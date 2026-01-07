Cette acquisition accélère la présence de Ricoh aux États-Unis sur le marché dynamique et en pleine croissance de l'audiovisuel professionnel.

EXTON, Pa., le 7 janv. 2026 /CNW/ - Ricoh a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Presentation Products, Inc. (PPI), un intégrateur audiovisuel (AV) de premier plan basé à New York et doté de capacités de services gérés avancées. Cette acquisition élargit le portefeuille de services numériques de Ricoh en Amérique du Nord en s'appuyant sur les atouts de Cenero, son fournisseur de services audiovisuels gérés, détenu à 100 %, et renforce sa stratégie mondiale visant à soutenir un environnement de lieu de travail en constante évolution.

Fondée en 1994, PPI réunit une équipe de 100 spécialistes en audiovisuel, ingénierie, conception et intégration technologique, au service de clients entreprises dans les secteurs de la finance, du droit, des médias et autres secteurs à forte valeur ajoutée. L'expertise de PPI en matière de conception et d'ingénierie accélère la stratégie de Ricoh en matière d'expérience sur le lieu de travail, en offrant un portefeuille complet de solutions couvrant l'audiovisuel, l'informatique, les plateformes de collaboration et les services gérés.

« Ricoh investit dans des services numériques à forte croissance qui permettent aux entreprises de créer des environnements de travail plus connectés, collaboratifs et intelligents », a déclaré Bob Lamendola, Directeur des services numériques et Agent de Prestation chez Ricoh Amérique du Nord. « La solide réputation de PPI, son expertise technique exceptionnelle et sa présence établie à New York, le plus grand marché de l'audiovisuel en Amérique du Nord, augmenteront immédiatement notre capacité à fournir des solutions intégrées pour les espaces de travail à grande échelle. »

Ricoh et PPI s'engagent à assurer une intégration harmonieuse qui garantit la continuité du service et un soutien client exceptionnel. Les employés de PPI rejoindront Cenero au sein de l'organisation en pleine croissance des services numériques de Ricoh, bénéficiant ainsi de perspectives de carrière élargies, de formations et de ressources, tout en conservant leurs valeurs qui non seulement reflètent les principes de la Façon de faire Ricoh, mais ont également fait de PPI un partenaire de confiance pour ses clients depuis plus de 30 ans.

« La vision de Ricoh pour un lieu de travail connecté et intelligent correspond parfaitement au travail que notre équipe réalise depuis des décennies », a déclaré Orin Knopp, fondateur et PDG de Presentation Products, Inc. « En intégrant Ricoh, nous pourrons offrir à nos clients une envergure, des ressources et une capacité d'innovation encore plus grandes, tout en préservant la culture, l'expertise et les relations qui définissent notre identité. Nous sommes fiers de contribuer à la vision de Ricoh des services numériques en pleine expansion et de créer de nouvelles opportunités pour nos employés et nos clients. »

Ricoh continue d'investir à l'échelle mondiale pour offrir des expériences de réunion améliorées et des solutions de travail hybrides aux organisations du monde entier, notamment par l'acquisition de Cenero (États-Unis), DataVision, Pure AV, AVC (EMEA), Videocorp et Go2neXt (Amérique latine).

Takahiro Irisa, Responsable principal et Président de l'Unité d'affaires mondiale des services numériques de Ricoh, Ricoh Company, Ltd., a déclaré : « Cette acquisition constitue une étape importante de notre stratégie mondiale visant à investir des ressources dans des activités à fort potentiel de croissance future, telles que l'expérience sur le lieu de travail. Nous restons déterminés à développer nos services mondiaux pour les lieux de travail, notamment l'intégration audiovisuelle, afin de permettre à nos clients de relever les défis liés à la transformation de leurs espaces et modes de travail pour répondre à l'évolution des besoins des employés et des technologies dans des environnements de travail en constante mutation.

Trafalgar Capital Partners, un conseiller en fusions-acquisitions spécialisé dans les secteurs de la technologie, des médias et des télécommunications, a contribué à faciliter la transaction.

À propos de Presentation Products, Inc.

Presentation Products, Inc. (PPI) est une société basée à New York, spécialisée dans les solutions audiovisuelles intégrées et les services de conception centrées sur la technologie. Fondée avec un engagement envers l'innovation et la réussite de ses clients, PPI propose des solutions complètes pour les environnements commerciaux, incluant des projets de conception-construction, l'acquisition d'équipements et des services d'installation. L'entreprise a affiché une croissance constante grâce à des projets stratégiques et son orientation accrue vers la qualité et l'expérience client.

PPI opère depuis son siège social situé à 171 Madison Avenue, à New York, et jouit d'une réputation d'excellence dans l'exécution de projets, grâce à une équipe de professionnels qualifiés et à une culture d'amélioration continue. Forte d'une longue tradition d'utilisation des technologies de pointe et de développement de relations clients à long terme, Presentation Products, Inc. demeure un partenaire de confiance pour les entreprises à la recherche de solutions avancées en matière de présentation et de collaboration.

| À propos de Ricoh |

Ricoh est un fournisseur de solutions d'impression et d'imagerie ainsi que de services numériques conçus pour soutenir la transformation numérique des milieux et des espaces de travail, ainsi que pour optimiser le rendement des entreprises.

Les activités de Ricoh, dont le siège social est situé à Tokyo, touchent des clients répartis dans environ 200 pays et régions et s'appuient sur des connaissances enrichies, des technologies et des capacités organisationnelles développées au cours de ses 85 ans d'histoire. Pour l'exercice financier qui a pris fin en mars 2025, le Groupe Ricoh affichait des chiffres de ventes mondiales de 2,527 milliards de yens (environ 16,8 milliards de dollars US).

Chez Ricoh, la mission et la vision consistent à encourager toutes les personnes à s'épanouir grâce au travail en comprenant et en transformant la façon dont elles travaillent pour laisser libre cours à leur potentiel et à leur créativité afin de bâtir un avenir durable.

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez www.ricoh.com.

© 2026 Ricoh USA, Inc. Tous droits réservés. Tous les noms de produits cités sont des marques de commerce de leur propriétaire respectif.

