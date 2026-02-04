NINGDE, Chine, le 4 févr. 2026 /CNW/ - Robin Zeng, président du conseil d'administration et PDG de CATL, a prononcé un discours sur l'avenir de l'énergie lors du World Laureate Summit et du Sommet mondial des gouvernements à Dubaï, aux Émirats arabes unis, en février. 3. Texte intégral ci-dessous :

Tout au long de l'histoire humaine, l'énergie a été la force motrice de la croissance de la civilisation. Chaque grand saut dans le développement humain s'est accompagné d'une révolution énergétique. Aujourd'hui, nous vivons une nouvelle révolution énergétique, comparable à la transition de l'humanité des sociétés de chasseurs-cueilleurs aux sociétés agricoles : nous passons d'une époque où nous recherchons et collectons des combustibles fossiles à une époque où nous pouvons récolter l'énergie dans des parcs éoliens et solaires et la stocker dans des batteries.

Cette révolution est rendue possible par les progrès scientifiques et technologiques, qui offrent des solutions pratiques et réduisent les coûts. Selon l'AIE et le BNEF, au cours de la dernière décennie, le coût des batteries LFP et du solaire a chuté d'environ 80 %. Les solutions énergétiques durables sont passées d'une solution techniquement réalisable à un choix économiquement convaincant.

CATL permet aux énergies renouvelables d'atteindre une véritable compétitivité économique dans une gamme d'applications. Dans le secteur minier, des systèmes de stockage solaires alimentés par CATL ont été déployés au Chili et en République démocratique du Congo, fournissant de l'électricité aux opérations en région éloignée à environ un quart du coût des générateurs diesel.

Une transformation similaire est en cours dans les applications industrielles. Au Pakistan, la croissance rapide de l'énergie solaire distribuée, combinée aux solutions de stockage d'énergie de CATL, fournit une énergie fiable aux cimenteries locales, réduisant de moitié les coûts de l'électricité.

En Californie, nous voyons à quoi ressembleront les futurs réseaux électriques à l'échelle du réseau. À mesure que la capacité de stockage augmente, la « courbe de canard » créée par une forte pénétration des énergies renouvelables a été considérablement assouplie. En 2025, le réseau a enregistré plus de 1 800 heures lorsque l'énergie propre atteignait ou dépassait la demande totale en électricité, montrant ce qui devient possible lorsque les énergies renouvelables et le stockage croissent ensemble.

Ces développements laissent entrevoir une réalité plus large : dans de nombreuses régions, les énergies propres sont adoptées non seulement pour les objectifs climatiques, mais aussi parce que les progrès technologiques en ont fait l'option la plus viable sur le plan commercial.

Nous adoptons le profond virage vers une ère énergétique à bilan carbone net zéro. Le futur système énergétique, à mon avis, peut être défini par trois mots : distribué, intelligent, circulaire.

Tout d'abord, les systèmes d'alimentation décentralisés, qui comprennent la production d'énergie renouvelable et le stockage de batteries de pointe, feront leur apparition partout dans le monde, surtout dans les régions où l'infrastructure du réseau est faible. Cela remplacera une grande partie de l'énergie fossile, qui est centralisée et dépend fortement des centrales électriques à grande échelle et d'un réseau électrique puissant.

Toutefois, une forte proportion d'énergie renouvelable pose de nouveaux défis au fonctionnement stable des réseaux électriques. Pour relever ces défis, CATL a mis au point une technologie novatrice de stockage d'énergie à haute tension qui peut servir de stabilisateur pour les systèmes à énergie zéro carbone. Elle peut assurer la régulation de la fréquence du réseau, la compensation de la puissance réactive, le contrôle de l'amortissement et le soutien de l'inertie du système. Elle offre également d'excellentes capacités de démarrage au noir, qui sont cruciales dans le cas des pannes d'électricité à grande échelle, comme celle qui a frappé l'Espagne l'an dernier.

Cette technologie a été validée avec succès en ingénierie, et en Chine, nous l'utilisons pour construire un parc industriel hors réseau, entièrement alimenté par l'énergie éolienne, solaire et de stockage pour alimenter une usine de batteries de 40 GWh. Il montre comment une technologie énergétique de pointe peut créer un système d'énergie à bilan carbone net zéro.

