TORONTO, le 7 nov. 2024 /CNW/ - Robert Half, entreprise mondiale de solutions spécialisées en matière de gestion des talents et de services aux entreprises, a le plaisir d'avoir reçu des prix du Choix des lecteurs en 2024, pour la dixième année consécutive, dans trois catégories : externalisation des processus juridiques et examen des documents gérés, recrutement juridique et recrutement de personnel de soutien juridique.

Chaque année, Canadian Lawyer récompense des produits et des services exceptionnels touchant le secteur juridique. Du 1er au 26 juillet, l'équipe de recherche de Canadian Lawyer a sondé les lecteurs concernant 586 fournisseurs de produits et de services dans des domaines comme le mécanisme alternatif de règlement de litiges, les services financiers, la recherche juridique, la technologie juridique, le soutien des recours en justice, le recrutement, la dotation en personnel et l'immobilier. Voici la déclaration de Canadian Lawyer : « Les partenaires tiers qui se sont démarqués cette année ont fourni aux intervenants du secteur juridique les outils et la technologie dont ils ont besoin pour servir leurs clients de façon plus efficace et efficiente. »

« Nous sommes très fiers de recevoir ces prix dans trois catégories distinctes de la part des lecteurs de Canadian Lawyer », a déclaré David King, premier directeur général chez Robert Half, Canada et Amérique du Sud. « Ces prix témoignent de l'engagement de Robert Half à répondre aux besoins de notre clientèle et des candidats, grâce à notre expertise en matière de solutions de gestion des talents juridiques et à notre leadership dans l'industrie. »

Robert Half fournit aux cabinets d'avocats et aux services juridiques d'entreprise des professionnels contractuels et professionnels permanents dans les marchés de la région du Grand Toronto et de Vancouver. Nous fournissons notamment des avocats, des administrateurs de contrats, des conseillers juridiques à l'interne, des techniciens juridiques, des secrétaires juridiques et des parajuristes. Robert Half n'est pas un cabinet d'avocats et ne fournit pas de conseils juridiques. Les avocats de projet de Robert Half ne constituent pas un cabinet d'avocats.

À propos de Robert Half

Robert Half est la première et plus grande entreprise de solutions spécialisées en matière de gestion des talents au monde. Elle met en relation les possibilités de grandes entreprises avec des chercheurs d'emploi hautement qualifiés. Robert Half offre des solutions de placement contractuel et permanent dans les domaines de la finance et de la comptabilité, de la technologie, du marketing et de la création, du droit et du soutien administratif et à la clientèle par l'intermédiaire de ses plus de 300 bureaux dans le monde. Robert Half est la société mère de Protiviti®, une société de services-conseils mondiale qui offre des solutions dans les domaines de l'audit interne, de la gestion des risques, des affaires et de la technologie. Robert Half, y compris Protiviti, a été nommée au palmarès des entreprises les plus admirées de Fortune®. Découvrez la vaste étendue de nos solutions, de nos études et de nos connaissances à RobertHalf.ca/fr.

SOURCE Robert Half Canada Inc.

Personne-ressource : Jillian Levick, 1 647 288-4887, [email protected]