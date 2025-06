SONDAGE DE CO-OPERATORS : LA CONFIANCE FINANCIÈRE DES CANADIENS ET CANADIENNES VACILLE, MAIS UN ACCOMPAGNEMENT HUMAIN PEUT CHANGER LA DONNE

Les jeunes se sentent particulièrement vulnérables sur le plan financier et sont les plus avides de conseils.

GUELPH, ON, le 26 juin 2025 /CNW/ - Un nouveau sondage national réalisé par Co-operators révèle que seulement 34 % de la population canadienne se dit optimiste quant à son avenir financier. Cette proportion tombe à 28 % et 26 % pour les générations Z et Y respectivement. Le tableau est préoccupant : les défis économiques actuels assombrissent les perspectives financières, toutes générations confondues, sous l'effet combiné de la hausse du coût de la vie et d'une instabilité politique persistante.

Selon le sondage, les trois facteurs qui plombent le plus l'optimisme financier des Canadiens et Canadiennes sont l'inflation (72 %), la hausse des prix des logements (47 %) et le marché de l'emploi (43 %). Bien que la moitié des répondants et répondantes disent investir activement, 27 % affirment ne pas avoir les fonds suffisants pour le faire.

Un groupe se distingue toutefois : les personnes qui reçoivent des conseils professionnels. Ces dernières sont nettement plus optimistes, confiantes et résilientes :

64 % d'entre elles se disent optimistes quant à leur avenir financier, contre seulement 44 % pour celles qui n'ont pas recours à ce genre de services.

Elles sont plus de deux fois plus susceptibles de se dire très confiantes dans leurs décisions financières.

94 % d'entre elles affirment que leur conseiller ou conseillère les a aidées à traverser les récentes turbulences économiques et géopolitiques.

« Dans un contexte de confusion générale, les gens sont en quête de clarté », explique Jessica Baker, première vice-présidente et cheffe des ventes au détail chez Co-operators. « Si les résultats du sondage mettent en lumière un fossé croissant sur le plan de la confiance, particulièrement chez les jeunes générations, ils démontrent aussi que des conseils professionnels de qualité peuvent changer la donne. C'est la dimension humaine et l'approche personnalisée qui permettent de passer de l'incertitude à l'action éclairée. »

Les jeunes générations sont particulièrement en demande de conseils, mais ne savent souvent pas par où commencer. Chez les membres des générations Z et Y qui n'ont pas encore de conseiller ou conseillère, les principaux freins sont le manque de repères pour se lancer, la crainte par rapport aux coûts et l'appréhension de solliciter de l'aide.

Si les données récoltées dressent une situation préoccupante, elles révèlent aussi une belle occasion à saisir. Les Canadiens et Canadiennes -- surtout les jeunes -- veulent de la clarté, des relations humaines, et un accompagnement adapté. Le hic? Beaucoup ne savent pas comment amorcer la démarche ou doutent même de pouvoir accéder à un accompagnement personnalisé.

C'est précisément ce que Co-operators veut changer en démocratisant l'accès à des conseils financiers basés sur les valeurs et centrés sur les personnes, et non sur les produits.

« Nous constatons qu'une génération cherche du soutien, mais doute parfois d'être admissible à des conseils financiers. La réalité, c'est que tout le monde y a droit. Nos équipes ont pour mission de rendre cet accompagnement plus accessible, humain et orienté vers une sécurité financière durable », ajoute Jessica Baker.

Parmi les autres faits saillants du sondage :

Près de la moitié des Canadiens et Canadiennes (43 %) ne savent pas à qui se fier pour obtenir des conseils financiers.

Seul un tiers de la population est actuellement suivie par un conseiller ou une conseillère en sécurité financière.

Les membres des générations Z (26 %) et Y (22 %) sont beaucoup moins susceptibles de se dire en mesure de faire face à une dépense imprévue majeure.

58 % des personnes sondées regrettent de ne pas avoir commencé leur planification financière plus tôt.

Parmi les personnes accompagnées par un conseiller ou une conseillère, 52 % estiment être en bonne voie pour atteindre leurs objectifs financiers, comparativement à seulement 26 % chez celles qui ne le sont pas ou qui ne savent pas.

Bien que l'intelligence artificielle gagne du terrain - utilisée par une personne sur trois pour gérer ses finances selon une étude distincte - les données de Co-operators démontrent que rien ne remplace encore la valeur de l'accompagnement humain.

Envie de mieux planifier votre avenir financier? Découvrez comment l'équipe de Co-operators peut vous conseiller sur www.cooperators.ca.

Au sujet du sondage

Un total de 1 500 résidentes et résidents adultes de toutes les régions du Canada ont été interrogés en ligne entre le 9 et le 12 juin 2025. L'échantillon a été tiré au hasard à partir d'un panel Léger composé de personnes susceptibles de répondre au sondage. L'échantillon a été pondéré selon l'âge, le genre et la région afin de refléter la répartition de la population canadienne d'après les données du recensement de 2021. La marge d'erreur associée à un échantillon probabiliste de cette taille serait de ± 3 %, 19 fois sur 20.

