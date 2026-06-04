Michaël B. Desmarais coupable de production et d'usage de fausses vignettes de stationnement de la Ville de Montréal

MONTRÉAL, le 4 juin 2026 /CNW/ - Un Longueillois de 26 ans s'est reconnu coupable d'avoir produit et utilisé de fausses vignettes de stationnement de la Ville de Montréal, au palais de justice de Longueuil.

Michaël B. Desmarais a été condamné à une absolution conditionnelle à une probation de 18 mois et à la réalisation de 120 heures de travaux communautaires au cours des 12 prochains mois.

L'enquête du Commissaire à la lutte contre la corruption (CLCC) avait permis de saisir plus de 25 000 $ au domicile de M. Desmarais. Environ la moitié de cette somme, soit 12 678 $, sera remise au fonds consolidé de l'État. Il devra également verser 12 400 $ à un organisme de bienfaisance.

Le CLCC est un corps de police spécialisé dont la mission est d'assurer, pour l'État, la coordination des actions de prévention et de lutte contre la corruption dans le secteur public. Pour ce faire, il dirige et coordonne les équipes d'enquête et de vérification désignées par le gouvernement qui forment l'Unité permanente anticorruption (UPAC).

Toute information pertinente concernant des actes répréhensibles de corruption ou de fraude envers l'État peut être transmise en remplissant le formulaire de dénonciation disponible sur notre site Web ou en composant le 1 844 541-UPAC.

Banque de photos (Crédit : Commissaire à la lutte contre la corruption)

SOURCE Commissaire à la lutte contre la corruption

Informations médias : Mathieu Galarneau, porte-parole, Commissaire à la lutte contre la corruption - Unité permanente anticorruption, [email protected], 514 228-3098, poste 12345