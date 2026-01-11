CATL inaugure le premier centre d'expérience NING SERVICE au Moyen-Orient à Riyad, actuellement le plus grand centre d'après-vente d'énergie en dehors de la Chine.

Le site offre un soutien après-vente complet au cycle de vie complet, cultive les talents techniques locaux et accélère le déploiement de solutions avancées d'électrification et de stockage de l'énergie.

Il fonctionne également comme un carrefour de l'écosystème régional qui relie divers intervenants et ressources afin de stimuler la synergie industrielle et la croissance durable.

RIYAD, Arabie saoudite, le 11 janv. 2026 /CNW/ - Le 10 janvier 2026, CATL a inauguré le premier centre d'après-vente énergétique du Moyen-Orient et actuellement le plus important à l'extérieur de la Chine - le NING SERVICE Experience Center à Riyad - renforçant son service après-vente au Moyen-Orient et soutenant la transition de la région vers des systèmes d'énergie plus propres.

iMAGE1 iMAGE2 iMAGE3

L'ouverture survient dans un contexte où l'Arabie saoudite et l'ensemble du Moyen-Orient avancent des objectifs ambitieux d'électrification et de décarbonisation dans le cadre de la Vision 2030 et d'initiatives nationales similaires. En prenant l'exemple de l'Arabie saoudite, le Royaume s'est fixé comme objectif de faire passer 30 % de tous les véhicules de Riyad à l'électricité d'ici 2030, dans le cadre d'une stratégie plus large visant à réduire les émissions de 50 % dans la capitale. Les politiques en matière de durabilité stimulent également la transition vers l'équipement électrique, comme la promotion de l'utilisation de chariots élévateurs électriques, tout en encourageant l'utilisation d'énergie verte dans les exploitations agricoles dans le cadre de l'Initiative verte saoudienne. Toutefois, les progrès sont atténués par des défis persistants, dont la dépendance de longue date au pétrole, la demande croissante en électricité, les conditions climatiques extrêmes et les infrastructures de recharge et de service limitées.

Stratégiquement conçues pour surmonter ces obstacles, les infrastructures de Riyad proposent des services après-vente complets pour le cycle de vie complet, cultive les talents techniques locaux et accélère le déploiement de solutions avancées d'électrification et de stockage de l'énergie.

Couvrant plus de 7 000 mètres carrés, le centre de Riyad combine des zones d'exposition, des zones de diagnostic et de maintenance, des centres de remise à neuf, des espaces de formation et un salon des clients. Il est conçu pour servir non seulement de carrefour de services localisé pour la région et de vitrine des capacités du système de CATL en matière de mobilité électrique, de stockage de l'énergie et d'électrification intelligente, mais aussi de plateforme qui relie diverses ressources, favorisant la synergie industrielle dans l'ensemble de l'écosystème.

Une approche à cycle de vie complet des nouveaux services énergétiques

S'appuyant sur les remarquables capacités de CATL en matière de R&D et de fabrication, le Centre d'expérience NING SERVICE offre à ses clients des services couvrant l'ensemble du cycle de vie des batteries, dont le diagnostic, la réparation, la maintenance, la remise en état, la formation, le recyclage, la logistique après-vente et l'entreposage. Ses services couvrent sept grandes catégories de produits - des véhicules de tourisme et commerciaux aux systèmes de stockage de l'énergie - ainsi que divers scénarios de réparation, établissant un nouveau point de référence pour la prestation de nouveaux services énergétiques dans la région.

Mettant à profit l'expertise avancée de CATL en matière de diagnostic et de réparation, ainsi que les processus de service établis, les services après-vente complets du centre

aide les entreprises clientes à réduire les temps d'arrêt, les coûts de maintenance et la durée de vie des actifs, en offrant une plus grande certitude quant au rendement à long terme et à la valeur résiduelle, tout en réduisant les coûts de propriété à long terme et en offrant des services plus rentables et fiables aux utilisateurs finaux.

Faire progresser les opérations locales et le renforcement des capacités

Le centre de Riyad sert de plateforme clé pour les opérations localisées de CATL au Moyen-Orient, soutenant le développement des talents et la création de valeur locale à long terme. Grâce à des centres de formation spécialisées, CATL acquiert une expertise technique et après-vente dans le nouveau secteur de l'énergie, contribuant ainsi à l'emploi qualifié et au transfert des connaissances à travers le Moyen-Orient. À l'échelle mondiale, NING SERVICE exploite 10 centres de formation, totalisant 2 300 mètres carrés, et a certifié plus de 9 700 nouveaux professionnels de l'après-vente dans le cadre de partenariats avec des établissements de formation professionnelle.

