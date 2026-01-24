DAVOS, Suisse, le 24 janv. 2026 /CNW/ - Lancer l'initiative : transformer le risque en récompense grâce à une économie circulaire pour les batteries de VE et les matériaux critiques, un livre blanc publié par la Fondation Ellen MacArthur lors de la réunion annuelle 2026 du Forum économique mondial, marque la première feuille de route de la chaîne de valeur circulaire intégrée et exploitable pour les batteries de VE, fondée sur des pratiques industrielles concrètes. Elle marque également une étape importante dans la coopération entre CATL et la Fondation.

GECC

Élaboré avec l'aide de plus de 30 organisations de premier plan de l'écosystème des batteries de VE, notamment CATL, DHL, Volvo et JLR, ainsi que des instituts de recherche et des ONG, le rapport établit une orientation claire fondée par l'industrie qui montre comment les batteries de VE doivent être conçues, utilisées, récupérées et réintégrées pour maximiser la valeur et réduire le risque systémique dans l'ensemble de la chaîne de valeur.

En tant que partenaire stratégique fondateur de Mission Minéraux critiques de la Fondation, CATL a travaillé en étroite collaboration avec la Fondation et ses pairs de l'industrie pour traduire les principes de l'économie circulaire en actions pratiques, déployables et fondées sur une expérience opérationnelle concrète. La feuille de route soutient également l'engagement de CATL en matière de circularité énergétique mondiale, notamment son objectif à long terme de dissocier la croissance des batteries de l'extraction de matières premières vierges.

Elle met en évidence les possibilités qu'un système circulaire de batteries de VE peut exploiter dans l'environnement, l'économie, les produits et la création de valeur au sens large. En maintenant les batteries et leurs minéraux critiques utilisés pendant plusieurs cycles de vie, elle réduit la demande de nouvelles substances extraites des mines, réduit les émissions et favorise l'intégration des énergies renouvelables. Elle augmente également la valeur économique en améliorant l'efficacité des matériaux, en réduisant les déchets et les coûts d'exploitation et en créant de nouvelles sources de revenus. Parallèlement, elle renforce la résilience de la chaîne d'approvisionnement et répartit les avantages économiques de façon plus équitable entre les régions, montrant ainsi qu'une approche systémique et circulaire transforme les risques potentiels en opportunités stratégiques génératrices de valeur.

Cinq points positifs pour déclencher un système circulaire de batterie de VE

Le livre blanc indique cinq mesures interdépendantes nécessaires pour maintenir les matériaux de batterie à un niveau d'utilisation à forte valeur et renforcer la résilience du système :

Concevoir les batteries pour assurer leur circularité et non leur élimination. Repenser l'entretien des batteries dans des systèmes optimisés d'énergie et de mobilité Mettre à l'échelle des modèles d'affaires circulaires qui traitent les batteries comme des actifs à long terme Construire et co-investir dans l'infrastructure circulaire régionale Mettre en place un système d'exploitation circulaire grâce aux données, aux normes et aux politiques

Mesures de CATL déjà en pratique

CATL met déjà en pratique ces mesures à l'échelle du système dans l'ensemble de ses activités. En séparant la batterie du véhicule, la CATL gère les batteries comme des actifs gérés de façon centralisée, ce qui augmente l'utilisation, permet une maintenance planifiée et garantit un retour prévisible à la fin de l'utilisation. Aujourd'hui, CATL exploite plus de 1 000 stations d'échange de véhicules de tourisme et plus de 300 stations d'échange de véhicules commerciaux, soutenues par un écosystème croissant de plus de 100 partenaires.

Cette intégration de système permet une reprise à grande échelle de haute qualité. Les activités de recyclage de CATL atteignent des taux de reprise de 99,6 % pour le nickel, le cobalt et le manganèse, et de 96,5 % pour le lithium, avec une capacité de traitement de 270 000 tonnes par an. Parallèlement, CATL applique des chimies alternatives, comme les batteries au sodium-ion, en utilisant des matériaux largement disponibles et en réduisant jusqu'à 60 % les émissions de carbone du cycle de vie par kilowattheure, ce qui renforce le rendement circulaire dans les applications de mobilité, d'échange et de stockage d'énergie.

Évoluer ensemble

S'exprimant lors de la séance d'information sur le leadership de la Fondation, Jiang Li, vice-président et secrétaire du conseil d'administration de la CATL, a souligné ce qui suit : « Ce rapport marque une étape importante dans le cheminement mondial vers une économie circulaire des batteries. Les systèmes de batteries circulaires doivent maintenant être mis à l'échelle dans les régions, les industries et les applications, des véhicules électriques au stockage de l'énergie, et adaptés aux différents contextes du marché. »

« Alors que l'adoption des VE s'accélère, l'économie circulaire pour les batteries et les minéraux critiques n'est plus optionnelle : elle est essentielle à l'abordabilité, à la résilience et à la croissance à long terme tout en réduisant les impacts environnementaux et sociaux », a déclaré Wen-Yu Weng, chef de la direction pour les minéraux critiques à la Fondation Ellen MacArthur. « Les batteries des VE sont des atouts stratégiques, et des approches circulaires sont essentielles pour conserver leur valeur et s'assurer que les minéraux critiques ne terminent jamais comme déchets. Nous saluons la contribution de CATL et nous nous réjouissons de poursuivre notre collaboration qui permettra la mise à l'échelle d'un système de batteries véritablement circulaire et soutiendra la transition énergétique au sens large. »

Pour CATL, ce programme sous-tend directement le cheminement vers la neutralité carbone, en contribuant à la réalisation de la neutralité carbone dans toutes ses usines de batteries et à son objectif d'atteindre la neutralité carbone dans l'ensemble de la chaîne de valeur d'ici 2035.

Le lancement du rapport marque une première étape dans la collaboration élargie entre CATL et la Fondation visant à accélérer la circularité des minéraux critiques. La phase suivante se concentrera sur la simulation de crise de ces approches dans des environnements concrets afin de comprendre comment les circuits de conception, d'utilisation, de prolongation de la durée de vie, de collecte et de recyclage fonctionnent ensemble à grande échelle.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2868584/GECC.jpg

SOURCE Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL)

CONTACT : Yingwen Zhang, [email protected]