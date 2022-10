TORONTO, le 12 oct. 2022 /CNW/ - Robert Half fait partie de la liste des Meilleurs lieux de travail™ au Canada pour le bien-être mental en 2022, qui est établie par Great Place to Work®, l'autorité mondiale en matière de culture en milieu de travail. Cette reconnaissance célèbre les entreprises canadiennes qui ont été certifiées Great Place to Work® au cours de la dernière année et où au moins 75 % des employés conviennent que leur milieu de travail est psychologiquement et émotionnellement sain. Les lieux de travail sont choisis en fonction de l'indice de bien-être mental global des employés ainsi que de la gamme et de la qualité des programmes de bien-être mental qu'ils offrent.

« Cette reconnaissance souligne notre engagement à accorder la priorité au bien-être mental de nos équipes, particulièrement au cours des deux dernières années, alors que nous traversions la pandémie, a déclaré David King, président de district principal du Canada et de l'Amérique du Sud chez Robert Half. Avec la Journée mondiale de la santé mentale célébrée pas plus tard qu'hier, nous sommes extrêmement fiers de cette réalisation, qui reflète nos principaux programmes et initiatives de bien-être et notre désir de favoriser un environnement où la santé mentale est une priorité pour tous. »

Robert Half continue de réaffirmer son engagement à l'égard de la santé et du bien-être au Canada au moyen de diverses initiatives, y compris un partenariat continu avec l'Association canadienne pour la santé mentale (ACSM). Au cours des deux dernières années, l'entreprise a offert de la formation en santé mentale aux dirigeants pour leur permettre de mieux soutenir leurs équipes ainsi que des webinaires sur la santé mentale aux employés. En plus d'avoir invité des conférenciers et des experts pour animer des cours de yoga et de pleine conscience, elle a lancé un programme de mieux-être au travail et mené des activités de financement pour recueillir des fonds et sensibiliser la population à la santé mentale.

À propos de Robert Half

Robert Half est la première et plus grande entreprise de solutions spécialisées en matière de gestion des talents et de services-conseils aux entreprises au monde. Elle aide les gens à trouver des emplois intéressants et offre à ses clients les talents et les experts en la matière dont ils ont besoin pour livrer concurrence et croître en toute confiance. Visitez roberthalf.ca et téléchargez notre application mobile primée.

SOURCE Robert Half Canada

Renseignements: Personne-ressource : Jillian Levick , 647 288-4887, [email protected]