par une manipulation inappropriée ou des pièces non conformes aux normes, ce qui protège les performances et la sécurité de la batterie à la base.

De plus, afin de rehausser le professionnalisme et la sécurité du service, NING Service a mis au point de façon indépendante un dispositif de test non destructif. Cet appareil peut effectuer la détection des défaillances en seulement 15 minutes, atteignant un taux de précision de plus de 90 %. Grâce à la technologie des ondes guidées par ultrasons, l'appareil permet de détecter avec précision les dommages internes sans avoir à démonter le bloc-batterie, évitant ainsi les dommages secondaires qui pourraient survenir au démontage et à l'inspection. Cela garantit non seulement la sécurité et la longévité des batteries, mais permet également aux utilisateurs de gagner du temps et de réduire les coûts de réparation. Le dispositif de test non destructif devrait être officiellement lancé d'ici la fin de l'année.

Tirant parti des trois avantages de la technologie des fabricants de l'équipement d'origine, de l'assurance des pièces authentiques et de la certification faisant autorité, NING Service a réussi à surmonter les défis à l'échelle de l'industrie liés aux « réparations difficiles et coûteuses des blocs-batteries », offrant aux clients des solutions professionnelles à la fois fiables et rentables.

Écosystème en boucle fermée : Gestion complète du cycle de vie de la batterie

NING Service s'engage à fournir aux utilisateurs d'énergies nouvelles des services qui couvrent l'ensemble du cycle de vie d'une batterie, « de la production et de l'utilisation au recyclage et à la régénération ». En intégrant un système professionnel d'évaluation de l'état des batteries comprenant 45 analyses en ligne et 28 inspections hors ligne, NING Service offre des tests et un entretien des batteries faisant autorité, qui aident les utilisateurs à identifier rapidement les risques potentiels, à prolonger la durée de vie des batteries et à améliorer simultanément la transparence et la valeur résiduelle sur le marché des véhicules usagés. Parallèlement, en tirant parti de la chaîne d'approvisionnement circulaire de premier plan à l'échelle mondiale de Brunp Recycling, une filiale de CATL, NING Service a établi un réseau de recyclage express de 72 heures, atteignant un taux de couverture régional trois fois supérieur à celui des plateformes de tiers. En établissant une chaîne d'approvisionnement efficace de recyclage écologique, NING Service respecte activement son engagement de développement durable.

Dans le futur, les consommateurs pourront facilement recycler les batteries retirées du service grâce à la plateforme de NING Service. Les batteries récupérées feront l'objet d'un filtrage et d'une classification stricts, suivis d'un traitement adapté en fonction de leur état et de leur rendement, soit réparées et réusinées, utilisées en cascade ou décomposées pour les matières premières réutilisables. Grâce à ce modèle, NING Service offre non seulement aux consommateurs un canal de recyclage pratique, mais maximise également le prolongement du cycle de vie des batteries et minimise le gaspillage de ressources.

De plus, conformément à la philosophie de la « création conjointe », NING Service collabore avec des partenaires de grande qualité de l'industrie pour prendre de l'expansion dans des domaines d'activité diversifiés comme l'exploitation de navires électriques et l'économie des basses altitudes. Cette approche collaborative repousse les limites de l'offre de services et crée de nouvelles possibilités de croissance. Grâce à un modèle de partenariat ouvert, NING Service non seulement stimule sa propre croissance commerciale durable, mais injecte également une nouvelle vitalité dans l'ensemble de l'industrie des énergies nouvelles.

En tant que mesure stratégique clé de CATL dans le secteur des services du marché secondaire, NING Service offre non seulement aux propriétaires de véhicules un soutien technique supérieur, mais établit également une nouvelle référence pour l'industrie des nouvelles énergies grâce à son approche de l'écosystème en boucle fermée. À l'heure actuelle, des centres d'expérience phares de NING Service ont été établis dans sept villes de la Chine, dont Wuhan et Guangzhou. Le magasin de Bangkok, en Thaïlande, s'étend sur plus de 2 000 mètres carrés et intègre les normes de service mondiales de CATL. Il s'agit de son premier emplacement à l'étranger et d'une étape cruciale pour le déploiement technologique mondial et la coordination des services de CATL. NING Service continuera de stimuler l'innovation dans la technologie d'entretien, les modèles de service et l'expansion du réseau, donnant un nouvel élan au développement vigoureux, stable et ordonné du marché secondaire des véhicules à énergie nouvelle.