En plus d'être distribués, les futurs systèmes énergétiques seront plus intelligents. Ils seront en mesure de traiter de grandes quantités de données et de s'adapter aux fluctuations de la production et de la consommation d'énergie renouvelable. L'ordonnancement et l'optimisation avancés fondés sur l'intelligence artificielle seront nécessaires pour équilibrer l'offre et la demande énergétiques. Par exemple, nous utilisons l'IA pour améliorer la gestion du système énergétique du centre de données AI de SenseTime à Shanghai, ce qui nous aide à gérer la demande énergétique fluctuante des tâches informatiques.

Troisièmement, l'économie circulaire est essentielle à l'atteinte d'une énergie zéro carbone. Contrairement aux combustibles fossiles, qui sont brûlés lors de leur utilisation, les matériaux des systèmes à énergie zéro carbone peuvent être recyclés. CATL a été à l'avant-garde de cet effort, et nous avons atteint les taux de récupération les plus élevés de l'industrie : 99,6 % pour le nickel et le cobalt, et 96,5 % pour le lithium. Pour construire un approvisionnement stable et durable en matières premières essentielles, nous travaillons également en étroite collaboration avec des ONG et des pairs de l'industrie pour promouvoir une économie circulaire dans le secteur.

Grâce aux progrès continus réalisés dans le domaine des technologies zéro carbone, l'ère de l'énergie durable n'est plus un rêve lointain, mais une réalité qui approche à grands pas. Selon moi, 2030 marquera le véritable début de l'ère de l'énergie durable.

Comment pouvons-nous y arriver ? Ma réponse est la suivante : la science nous montre ce qui est possible, mais l'ingénierie et la fabrication déterminent la vitesse à laquelle nous y parvenons.

La science fondamentale demeure la source ultime de transformation. Les percées en science des matériaux, en intelligence artificielle et en nouveaux systèmes énergétiques continueront de façonner ce à quoi l'avenir peut ressembler. Pour être honnête, avec les technologies d'aujourd'hui, nous avons peut-être résolu moins de 30 % de ce qu'un système énergétique entièrement durable exige. De nombreuses technologies révolutionnaires n'ont pas encore vu le jour, et de nombreuses recherches fondamentales sont encore à venir.

Pour que la technologie change véritablement le monde, elle doit aller au-delà des laboratoires et être déployée à grande échelle. Aujourd'hui, nous avons réalisé des percées scientifiques et technologiques dans des domaines frontaliers tels que les batteries condensées, les batteries à semi-conducteurs et les batteries solaires pérovskite. Il reste toutefois beaucoup à faire pour faire passer ces innovations du laboratoire au marché. C'est pourquoi nous investissons massivement dans la R&D - plus que tous les autres acteurs de l'industrie réunis.

Bien que la lutte contre le réchauffement climatique semble être un enjeu climatique, il s'agit essentiellement d'un enjeu énergétique, et fondamentalement, d'un enjeu de développement. Nous croyons que la coopération internationale est le moyen le plus efficace d'y faire face, et nous sommes prêts à partager les technologies et les expériences des batteries avec le monde entier. Nous sommes passés de l'exportation de batteries dans les premiers jours, à la « production locale, pour les marchés locaux » maintenant. Nous accordons également des licences à nos partenaires pour les aider à construire leurs propres usines de batteries.

Pour accélérer la transition vers une ère énergétique durable, nous devons mettre à l'échelle les technologies énergétiques de pointe de manière plus efficace et abordable à l'échelle mondiale. Toutefois, dans certains marchés, selon notre expérience, la réglementation du bâtiment et de l'équipement est à l'origine d'un coût de production plus élevé. J'aimerais proposer une solution : la mise en place de zones économiques spéciales qui adoptent des réglementations similaires en matière de construction et d'équipement qui sont pratiquées en Chine. Cela permettra d'augmenter rapidement la productivité, comme cela a été prouvé en Chine.

Mesdames et Messieurs, une étude récente de l'université Columbia prévoit une augmentation de la température de 1,7 °C par rapport au niveau préindustriel en 2027. Pour lutter contre le réchauffement climatique, nous devons prendre des mesures immédiates pour construire un système énergétique durable. Cela nécessite des percées technologiques, du courage et de la sagesse.

En tant que pionnière de la transition énergétique, CATL est disposée à travailler plus étroitement avec la communauté scientifique, les gouvernements, les entreprises et toute personne engagée dans la mission. Travaillons ensemble pour un avenir énergétique à bilan carbone net zéro et laissons une Terre saine et verte aux générations futures.

