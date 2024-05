TORONTO, le 1er mai 2024 /CNW/ - Robert Half, cabinet mondial de recrutement offrant des services-conseils aux entreprises, a publié son rapport 2023 Diriger avec intégrité, qui donne un aperçu détaillé des objectifs, des progrès et des plans de l'entreprise en en ce qui concerne les enjeux ESG à l'échelle mondiale. Le rapport présente des renseignements sur la gouvernance de Robert Half et de sa filiale Protiviti, ainsi que leur approche axée sur les personnes, leurs collectivités et leurs initiatives environnementales.

« Nos valeurs d'entreprise - l'intégrité, l'inclusion, l'innovation et l'engagement envers le succès - sont les pierres angulaires de tout ce que nous faisons, a déclaré M. Keith Waddell, président et chef de la direction de Robert Half. Notre engagement envers ces valeurs oriente nos priorités environnementales, sociales et de gouvernance, qui commencent par faire ce qu'il faut pour nos employési, nos clients et les collectivités où nous vivons et travaillons. »

Faits saillants du rapport de 2023

92 % des employés croient que Robert Half et Protiviti sont d'excellents milieux de travail : L'entreprise place son personnel au premier plan, en accordant la priorité au bien-être des employés, à l'avancement professionnel et aux relations. En 2023, elle a introduit des possibilités améliorées en matière de reconnaissance, de formation et de mentorat, des programmes d'avantages sociaux et de perfectionnement professionnel élargis et a continué de soutenir les modèles de travail hybrides.

« Nous sommes déterminés à faire progresser un avenir inclusif et socialement responsable à l'échelle de notre entreprise mondiale, a déclaré Susan Haseley, directrice ESG et DEI de Robert Half. Nos nombreux programmes, initiatives et politiques soulignent notre réputation en tant qu'organisation de confiance parmi nos employés, nos clients, nos candidats et nos intervenants. »

Robert Half, y compris Protiviti, a été reconnue pour son engagement continu envers les facteurs ESG. Parmi les récentes distinctions, mentionnons son classement 2023 parmi les « Companies That Care® » (« Entreprises soucieuses ») de PEOPLE et son classement parmi les Entreprises les plus responsables de 2024 selon Newsweek.

À propos de Robert Half

Robert Half est la première et plus grande entreprise de solutions spécialisées en matière de gestion des talents au monde. Elle met en relation les possibilités de grandes entreprises avec des chercheurs d'emploi hautement qualifiés. Robert Half offre des solutions de placement contractuel et permanent dans les domaines de la finance et de la comptabilité, de la technologie, du marketing et de la création, du droit, du soutien administratif et à la clientèle par l'intermédiaire de ses plus de 300 bureaux dans le monde. Robert Half est la société mère de Protiviti®, une société de services-conseils mondiale qui offre des solutions dans les domaines de l'audit interne, de la gestion des risques, des affaires et de la technologie. Robert Half, y compris Protiviti, a été nommée au palmarès des entreprises les plus admirées de Fortune®. Découvrez la vaste étendue de nos solutions, de nos études et de nos connaissances à RobertHalf.ca.



