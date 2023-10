Stonebridge est une entreprise pionnière du financement d'initiatives sociales et de projets d'infrastructure durable partout au Canada depuis près de 25 ans.

TORONTO, le 4 oct. 2023 /CNW/ - Stonebridge Financial (« Stonebridge »), une institution financière et société de gestion de placements canadienne de premier plan dans le domaine du crédit privé axé sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), est heureuse d'annoncer que Robert M. Colliver, cofondateur et président directeur de Stonebridge, a reçu le prestigieux prix d'excellence Clean50 pour l'ensemble de ses réalisations, en hommage à sa contribution aux investissements dans les infrastructures durables et l'énergie propre partout au Canada. Ce prix reconnaît la carrière extraordinaire de M. Colliver et l'impact considérable de Stonebridge sur le contexte environnemental et social du pays.

Depuis 1999, Stonebridge est devenu un important fournisseur de solutions de financement qui se consacre à faire progresser la transition énergétique vers des sources d'énergie renouvelables et d'autres secteurs à impact social. Au cours de la dernière décennie, l'entreprise a accordé 1,75 milliard de dollars en prêts à plus de 50 projets d'énergie durable, générant 800 mégawatts (MW) d'énergie propre. Cela comprend 19 projets d'une capacité totale de 300 MW appartenant à différents groupes autochtones.

Dans l'ensemble, le financement de Stonebridge a non seulement permis de produire suffisamment d'énergie verte pour alimenter plus de 200 000 foyers, mais il a aussi contribué à la réduction annuelle de 500 000 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre (GES), faisant ainsi progresser les objectifs de développement durable du Canada. En plus d'avoir financé des projets d'énergie éolienne, d'énergie solaire et d'hydroélectricité, Stonebridge a également joué un rôle central dans le financement de l'expansion de deux réseaux électrifiés de train léger sur rail (à Ottawa et à Toronto) totalisant 32 kilomètres, réduisant ainsi la dépendance des navetteurs à l'égard des automobiles et, par conséquent, les émissions de GES.

Gavin Pitchford, chef de la direction de Delta Management Group et de l'organisme Clean50 au Canada, a félicité M. Colliver pour ses réalisations, déclarant ce qui suit : « Robert M. Colliver a été choisi par Delta Management à la suite d'un processus de recherche et de sélection rigoureux avec l'avis de chercheurs internes et de conseillers externes, ainsi que parmi un bassin initial de plus de 1 000 candidats qualifiés. »

L'obtention de ce prix est d'autant plus soulignée par le statut de Stonebridge en tant que signataire des Principes pour l'investissement responsable, qui s'harmonise avec la mission de Clean50 consistant à reconnaître les leaders qui mènent et inspirent des changements environnementaux positifs. Les prix Clean50 de 2024, qui en sont à leur 13e édition, ont également été décernés à deux clients de longue date de Stonebridge pour leur leadership dans l'industrie : David Eva, chef de la direction de Capstone Infrastructure, et Rob Stein, président de Skyline Energy.

En acceptant ce prix, M. Colliver a exprimé son appréciation : « En mon nom et au nom de toute l'équipe de Stonebridge, je suis honoré de recevoir ce prix Clean50. Les réalisations de Stonebridge durant le dernier quart de siècle ont été axées sur le développement durable et l'impact social. Nous croyons au pouvoir du financement responsable et ce prix réaffirme notre engagement envers un avenir vert. »

À propos de Stonebridge Financial

Fondée en 1999 et ayant son siège social à Toronto, au Canada, Stonebridge est une institution financière réglementée et une société de gestion de placements qui offre des solutions de crédit privé et d'autres solutions de capital axées sur les facteurs ESG à des clients publics, privés et institutionnels partout au Canada, aux États-Unis et à l'étranger.

Avec 3,4 milliards de dollars d'actifs sous gestion, Stonebridge et ses sociétés affiliées ont investi collectivement plus de 7,6 milliards de dollars dans plus de 200 projets depuis leur création (tous les chiffres sont en date du 31 août 2023). Stonebridge gère divers fonds de crédit privés discrétionnaires, des comptes gérés séparément et d'autres relations de prêt pour le compte de ses partenaires financiers, qui comprennent bon nombre des plus grandes compagnies d'assurance en Amérique du Nord, des fonds de pension, des organismes gouvernementaux, des fonds de dotation, des gestionnaires d'actifs et d'autres institutions financières réglementées tant locales que basées à l'étranger.

Depuis sa création, il y a près d'un quart de siècle, Stonebridge est depuis longtemps un promoteur de valeurs et d'investissements alternatifs respectueux de l'environnement et socialement responsables en Amérique du Nord. Pour en savoir plus, visitez Stonebridge.ca.

À propos de Delta Management Group / Clean50 au Canada

Les prix Clean50 et leur Sommet au Canada ont été créés en 2011 par Delta Management Group, chef de file au Canada pour les agences de recrutement de cadres dans le domaine des technologies propres et du développement durable, ainsi que son chef de la direction, Gavin Pitchford, en réponse à une tendance que l'entreprise avait observée en effectuant des recherches de cadres au nom de clients. Les prix Clean50 ont été créés pour souligner les chefs de la direction de diverses industries, et le sommet Clean50 a été créé pour rassembler ces mêmes personnes afin qu'elles puissent travailler ensemble pour trouver les solutions nécessaires aux changements climatiques. Chaque automne, la liste Clean50 au Canada souligne les réalisations de chefs de la direction du domaine du développement durable dans 19 catégories différentes. Pour plus de renseignements, visitez Clean50.com.

Légende : Robert M. Colliver, cofondateur et président directeur de Stonebridge, a reçu le prestigieux prix d'excellence Clean50 pour l'ensemble de ses réalisations pour sa contribution aux investissements dans l'infrastructure durable et l'énergie propre partout au Canada.

