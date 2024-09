TORONTO, le 17 sept. 2024 /CNW/ - Robert Half, entreprise mondiale de solutions spécialisées en matière de gestion des talents et de services aux entreprises, est fière d'être reconnue comme l'un des Meilleurs lieux de travail™ pour l'engagement communautaire au Canada par Great Place to Work™, l'autorité mondiale en matière de culture en milieu de travail.

Pour être admissibles à la liste de 2024, les entreprises doivent compter au moins 100 employés, avoir obtenu la certification Great Place to Work-Certified™, et au moins 90 % de leurs employés doivent être satisfaits de la façon dont leur entreprise contribue à la collectivité.

« Chez Robert Half, nous sommes fiers d'être une organisation composée de personnes qui se consacrent à soutenir ceux qui nous entourent, non seulement nos clients et nos collègues, mais aussi nos collectivités, a déclaré David King, premier directeur général, Robert Half, Canada et Amérique du Sud. Cette reconnaissance souligne notre engagement à redonner aux autres et à apporter une contribution significative aux gens qui nous entourent et aux endroits où nous vivons. »

Au cours de la dernière année, les employés de Robert Half ont fait du bénévolat dans des banques alimentaires partout au Canada. Ils ont aussi participé à des initiatives de remplissage de sacs à dos, à des marches caritatives et à des tournois de golf, à des collectes de nourriture et de jouets, et plus encore. Robert Half s'engage également à soutenir plusieurs organismes de bienfaisance nationaux comme Centraide, Enactus, les Manoirs Ronald McDonald, l'Association canadienne pour la santé mentale, Indspire et la Croix-Rouge canadienne.

En plus d'être reconnue comme l'un des meilleurs milieux de travail pour l'engagement communautaire au Canada en 2024, Robert Half a également été nommée l'un des meilleurs milieux de travail pour les services professionnels au Canada en 2024. Elle figure également au palmarès des entreprises les plus admirées au monde de Fortune® pour la 27e année consécutive.

À propos de Robert Half

Robert Half est la première et plus grande entreprise de solutions spécialisées en matière de gestion des talents au monde. Elle met en relation les possibilités de grandes entreprises avec des chercheurs d'emploi hautement qualifiés. Robert Half offre des solutions de placement contractuel et permanent dans les domaines de la finance et de la comptabilité, de la technologie, du marketing et de la création, du droit et du soutien administratif et à la clientèle par l'intermédiaire de ses plus de 300 bureaux dans le monde. Robert Half est la société mère de Protiviti®, une société de services-conseils mondiale qui offre des solutions dans les domaines de l'audit interne, de la gestion des risques, des affaires et de la technologie. Robert Half, y compris Protiviti, a été nommée au palmarès des entreprises les plus admirées de Fortune®. Découvrez la vaste étendue de nos solutions, de nos études et de nos connaissances à RobertHalf.ca/fr.

SOURCE Robert Half Canada Inc.

