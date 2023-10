OTTAWA, ON, le 26 oct. 2023 /CNW/ - Avis aux jeunes sorcières, vampires, fantômes, araignées et autres créatures effrayantes. Suivant une longue tradition horripilante, nous invitons les membres du public à vivre les frissons et les amusettes de Rideau HALLoween.

Cette soirée ensorcelante vous réserve frayeurs et émotions fortes. Les créatures en rage de sucre trouveront de quoi s'amuser et se régaler. Enfilez votre costume et faites-vous photographier dans la macabre cabine photo.

Faites un saut dans le passé et plongez dans la riche histoire qui hante le domaine de Rideau Hall.

Attention, cette activité est réservée aux gens qui n'ont pas peur de s'amuser !

Quand : le mardi 31 octobre 2023, de 17 h à 20 h

Où : grille d'entrée Thomas, 1 promenade Sussex (les activités se tiendront à l'extérieur du Centre d'accueil des visiteurs)

Stationnement : des places de stationnement sont disponibles dans les rues avoisinantes

Faits en bref

Le Centre d'accueil des visiteurs est situé à la grille d'entrée de la rue Thomas. À l'époque de la Confédération du Canada , ce bâtiment patrimonial était le chalet du jardinier.

, ce bâtiment patrimonial était le chalet du jardinier. Les visiteurs peuvent découvrir le domaine à leur rythme tout au long de l'année, de 8 h jusqu'à une heure avant le coucher du soleil.

Du 28 octobre au 22 décembre 2023, les visites guidées sont offertes sur réservation seulement. Réservez une visite guidée.

Planifiez votre visite

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les activités et les visites guidées de Rideau Hall, vous pouvez composer le 613-991-4422 ou le 1-866-842-4422 (sans frais), écrire à [email protected] ou consulter notre site Web au www.gg.ca/RideauHall.

SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada

Renseignements: Pour les médias : Bureau de presse de Rideau Hall, 343-573-7563, [email protected]