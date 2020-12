Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles est fier de présenter les nouveaux aménagements de la plage de l'Est

Situé en bordure du fleuve Saint-Laurent dans le quartier de Pointe-aux-Trembles, le terrain de 1,2 hectare comprend un pavillon de services avec toilettes et douches extérieures, deux terrains de volleyball de plage. La deuxième phase comprend une promenade de béton éclairée, une jetée composée d'acier et de bois qui s'amorce à proximité du pavillon et qui se prolonge vers le fleuve, un jeu d'eau intégré à la promenade de béton, une grande aire gazonnée, du mobilier urbain, un abri ouvert intégré à la jetée et une plage de galets. Aussi, l'accès au fleuve sera possible dès 2021 pour pratiquer des activités nautiques, telles que canot et kayak, à partir de la plage de galets.

« La plage de l'Est se veut un lieu rassembleur et animé pour les citoyens de RDP-PAT. Ce nouvel espace collectif de proximité est destiné à la pratique d'activités récréatives et donne aux citoyens un accès privilégié aux berges. C'est un endroit parfait pour se détendre et profiter de la nature et il est fort à parier que de nombreuses familles s'y rendront pour profiter des jeux d'eau, faire un pique-nique et s'y amuser, tout en profitant de la jetée pour admirer la magnifique vue sur le fleuve Saint-Laurent et sa biodiversité. Par les voies maritimes, son emplacement est stratégique par sa proximité avec l'île Ste-Thérèse et son positionnement sur la Route bleue du Grand Montréal. En plus d'être un des rares sites préhistoriques de cette envergure recensés à Montréal, la plage de l'Est est un pôle touristique qui donne à l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles un caractère distinctif et durable sur l'île de Montréal », mentionne la mairesse de l'arrondissement, Caroline Bourgeois.

Prochaines étapes

Bien que les citoyens puissent déjà profiter des aménagements de la plage de l'Est, l'arrondissement souhaite procéder à l'inauguration officielle de la deuxième phase au printemps prochain, selon la situation pandémique. Toutefois, il est trop tôt pour discuter de la baignade dans le fleuve, qui n'est pas autorisée pour le moment en raison de débris et de sédiments contaminés dans l'eau pouvant nuire à la santé et à la sécurité des usagers. Il faudra attendre que soient réalisés les travaux de de réhabilitation environnementale du littoral.

L'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles travaille en collaboration avec le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, la Direction régionale de la santé publique, à la planification et la réalisation de la réhabilitation environnementale du littoral, dans le secteur destiné à la baignade, ainsi qu'avec la Direction des eaux usées de la Ville de Montréal, à l'amélioration de la qualité de l'eau.

« La plage de l'Est, c'est un projet passionnant, mais complexe. La suite des travaux implique plusieurs acteurs de différents paliers et dépend également de plusieurs facteurs. D'ailleurs, un montant de 5 M $ accordé à la Ville de Montréal par le gouvernement du Québec dans le cadre du Plan de revitalisation pour l'Est de Montréal permettra de procéder à la réhabilitation du littoral contaminé sur le site de la plage de l'Est. Nous sommes confiants que ces travaux puissent se réaliser dans un délai raisonnable », ajoute la mairesse de l'arrondissement.

Partenaires financiers

Les travaux d'aménagement de la plage de l'Est ont été réalisés au coût de 7,3 M$, dont 450 000 $ proviennent du Programme de mise en valeur d'Hydro-Québec, ainsi que 3,4 M$ issus de la Communauté métropolitaine de Montréal dans le cadre du Programme Trame verte et bleu du Grand Montréal.

L'arrondissement a aussi bénéficié de l'aide financière du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte (MELCC) dans le cadre du programme Climatsol, pour la réhabilitation environnementale d'une partie du site.

Pour plus de détails sur la plage de l'Est.

