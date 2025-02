Rigaud : un entrepreneur arrêté pour fraude, production et usage de faux

MONTRÉAL, le 17 févr. 2025 /CNW/ - L'entrepreneur à la tête de la firme L3B inc, Alain Gauthier, a été arrêté vendredi le 14 février pour escroquerie, fraude, production et usage de faux documents.

Les faits seraient survenus en octobre 2023 alors que l'entreprise L3B inc devait voir au remplacement d'infrastructures de rues de la ville de Rigaud.

M. Gauthier a été libéré sous promesse de comparaître au palais de justice de Valleyfield, le 14 mars prochain.

Rappelons que toute personne détenant une information concernant un acte répréhensible en matière de corruption peut communiquer avec l'UPAC en remplissant le formulaire de dénonciation disponible sur son site Web.

