TORONTO, le 12 sept. 2023 /CNW/ - Robert Half, cabinet mondial de recrutement offrant des services-conseils aux entreprises (NYSE: RHI), y compris sa filiale, Protiviti, a été reconnu par TIME Magazine comme l'une des meilleures entreprises au monde de 2023. Cette liste reconnaît les meilleures entreprises du monde s'étant le mieux illustrées dans trois domaines clés, soit la satisfaction des employés, la croissance des revenus et le développement durable.

Créée cette année, la liste des meilleures entreprises du monde du TIME Magazine a été établie à la suite d'un sondage indépendant auprès d'environ 150 000 employés dans 58 pays. Le sondage a évalué l'image, l'atmosphère, les conditions de travail, les salaires et l'égalité chez les employeurs mondiaux, en fonction des réponses des employés. Les autres facteurs pris en compte étaient les données environnementales, sociales et de gouvernance et la croissance positive des revenus de 2020 à 2022.

« Le fait d'avoir été nommée l'une des meilleures entreprises au monde est une réalisation importante et un témoignage de notre raison d'être, de notre culture organisationnelle et, surtout, de nos employés, a déclaré M. Keith Waddell, président et chef de la direction de Robert Half. Notre succès continu est rendu possible par notre engagement envers nos valeurs et notre volonté de faire ce qu'il y a de mieux pour nos employés, nos clients et les collectivités du monde entier. »

Robert Half offre une expérience de calibre mondial à ses employés grâce à des options de travail souples, des offres de mieux-être et des groupes de réseaux d'employés, ainsi que des ressources pour aider les personnes à tisser des liens, à s'épanouir et à croître. Le rapport Diriger avec intégrité : Les efforts environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) de 2022 de l'entreprise décrit certaines des initiatives les plus percutantes pour les employés, la collectivité et l'environnement.

Robert Half a également été nommée au palmarès des 100 entreprises les plus durables de Barron's, au Bloomberg Gender Equality Index et au palmarès Forbes des meilleurs employeurs pour les femmes.

À propos de Robert Half

Robert Half est la première et plus grande entreprise de solutions spécialisées en matière de talents au monde. Elle met en relation les possibilités de grandes entreprises avec des chercheurs d'emploi hautement qualifiés. Robert Half offre des solutions de placement contractuel et permanent dans les domaines de la finance et de la comptabilité, de la technologie, de l'administration et du soutien à la clientèle, du droit, du marketing et de la création par l'intermédiaire de ses plus de 300 bureaux dans le monde. Robert Half est la société mère de Protiviti®, une société de services-conseils mondiale qui offre des solutions dans les domaines de l'audit interne, de la gestion des risques, des affaires et de la technologie. Robert Half, y compris Protiviti, a été nommée au palmarès des entreprises les plus admirées de Fortune®. Découvrez la vaste étendue de nos solutions, de nos études et de nos connaissances à RobertHalf.ca.

