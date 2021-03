Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles dévoile le plan concept du projet du parc linéaire de la friche ferroviaire

Près de 100 personnes ont assisté à la présentation au cours de laquelle toutes les questions des citoyens et des partenaires ont été répondues. « Le parc linéaire de la friche ferroviaire est le fruit d'une mobilisation citoyenne extraordinaire. J'ai pu le constater encore une fois hier, l'enthousiasme pour le projet est réel et senti. Nous avons un projet transformateur qui est en voie de se réaliser chez nous, un beau projet, bien pensé. Nous avons hâte de tirer le plein potentiel de ce terrain incroyable qu'est la friche ferroviaire », d'affirmer Mme Caroline Bourgeois, mairesse de l'arrondissement.

Concrètement, c'est une piste cyclable bidirectionnelle, de même qu'un sentier piétonnier, qui seront construits parallèlement sur un tracé de 4.25 kilomètres, dans l'ancienne emprise du CN, entre la 1ère et la 53e Avenue, qui fait l'objet d'une entente de location entre l'arrondissement et EXO sur vingt ans. La piste, accessible universellement, sera praticable douze mois par année. Le long du parcours, quatre haltes seront insérées à des endroits précisément identifiés, et leur caractère variera en fonction du rôle que chacune se devra de remplir. Ainsi, d'ouest en est, nous retrouverons une halte histoire et patrimoine, une halte détente, une halte ludique et, finalement, une halte culturelle, adjacente à la bibliothèque/maison de la culture de Pointe-aux-Trembles, dont la construction a débuté l'an passé et dont le projet a été développé et voté par la population lors du budget participatif Transformons nos parcs en 2018.

Plusieurs détails ont été pensés pour assurer la sécurité des usagers, notamment de la signalisation sur le site, le réaménagement officiel de neuf axes transversaux nord-sud existants pour offrir aux citoyens un passage sécuritaire et balisé, tout comme le réaménagement de six intersections de rues.

Clin d'oeil au passé ferroviaire du site, le concept prévoit une structure d'affichage souvenir et design pour mettre en valeur les points d'intérêt et les services à proximité. Partout l'éclairage sera pensé de façon à favoriser un équilibre entre la préservation de la sécurité de tous les usagers et l'élimination des pollutions lumineuses. Des conteneurs semi-enfouis seront installés dans les haltes, tout comme un nombre suffisant de poubelles doubles voies aux intersections. Ce souci environnemental se poursuit même dans le choix des plantations qui n'incluera que des espèces indigènes, ou rustiques, ne nécessitant pas beaucoup d'entretien et pouvant attirer les monarques et les pollinisateurs, le tout en lien avec la politique d'agriculture urbaine de l'arrondissement.

Un concours pour trouver le nom

Bien que le site fasse déjà l'objet d'une belle appropriation des gens du quartier, comme en témoigne la mobilisation citoyenne autour du projet qui ne faiblit pas depuis 2016, la mairesse Bourgeois a dévoilé qu'un concours sera lancé en avril pour les jeunes de l'arrondissement âgés de 5 à 17 ans afin de trouver le nom officiel que prendra le projet de la friche ferroviaire. « Le parc de la friche va marquer un tournant dans l'avenir de notre arrondissement. Et puisque nos jeunes sont l'avenir de RDP-PAT, qu'ils sont créatifs, imaginatifs et que trop rarement nous avons l'occasion de solliciter leur avis, nous avons choisi de leur laisser la parole pour choisir le nom de ce grand parc», d'expliquer Mme Bourgeois. Plus de détails seront dévoilés au cours des prochaines semaines.

Prochaines étapes

L'arrondissement souhaite octroyer le contrat pour la réalisation des travaux lors de la séance du conseil d'arrondissement du mois d'avril et envisage de procéder à une pelletée de terre officielle en compagnie des partenaires, si la situation sanitaire le permet, à la fin avril. Les travaux s'effectueront en deux phases, soit de la 53e Avenue à la 32e Avenue, puis de la 32e Avenue à la 1ère Avenue. La livraison de la phase 1 (53e à 32e Avenue) est prévue à l'été, tandis que la fin du projet est prévue pour l'automne. Évidemment, selon l'évolution de la pandémie, la mairesse imagine bien la tenue d'un événement festif cet été qui permettrait de marquer la réalisation de la première phase des travaux.

«La friche créera un lien fort pour le quartier et se positionnera, j'en suis convaincue, comme un noyau important pour la communauté. À long terme, c'est certain que l'arrondissement travaillera de concert avec ses partenaires pour habiter le parc, l'animer, le faire vivre au rythme des saisons même. Ce parc, c'est une autre étape qui débute pour la belle histoire de la friche. Il me tarde que nous écrivions ensemble ce nouveau chapitre», de conclure la mairesse.

