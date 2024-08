Les motocyclistes amasseront des fonds pour acheter du matériel médical

TORONTO, le 7 août 2024 /CNW/ - Pour venir en aide aux enfants malades, 600 motocyclistes prendront part à la 16e édition de la levée de fonds annuelle Ride for SickKids, une promenade de 150 km dans la région de York.

L'objectif de cette année est de 200 000 $, qui serviront à acheter un système d'aphérèse Spectra Optia, essentiel pour traiter des problèmes de santé aigus et chroniques, notamment les greffes de moelle osseuse.

Depuis sa création en 2009, la levée de fonds Ride for SickKids, l'une des plus importantes dans la région du Grand Toronto, a permis d'amasser 1,2 million de dollars pour la fondation de l'hôpital SickKids.

« En tant que coopérative d'assurance, nous savons à quel point il est important de soutenir et de protéger nos collectivités lorsque le besoin se fait sentir », affirme Tara Laidman, vice-présidente aux assurances habitation et auto pour La Compagnie d'assurance générale Co-operators, qui se joint à l'édition de cette année aux principales entreprises partenaires. « La mission de l'hôpital SickKids - offrir des soins médicaux de pointe en se concentrant sur les besoins particuliers de chaque enfant - nous va droit au cœur. C'est une grande fierté pour nous de contribuer à la Ride for SickKids en vue d'amasser des fonds essentiels pour permettre à l'organisation de soutenir et de protéger les enfants et leurs familles dans les moments difficiles. »

L'événement débutera et prendra fin au North Maple Regional Park, à Vaughan. Le coup d'envoi sera donné à 11 h, alors qu'une escorte policière guidera le départ des motocyclistes. Ils et elles retourneront ensuite au parc à 12 h 30 pour une grande célébration animée par Stella Acquisto et Frank Ferragine, bien connus dans les médias. Il y aura des activités, un dîner sera servi et on procédera au tirage d'une moto Softail Bobber, qui fera la joie d'une personne chanceuse.

Chaque année à la levée de fonds Ride for SickKids, on invite une patiente ou un patient courageux de l'hôpital à venir partager son histoire inspirante avec les motocyclistes. Cette année, nous avons l'immense honneur de recevoir Domenico, 17 ans, qui s'adressera aux motocyclistes avant le départ pour leur raconter son récit inspirant de résilience et d'espoir. Sa bataille actuelle contre le cancer (le même que Terry Fox) et son histoire d'endurance mettront en lumière l'impact réel du soutien et des soins offerts par l'hôpital SickKids, et l'importance des levées de fonds pour financer la recherche et les soins médicaux. Son parcours a pris un virage majeur au printemps dernier quand sa famille et lui ont dû prendre la décision crève-cœur d'opter pour l'amputation d'une partie de sa jambe afin d'améliorer ses chances de survie.

OÙ : North Maple Regional Park, 11085 Keele Street, Maple, ON

QUAND : Le dimanche 11 août 2024 - Arrivée des motocyclistes à 8 h, discours de l'invité spécial Domenico à 10 h 15, début de la promenade à 11 h, retour au parc à 12 h 30 et tirage à 14 h.

À propos de Co-operators

Co‑operators est une coopérative canadienne de services financiers de premier plan qui offre des solutions d'assurance multibranches et de placement ainsi que des services et des conseils personnalisés afin d'aider les Canadiens et Canadiennes à bâtir et à consolider leur sécurité financière. Avec des actifs sous administration de plus de 65 milliards de dollars, Co‑operators est présente depuis 1945 pour offrir des conseils de confiance à la population canadienne. Elle est réputée pour son engagement communautaire et ses efforts visant à créer un avenir plus durable. En tant qu'organisation carboneutre, Co‑operators est déterminée à atteindre zéro émissions nettes dans ses activités et ses placements d'ici 2040 et 2050 respectivement. Co‑operators se classe également parmi les 50 meilleures entreprises responsables au Canada, selon Corporate Knights.

