HONG KONG, 22 septembre 2025 /CNW/ -- 21C Lab, la branche innovation de CATL dédiée aux technologies de batteries de prochaine génération, et Springer Nature, un éditeur mondial de développement scientifique, sont fiers d'annoncer le lancement de Watt, une nouvelle revue internationale axée sur la recherche sur l'énergie et la carboneutralité.

Watt

La revue, dont le premier numéro est prévu pour février 2026, vise à accélérer la transition énergétique durable en faisant la promotion de la science avant-gardiste tout en accordant la priorité à l'extensibilité, à la reproductibilité et à l'impact réel.

Watt comprend des recherches de pointe pour soutenir la transition vers la carboneutralité, y compris le stockage de l'énergie, les technologies de conversion, l'optimisation du réseau, le captage du carbone et l'analyse des politiques. Conçue pour unir le milieu universitaire et l'industrie, la revue favorise une science rigoureuse et une applicabilité pratique. Ce double engagement positionne Watt comme une revue pionnière, qui reconnaît la demande croissante d'idées audacieuses validées par des preuves tout aussi solides et des voies de déploiement claires.

Watt est guidé par un comité de rédaction de classe mondiale composé de scientifiques éminents dans la recherche et l'édition énergétiques, assurant ainsi les normes académiques les plus élevées. L'équipe distinguée comprend :

Dre Rose Zhu , rédactrice en chef interne ;

, rédactrice en chef interne ; Professeur Sir Peter Bruce , Université d'Oxford, Royaume-Uni ;

, Université d'Oxford, Royaume-Uni ; Académicien Huisheng Peng , Université Fudan, Chine ;

, Université Fudan, Chine ; Académicien Stefano Passerini , Institut de technologie de Karlsruhe, Allemagne ;

, Institut de technologie de Karlsruhe, Allemagne ; Dr Kai Wu , scientifique en chef, CATL

Les normes rédactionnelles de Watt sont ancrées dans son cadre novateur « Cinq H », assurant l'excellence et l'impact :

Haute qualité : un processus rigoureux d'examen par les pairs combine une expertise rédactionnelle interne et des connaissances d'universitaires de calibre mondial.

: un processus rigoureux d'examen par les pairs combine une expertise rédactionnelle interne et des connaissances d'universitaires de calibre mondial. Haute reproductibilité : la vérification indépendante des expériences clés permet d'obtenir des résultats fiables et dignes de confiance, ce qui renforce la confiance de l'industrie et des investisseurs.

: la vérification indépendante des expériences clés permet d'obtenir des résultats fiables et dignes de confiance, ce qui renforce la confiance de l'industrie et des investisseurs. Haute praticité : la recherche à potentiel réel reçoit un soutien d'incubation pour combler l'écart entre la découverte et le déploiement.

: la recherche à potentiel réel reçoit un soutien d'incubation pour combler l'écart entre la découverte et le déploiement. Haute visibilité : un modèle libre accès et une sensibilisation proactive aux politiques, à l'industrie et aux milieux universitaires maximisent l'influence mondiale.

: un modèle libre accès et une sensibilisation proactive aux politiques, à l'industrie et aux milieux universitaires maximisent l'influence mondiale. Haute diversité : la revue aborde diverses disciplines, régions et perspectives, créant ainsi une plateforme véritablement mondiale et inclusive.

La revue est maintenant ouverte pour les soumissions (https://submission.springernature.com/new-submission/44503/3) et invite chaleureusement la communauté universitaire mondiale à contribuer de la façon suivante : en soumettant des recherches novatrices ; en se joignant à l'équipe d'examinateurs pour aider à établir des normes universitaires rigoureuses et en soutenant Watt en partageant la revue au sein des réseaux du secteur.

Watt vise à redéfinir le rôle de la revue scientifique en servant de pont entre la science transformatrice et la technologie évolutive, en favorisant l'innovation essentielle à la réalisation d'un avenir durable et carboneutre. Au-delà de la publication de recherches, la revue fournit une plateforme de collaboration et d'échange de connaissances pour faire progresser la transition énergétique mondiale.

