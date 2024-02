MONTRÉAL, le 2 févr. 2024 /CNW/ - Le Groupe Papier Excellence a annoncé aujourd'hui la nomination de Richard Tremblay en tant que président de son unité commerciale de pâte et de papier tissu. Cette nomination prend effet immédiatement.

Tout au long de l'année dernière, M. Tremblay a agi en qualité de premier vice-président, Exploitations de la pâte, du papier et du papier tissu au sein de l'unité commerciale de pâte et de papier tissu du Groupe Papier Excellence. Avant l'acquisition de Produits forestiers Résolu (« Résolu ») par le Groupe Papier Excellence, par l'intermédiaire de sa filiale Domtar Corporation (« Domtar »), M. Tremblay était un dirigeant apprécié au sein de Résolu, où il a occupé de nombreux postes, dont celui de premier vice-président, Exploitations de la pâte et du papier. Avant d'entrer au service de Résolu en juin 2011, il a été directeur général de plusieurs usines chez Smurfit-Stone Container Corporation de 2002 à 2011.

L'unité commerciale Pâte et papier tissu regroupe toutes les anciennes activités liées à la pâte, au papier et au papier tissu de Résolu de même que les usines de pâte non intégrées de Paper Excellence Canada. M. Tremblay relèvera du conseil de gestion du Groupe Papier Excellence, dont le président non exécutif est John Williams.

M. Williams a affirmé : « Au nom du conseil, je désire offrir de sincères félicitations à Richard Tremblay pour sa nomination à ce poste crucial. Richard met à profit une expérience considérable et inestimable dans cette sphère, comme en témoigne sa longue carrière au sein de postes de direction dans le secteur de la pâte et du papier. Grâce à son dévouement sans faille et à son leadership solide pour diriger la société vers l'avenir, nous nous tournons vers un avenir empreint d'innovation, de progrès et de réussite opérationnelle. »

À propos du Groupe Papier Excellence

Le Groupe Papier Excellence est un fabricant fermé de pâte, de papier, d'emballage, de papier tissu et de produits du bois, avec un effectif de plus de 21 300 personnes dans quelque 60 emplacements répartis dans les Amériques et en Europe. Le Groupe produit annuellement près de 12,4 millions de tonnes de pâte, de papier et d'emballage et a une capacité de production annuelle d'environ 3,2 milliards de pieds-planche de bois d'œuvre et d'autres produits du bois. Par l'intermédiaire de ses unités commerciales, Paper Excellence Canada Holdings Corporation, Domtar Corporation et Produits forestiers Résolu Inc., le Groupe tire parti de son excellence opérationnelle et de ses produits durables et rentables de grande qualité pour combler et même dépasser les besoins et les attentes de ses clients du monde entier.

Produits forestiers Résolu en bref

Produits forestiers Résolu est un important fabricant d'un large éventail de produits de bois, de pâte, de papier tissu et de papier, commercialisés dans plus de 60 pays. La Société exploite quelque 40 installations ainsi que des actifs de production d'électricité au Canada et aux États-Unis. La totalité des terrains forestiers sous sa gestion ont été certifiés conformes, par des experts indépendants, à des normes d'aménagement forestier durable reconnues mondialement. Résolu a reçu des prix de reconnaissance, à l'échelle régionale, nord-américaine et mondiale, pour son leadership en matière de responsabilité sociale et de développement durable ainsi que pour ses pratiques commerciales. Le siège social de Résolu est établi à Montréal (Québec) et la société fait partie du Groupe Papier Excellence. Pour en savoir plus, visitez le site www.pfresolu.com.

À propos de Domtar

Domtar est un important fournisseur d'un large éventail de produits à base de fibre, dont des papiers de communication, de spécialité et d'emballage, de la pâte commerciale ainsi que des produits non tissés airlaid. Comptant près de 6 200 employés au service de clients dans plus de 50 pays, Domtar est animée par la volonté de transformer la fibre de bois durable en produits utiles sur lesquels les gens peuvent compter au quotidien. Le bureau administratif principal de Domtar se trouve à Fort Mill, en Caroline du Sud, et Domtar fait partie du groupe d'entreprises Papier Excellence. Pour en savoir plus, visitez le site www.domtar.com.

SOURCE Groupe Papier Excellence

Renseignements: Pour plus de renseignements : Louis Bouchard, Vice-président, Affaires publiques - Est du Canada et Produits du bois, Bureau : 514-394-2261, Mobile : 514-242-8493, [email protected]