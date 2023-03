TORONTO, le 8 mars 2023 /CNW/ - Robert Half , une société d'experts-conseils en affaires et en solutions de talents mondiaux, est fier d'être reconnue comme l'un des Meilleurs lieux de travail™ pour les femmes en 2023 par Great Place to WorkTM. La liste des Meilleurs lieux de travail™ pour les femmes met en évidence les organismes de partout au pays qui sont déterminés à favoriser l'équité et à offrir un milieu de travail exceptionnel aux femmes.

Pour être admissibles à la liste, les organismes doivent avoir obtenu la certification Great Place to WorkTM au cours de la dernière année auprès d'entreprises évaluées en fonction des résultats d'un sondage confidentiel mené auprès des travailleurs. Au moins 50 employées doivent répondre et 90 % des répondantes doivent convenir que les gens sont traités équitablement, peu importe leur genre. Great Place to Work détermine ensuite les meilleures entreprises en fonction de la note moyenne des employées des organismes admissibles.

Les femmes représentent 55 % de la main-d'œuvre mondiale de Robert Half, qui s'est engagée à favoriser un environnement inclusif et équitable. Cela comprend le soutien des principes d'autonomisation des femmes, une initiative conjointe du Pacte mondial des Nations Unies et d'ONU Femmes, du Global Women's Employee Network (GWEN), le plus grand et le premier groupe du réseau mondial d'employées de l'entreprise, et l'égalité d'accès aux programmes de perfectionnement professionnel, de réseautage et de mentorat.

En annonçant le prix, Koula Vasilopoulos, première directrice générale chez Robert Half au Canada, a déclaré : « La diversité, l'équité et l'inclusion sont au cœur des valeurs de Robert Half, en plus d'être au centre ce notre réussite en tant qu'entreprise mondiale. Nous sommes fiers d'être reconnus pour notre engagement à favoriser un environnement qui habilite les femmes à réussir en tant que dirigeantes, collègues et personnes, grâce à nos programmes multidimensionnels visant à soutenir les employés à tous les niveaux de notre entreprise. Ce prix témoigne également des efforts des membres de notre équipe, qui sont déterminés à créer cette culture inclusive et équitable. Il est primordial de veiller à ce que les femmes soient entendues, de célébrer leurs réalisations et de les encourager à réaliser leurs rêves et à poursuivre leur but, et je me sens chanceuse d'avoir vécu tout cela au cours de ma carrière de 25 ans chez Robert Half. Je crois que j'ai pu m'épanouir et grandir grâce à cela, et je suis fière de travailler dans une organisation qui offre le même soutien à tout le monde grâce à des réseaux d'employé(e)s comme GWEN, des possibilités de mentorat, des milieux de travail flexibles et plus encore. »

