La ville remporte le grand prix de 100 000 $ dans le cadre du défi Ensemble, on bouge 2025 de ParticipACTION

TORONTO, le 22 juill. 2025 /CNW/ - Richmond, en Colombie-Britannique, a été couronnée la Communauté la plus active au Canada et a reçu le grand prix de 100 000 $ pour soutenir des projets locaux de sport et d'activité physique, dans le cadre du défi Ensemble, on bouge de ParticipACTION, présenté par Novo Nordisk. Pour une sixième année, cette initiative nationale de sport et d'activité physique encourage les Canadiennes et Canadiens à bouger tout au long du mois de juin.

« Félicitations à Richmond ainsi qu'à toutes les communautés gagnantes de chaque province et territoire », a déclaré Elio Antunes, président et chef de la direction de ParticipACTION. « Mobiliser les membres de la communauté autour de l'activité physique et du sport est une stratégie essentielle pour bâtir des collectivités solidaires et en santé. lI a été extrêmement inspirant de voir l'implication de plus de 1 500 organisations qui ont proposé plus de 10 000 activités physiques et sportives inclusives et accessibles au mois de juin. Nous espérons que cet élan se poursuivra et que les communautés continueront à faire place au mouvement toute l'année! »

Richmond est un pilier du défi Ensemble, on bouge depuis ses débuts, ayant déjà obtenu le titre de Communauté la plus active de la Colombie-Britannique en 2022 et 2024. Cette année, la ville a été couronnée la Communauté la plus active au Canada, grâce à l'engagement de nombreuses organisations locales qui ont incité la population à bouger en proposant plus de 1 000 programmes et activités. Une grande partie de ces activités étaient offertes gratuitement ou à faible coût, ce qui a contribué à éliminer les obstacles à la participation tout en renforçant l'engagement de Richmond à bâtir une communauté inclusive et accessible.

« La Ville de Richmond est fière de son engagement envers la promotion de l'activité physique et du bien-être », a affirmé Malcolm Brodie, maire de Richmond (C.-B.). « En tant que communauté dynamique et active, nous proposons des occasions sécuritaires, inclusives et amusantes pour tous les âges, afin de favoriser les liens sociaux et un mode de vie sain. Au nom des nombreuses organisations et des individus qui soutiennent l'activité physique et le bien-être à Richmond, nous sommes honorés de recevoir le titre de Communauté la plus active au Canada. »

Depuis le lancement du défi Ensemble, on bouge en 2019, ParticipACTION a remis 1,5 million de dollars aux communautés gagnantes pour soutenir des projets locaux de sport et d'activité physique. Pour promouvoir l'équité et rendre ces occasions accessibles aux personnes vivant au Canada pendant le Défi, ParticipACTION a également accordé plus de 7 millions de dollars en subventions à des organismes à travers le pays, afin d'offrir des activités physiques et sportives aux groupes privés d'équité.

« Félicitations à toutes les communautés qui ont participé au défi Ensemble, on bouge, de ParticipACTION, et à celle qui s'est démarquée comme la plus active cette année. C'est inspirant de voir des gens partout au pays s'unir pour créer des communautés plus fortes, plus saines et plus actives - créant ainsi un véritable élan en faveur de modes de vie actifs au Canada. » -- L'honorable Marjorie Michel, Ministre de la Santé du Canada

ParticipACTION a également remis des montants compris entre 7 500 $ et 15 000 $ aux communautés suivantes en reconnaissance de leurs efforts remarquables pour mobiliser leurs résident•e•s autour de l'activité physique et du sport :

Red Deer, AB

Pinawa, MB

Grand- Bouctouche, NB

Clarenville , TNL

, TNL Truro et Cape Breton , NÉ (égalité)

et , NÉ (égalité) Hay River , TNO

, TNO Iqaluit, NU

Cochrane, ON

Miltonvale Park, ÎPÉ

Québec, QC

Ituna, SK

Faro, YN

« En rendant le sport plus inclusif et plus accessible à tout le monde, notre gouvernement contribue à bâtir des communautés plus fortes et en meilleure santé, a déclaré l'honorable Adam van Koeverden, secrétaire d'État (Sports). Le défi Ensemble, on bouge, de ParticipACTION, est un programme formidable, et nous sommes fiers de l'appuyer. Bravo à Richmond, C.-B.! Je vous félicite et je vous remercie d'inciter vos voisins et la population canadienne à bouger. »

Le défi Ensemble, on bouge 2025 s'est déroulé du 1er au 30 juin et était ouvert à toutes les communautés, organisations et individus à travers le Canada. Plus de 846 000 personnes et 672 communautés ont participé au Défi pour tenter d'obtenir le titre de Communauté la plus active au Canada.

« Au nom de Novo Nordisk Canada, félicitations à Richmond ainsi qu'aux communautés gagnantes des provinces et territoires, sans oublier les participant•e•s au défi Ensemble, on bouge de ParticipACTION cette année. Novo Nordisk est fier d'être le partenaire principal de cette initiative majeure, qui contribue activement à un Canada en meilleure santé par la promotion de l'activité physique et la prévention des maladies chroniques. » -- Vince Lamanna, président de Novo Nordisk Canada

Toutes les personnes vivant au Canada devraient avoir accès à des activités sportives et physiques de qualité qui favorisent leur développement et leur épanouissement -- sur les plans physique, émotionnel et social. Qu'il s'agisse de séances d'entraînement animées par des drag queens, de randonnées au lever du soleil pour les nouveaux arrivants ou de programmes de natation adaptés aux personnes hypersensibles, les communautés d'un bout à l'autre du pays ont su faire de la place pour bouger durant le défi Ensemble, on bouge, contribuant ainsi à un Canada solidaire et en santé.

À propos de ParticipACTION

ParticipACTION est un organisme national à but non lucratif qui inspire et appuie les Canadiens et les Canadiennes à faire de l'activité physique un élément essentiel de leur vie de tous les jours. En tant que principale organisation associée à l'activité physique au Canada, ParticipACTION travaille de concert avec ses partenaires qui sont, notamment, des organisations de sport, d'activité physique et de loisir, des gouvernements et des sociétés commanditaires, pour aider les personnes à bouger davantage là où elles vivent, apprennent, travaillent et jouent. ParticipACTION est généreusement financé par le Gouvernement du Canada. Découvrez comment ParticipACTION fait bouger les Canadiens et les Canadiennes depuis plus de 50 ans à ParticipACTION.com.

À propos du défi Ensemble, on bouge

Le défi Ensemble, on bouge de ParticipACTION, présenté par Novo Nordisk, est une initiative nationale de sport et d'activité physique qui encourage toutes les personnes vivant au Canada à bouger tout au long du mois de juin dans le but d'identifier la communauté la plus active au Canada. Le défi Ensemble, on bouge est ouvert à toutes les communautés et à tous les individus. Au terme du Défi, la Communauté la plus active au Canada remportera 100 000 $ pour soutenir des projets locaux de sport et d'activité physique. Le défi Ensemble, on bouge de ParticipACTION, présenté par Novo Nordisk, est fièrement financé par le gouvernement du Canada et Novo Nordisk.

