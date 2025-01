TORONTO, le 31 janv. 2025 /CNW/ - Robert Half, cabinet international d'experts-conseils en affaires et en solutions de gestion des talents, y compris sa filiale, Protiviti®, a été nommée par Fortune® comme l'une des entreprises les plus admirées au monde en 2025. Robert Half fait partie d'un groupe restreint d'entreprises qui ont été reconnues parmi les entreprises les plus admirées du palmarès Fortune. Il s'agit de la seule entreprise de son industrie à obtenir cette distinction pour une 28e année consécutive.

Le classement des entreprises les plus admirées au monde est l'un des plus prestigieux, car il s'appuie sur un sondage mené auprès d'environ 15 000 cadres supérieurs, directeurs et analystes qui évaluent les organisations en fonction de neuf critères, de la capacité d'attirer et de fidéliser des talents jusqu'à l'innovation. Les entreprises qui se classent dans la moitié supérieure de leur industrie sont considérées comme « les plus admirées » de ce secteur. Le classement comprend les 1 000 entreprises américaines les plus importantes, selon leurs revenus, ainsi que les entreprises à l'extérieur des États-Unis qui figurent dans la base de données du palmarès Fortune Global 500 et dont les revenus sont de 10 milliards de dollars ou plus.

« Faire de nouveau partie des entreprises les plus admirées au monde reflète nos valeurs fondamentales, notre culture positive en milieu de travail et le dévouement inébranlable de nos employés du monde entier, a déclaré Keith Waddell, président et chef de la direction de Robert Half. Cet honneur souligne notre engagement envers la réussite et met en lumière notre position de chef de file de longue date dans l'industrie. »

Robert Half se fonde sur ses valeurs fondamentales - l'intégrité, l'inclusion, l'innovation et l'engagement envers la réussite - qui sont la pierre angulaire de tout ce que l'entreprise fait pour offrir une expérience exceptionnelle à ses employés, à ses clients, aux candidats et aux collectivités. De plus amples renseignements sur les nombreux programmes et initiatives de l'organisation se trouvent dans le Rapport 2023 Diriger avec intégrité - Les efforts environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) de Robert Half.

À propos de Robert Half

Robert Half est la première et plus grande entreprise de solutions spécialisées en matière de gestion des talents au monde. Elle met en relation les possibilités de grandes entreprises avec des chercheurs d'emploi hautement qualifiés. L'entreprise offre des solutions de placement contractuel et permanent dans les domaines de la finance et de la comptabilité, de la technologie, du marketing et de la création, du droit ainsi que de l'administration et du soutien à la clientèle par l'intermédiaire de ses plus de 300 bureaux dans le monde. Robert Half est la société mère de Protiviti®, une société de services-conseils mondiale qui offre des solutions dans les domaines de l'audit interne, de la gestion des risques, des affaires et de la technologie. Robert Half, y compris Protiviti, a été nommée au palmarès des entreprises les plus admirées de Fortune®. Découvrez la vaste étendue de nos solutions, de nos études et de nos connaissances à RobertHalf.ca.