Au-delà du développement des talents, CATL approfondit sa stratégie de localisation en renforçant l'infrastructure locale et en établissant des partenariats écosystémiques. La société CATL discute avec des acteurs locaux de premier plan de l'industrie, notamment des exploitants de réseaux de carburant pour fournir rapidement de l'électricité verte aux stations-service et aux grandes entreprises d'infrastructures pour électrifier leurs parcs de camions, ainsi que des sociétés d'énergie pour déployer des solutions d'énergie solaire et de stockage.

Ces initiatives renforcent non seulement les capacités de service local de CATL et la confiance du marché, mais aussi en permettant à des partenaires clés de mener conjointement l'adoption à grande échelle de nouvelles solutions énergétiques complètes au Moyen-Orient.

« En tant que société énergétique de premier plan en Arabie saoudite, nous voyons d'énormes opportunités dans la transformation énergétique. Par exemple, nous prévoyons de déployer des solutions de stockage solaire dans nos stations-service et électrifier les chariots élévateurs pour réduire la dépendance au pétrole. Nous sommes impatients de collaborer avec des acteurs de premier plan comme CATL pour faire avancer cette transition », a déclaré Ahmed Ibrahim, directeur général adjoint de l'approvisionnement d'Al Drees, un important fournisseur de services pétroliers et logistiques en Arabie saoudite.

« Le lancement du produit phare du marché secondaire de CATL à Riyad souligne notre engagement commun à stimuler la transition énergétique mondiale. Cette étape importante reflète non seulement la demande croissante de solutions durables en Arabie saoudite, mais elle incarne également notre vision collective d'un avenir plus propre et électrifié. En tant qu'investisseur derrière le centre d'expérience, nous sommes convaincus que ce partenariat accélérera l'électrification et renforcera le rôle de la région dans l'avancement de la transition énergétique », a déclaré Lin Chaofan, PDG de F4S.

Fait partie d'un réseau mondial

L'ouverture de l'Arabie saoudite s'appuie sur l'empreinte mondiale de CATL, qui comprend plus de 1 200 stations de service professionnelles dans 76 pays et 73 entrepôts de pièces de rechange dans le monde. CATL se classe N° 1 mondial dans les stocks de pièces de rechange contenant 100 % de pièces d'origine, avec une superficie totale d'entrepôt de plus de 370 000 mètres carrés. À ce jour, NING SERVICE a soutenu plus de six millions de véhicules électriques en fournissant des services après-vente professionnels pour les véhicules de tourisme, les véhicules commerciaux et les clients du stockage de l'énergie.

Un engagement à long terme au Moyen-Orient

Bruce Li, Président du Système qualité, Aftermarket Business, Battery Management System Department chez CATL, a déclaré que le centre de Riyad reflète une vision stratégique à long terme de la région.

«Notre décision d'établir ce centre à Riyad n'est pas seulement un choix commercial, mais un engagement à long terme», a déclaré M. Li. « En tant que premier centre d'expérience NING SERVICE au Moyen-Orient, c'est plus qu'une infrastructure de service. C'est un nouveau hub dédié à l'écosystème du marché secondaire de l'énergie qui réunit la technologie de pointe, la formation professionnelle et la collaboration avec l'industrie - reliant efficacement divers intervenants et ressources pour favoriser une synergie plus profonde et une croissance durable dans toute la région. À partir de là, CATL continuera d'étendre son réseau de services après-vente à travers le Moyen-Orient, de s'aligner étroitement sur la Vision 2030 de l'Arabie saoudite et de soutenir la transition énergétique de la région grâce à un système de service fiable et complet. »

Alors que le Moyen-Orient accélère son virage vers l'électrification et l'adoption du stockage de l'énergie , la présence accrue de NING SERVICE de CATL est prête à fournir la fiabilité technique et les partenariats durables essentiels à cette transformation.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2858729/iMAGE1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2858730/iMAGE2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2858731/iMAGE3.jpg

SOURCE Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL)

Contact : Fred Zhang, [email protected]; Xixi Zhang, [email protected]