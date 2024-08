MONTRÉAL, le 27 août 2024 /CNW/ - Quatre usines québécoises du Groupe Papier Excellence se sont récemment classées en tête de liste du palmarès 2023 en santé et sécurité de Pulp & Paper Canada. Ces honneurs reflètent l'ensemble des efforts déployés pour assurer un environnement de travail sécuritaire dans nos établissements.

L'usine de papier Windsor de Domtar a reçu le titre d'usine la plus sûre dans la catégorie A, soit celle des usines ayant enregistré plus de 80 000 heures travaillées par mois.

Le podium dans la catégorie C, soit les installations comptant moins de 50 000 heures travaillées par mois, est composé de trois usines de Résolu. L'usine de pâte Saint-Félicien est première, tandis que les usines de papier Alma et Dolbeau ont terminé deuxième et troisième respectivement.

« C'est avant tout un succès d'équipe, souligne Richard Tremblay, président de l'unité commerciale Pâte et papier tissu du Groupe Papier Excellence. Nous mettons l'accent sur la création et le maintien d'un milieu de travail où prime la sécurité et nous tenons tout le monde responsable. Nous visons l'objectif de zéro blessure dans chaque établissement. C'est un domaine dans lequel nous ne ferons pas de compromis. Nous devons être fiers de cette reconnaissance parce qu'elle est la preuve de ce que nous sommes capables d'accomplir quand tout le monde est pleinement engagé dans un milieu de travail actif et bienveillant. »

Le palmarès canadien annuel des usines de pâtes et papiers les plus sûres de Pulp & Paper Canada reconnaît l'excellent bilan de sécurité des usines participantes en classant le nombre total d'incidents à déclaration obligatoire (fréquence de l'usine) du plus faible au plus élevé.

« Nous remercions Pulp & Paper Canada pour cette reconnaissance, a déclaré Steve Henry, président de l'unité commerciale Papier et emballage du Groupe Papier Excellence. Elle témoigne de l'excellent travail que notre personnel a accompli au Québec pour s'assurer que nous offrons un lieu de travail sécuritaire. C'est bien de remporter des prix, mais c'est encore mieux quand nous permettons à nos gens de retourner chez eux en toute sécurité à la fin de chaque journée de travail. Rien de ce que nous faisons ne justifie qu'on se blesse en le faisant. »

À propos du Groupe Papier Excellence

Le Groupe Papier Excellence est un fabricant fermé de pâte, de papier, d'emballage, de papier tissu et de produits du bois, avec un effectif de plus de 21 300 personnes dans quelque 60 emplacements répartis dans les Amériques et en Europe. Le Groupe produit annuellement près de 12,4 millions de tonnes de pâte, de papier et d'emballage et a une capacité de production annuelle d'environ 3 milliards de pieds-planche de bois d'œuvre et d'autres produits du bois. Par l'intermédiaire de ses unités commerciales, Paper Excellence Canada Holdings Corporation, Domtar Corporation et Produits forestiers Résolu Inc., le Groupe tire parti de son excellence opérationnelle et de ses produits durables et rentables de grande qualité pour combler et même dépasser les besoins et les attentes de ses clients du monde entier.

À propos de Produits forestiers Résolu

Produits forestiers Résolu est un important fabricant d'un large éventail de produits de bois, de pâte, de papier tissu et de papier, commercialisés dans plus de 60 pays. La Société exploite quelque 40 installations ainsi que des actifs de production d'électricité au Canada et aux États-Unis. La totalité des terrains forestiers sous sa gestion ont été certifiés conformes, par des experts indépendants, à des normes d'aménagement forestier durable reconnues mondialement. Résolu a reçu des prix de reconnaissance, à l'échelle régionale, nord-américaine et mondiale, pour son leadership en matière de responsabilité sociale et de développement durable ainsi que pour ses pratiques commerciales. Le siège social de Résolu est établi à Montréal (Québec) et la société fait partie du Groupe Papier Excellence. Pour en savoir plus, visitez le site www.pfresolu.com.

À propos de Domtar

Domtar est un important fournisseur d'un large éventail de produits à base de fibre, dont des papiers de communication, de spécialité et d'emballage, de la pâte commerciale ainsi que des produits non tissés airlaid. Comptant près de 6 200 employés au service de clients dans plus de 50 pays, Domtar est animée par la volonté de transformer la fibre de bois durable en produits utiles sur lesquels les gens peuvent compter au quotidien. Le bureau administratif principal de Domtar se trouve à Fort Mill, en Caroline du Sud, et Domtar fait partie du groupe d'entreprises Papier Excellence. Pour en savoir plus, visitez le site www.domtar.com.

SOURCE Groupe Papier Excellence

Pour plus de renseignements : Antoine Kack, Gestionnaire, Relations médias et affaires publiques - Est du Canada, [email protected], 581-984-0159