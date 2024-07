TORONTO, le 22 juill. 2024 /CNW/ - Robert Half, cabinet mondial de recrutement offrant des services-conseils aux entreprises, est fier d'avoir reçu quatre prix du Choix des lecteurs 2024 décernés par le Canadian HR Reporter dans les catégories suivantes : agence de recrutement de cadres, agence de recrutement, agence de recrutement spécialisée (marketing et création) et programme de rabais faisant partie des avantages sociaux et accessoires pour les employés.

Le sondage pour les prix du Choix des lecteurs 2024 a eu lieu entre le 12 février et le 8 mars 2024. Le Canadian HR Reporter a lancé un processus de mise en candidature de fournisseurs de services pour créer une liste d'entreprises de renom de la communauté des RH du Canada qui proposent des connaissances et des recherches précieuses dans leurs domaines respectifs. Les trois entreprises candidates (ce qui comprend les égalités) qui ont obtenu le plus grand nombre de votes dans chaque catégorie ont reçu la désignation Choix des lecteurs.

« Le fait de remporter ces quatre prix du Choix des lecteurs décernés par le Canadian HR Reporter est un moment de fierté pour Robert Half, a déclaré David King, directeur général principal, Robert Half, Canada et Amérique du Sud. Nous sommes ravis d'être reconnus pour notre leadership éclairé et notre dévouement envers nos clients et nos collègues grâce à notre engagement envers la réussite, l'intégrité et l'expertise. »

À propos de Robert Half

Robert Half est la première et plus grande entreprise de solutions spécialisées en gestion des talents au monde. Elle met en relation les possibilités de grandes entreprises avec des chercheurs d'emploi hautement qualifiés. Robert Half offre des solutions de placement contractuel et permanent dans les domaines de la finance et de la comptabilité, de la technologie, du marketing et de la création, du droit et du soutien administratif et à la clientèle par l'intermédiaire de ses plus de 300 bureaux dans le monde. Robert Half est la société mère de Protiviti®, une société de services-conseils mondiale qui offre des solutions dans les domaines de l'audit interne, de la gestion des risques, des affaires et de la technologie. Robert Half, y compris Protiviti, a été nommée au palmarès des entreprises les plus admirées de Fortune®. Découvrez la vaste étendue de nos solutions, de nos études et de nos connaissances à RobertHalf.ca/fr.

