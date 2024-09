RICHMOND, BC, le 19 sept. 2024 /CNW/ - Le 18 septembre 2024, Lana Wilhelm, directrice, Relations avec les Autochtones du Groupe Papier Excellence, a reçu le prestigieux prix d'excellence pour les femmes en foresterie de l'Association des produits forestiers du Canada (APFC).

De g. à dr. : Groupe Papier Excellence : Jennifer Johnson, vice-présidente, Communications; Lana Wilhem, directrice, Relations avec les Autochtones et Blair Dickerson, vice-présidente, Affaires publiques – Canada (Groupe CNW/Groupe Papier Excellence)

« Je suis honorée par cette reconnaissance de mon travail en faveur de la conciliation parmi un ensemble de communautés et d'intérêts incroyablement variés au sein de l'industrie des produits forestiers, a déclaré Mme Wilhelm. Je suis convaincue que le secteur de la foresterie a un rôle d'ampleur à jouer et une responsabilité importante dans le cheminement de notre pays vers la vérité et la réconciliation. »

Le prix d'excellence pour les femmes en foresterie reconnaît la contribution et le leadership de femmes travaillant dans le secteur forestier. Les lauréates sont choisies pour leurs qualités de leadership, d'innovation et d'engagement au sein de l'industrie forestière, des qualités incarnées par Mme Wilhelm.

« Notre équipe est fière de compter au sein de son personnel des personnes comme Lana Wilhelm, une forestière qui a consacré plus de 20 ans à la promotion de la durabilité et de la collaboration au sein de l'industrie des produits forestiers, ainsi que d'une inclusion significative des communautés autochtones, a déclaré Richard Tremblay, président, Pâte et papier tissu du Groupe Papier Excellence. Lana a lancé notre programme de relations avec les Autochtones. En outre, cinq ans plus tard, elle a grandement influencé notre travail de dialogue et de maintien de la communication avec les communautés autochtones à tous les échelons de l'organisation au Canada. Tout au long de sa carrière, Mme Wilhelm s'est concentrée sur la recherche de solutions collaboratives avec les peuples autochtones. »

Mme Wilhelm agit fréquemment comme guide pour la prochaine génération. Dans le cadre du programme des Rangers canadiens des Forces armées canadiennes, elle a encadré des jeunes à l'occasion de programmes estivaux des Rangers juniors en Colombie-Britannique. Elle a également été une mentore pour de jeunes étudiantes et stagiaires autochtones dans le cadre du programme Mentor Vert de l'organisme Apprendre par les arbres Canada, et joue le rôle de mentore à titre bénévole pour plusieurs initiatives telles que l'Indigenous Youth Entrepreneur Dream Camp (Camp de rêve pour jeunes entrepreneurs autochtones) de Bear's Lair.

« Je crois à l'importance du travail visant à faire progresser la prochaine génération, pour permettre à ses membres d'exprimer des idées et des perspectives novatrices à l'intention de l'industrie forestière, précise Mme Wilhelm. Il est important d'offrir à la prochaine génération un marchepied où elle pourra trouver son équilibre. »

Mme Wilhelm, une forestière professionnelle inscrite en Colombie-Britannique, est titulaire de baccalauréats en arts et en sciences de l'Université Concordia, au Québec, et de l'University of Northern British Columbia, respectivement.

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le programme des prix d'excellence de l'APFC à l'adresse https://fr.fpac.ca/awards/fpac-awards-of-excellence.

À propos du Groupe Papier Excellence

Le Groupe Papier Excellence est un fabricant fermé de pâte, de papier, d'emballage, de papier tissu et de produits du bois, avec un effectif de plus de 21 300 personnes dans quelque 60 emplacements répartis dans les Amériques et en Europe. Le Groupe produit annuellement près de 12,4 millions de tonnes de pâte, de papier et d'emballage et a une capacité de production annuelle d'environ 3 milliards de pieds-planche de bois d'œuvre et d'autres produits du bois. Par l'intermédiaire de ses unités commerciales, Paper Excellence Canada Holdings Corporation, Domtar Corporation et Produits forestiers Résolu Inc., le Groupe tire parti de son excellence opérationnelle et de ses produits durables et rentables de grande qualité pour combler et même dépasser les besoins et les attentes de ses clients du monde entier.

