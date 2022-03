Rien ne va plus dans les négociations à la station 106.9 FM Mauricie

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 14 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le syndicat regroupant les personnes salariées à la station 106.9 FM Mauricie demande la conciliation, car Cogeco Média n'envoie personne pour le représenter à la table de négociation.

« Après seulement une journée de négociation qui s'est tenue le 30 novembre 2021, silence radio du côté de l'employeur. Nous sommes forcés de demander la conciliation parce que Cogeco Média ne prend pas la situation au sérieux. Cette façon de faire est tout simplement inacceptable », de dénoncer le conseiller syndical du SCFP, Mario Fontaine.

L'enjeu principal des négociations s'articule autour de la question de la rémunération. Le syndicat veut obtenir un rattrapage salarial pour les salarié(e)s de Trois-Rivières du fait qu'ils et elles sont les moins bien payés de l'ensemble du personnel de Cogeco Média.

« Avec la pénurie importante de main-d'œuvre, nous devons nous attaquer à cette problématique, car l'avenir de la station pourrait être en jeu. De plus, nous cherchons à profiter des pourparlers pour faire respecter les horaires de travail et mettre à jour la banque de congés », d'ajouter Mario Fontaine.

La convention collective de la section locale 4805 du SCFP est échue depuis le 31 août 2021.

Comptant plus de 125 000 membres au Québec, le SCFP représente plus de 6900 membres du secteur des communications au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements: Lisa Djevahirdjian, Service des communications, 514 831-3815