MONTRÉAL, le 5 août 2024 /CNW/ - Le Groupe Papier Excellence a annoncé aujourd'hui la nomination de Luc Thériault en tant que président de son unité commerciale Produits du bois. Cette nomination prend effet le 26 août 2024.

Luc Thériault nommé président de l'unité commerciale Produits du bois au sein du Groupe Papier Excellence (Groupe CNW/Groupe Papier Excellence)

Avant que le Groupe Papier Excellence, par l'entremise de sa filiale Domtar Corporation (« Domtar »), ait fait l'acquisition de Produits forestiers Résolu (« Résolu »), M. Thériault a occupé divers postes de direction chez Résolu entre 2002 et 2020, pour ensuite être nommé à celui de premier vice-président, Produits du bois. Son leadership et sa vision ont aidé l'entreprise à élaborer sa stratégie d'affaires, à améliorer ses programmes de santé et de sécurité, à renforcer les liens entre les équipes de ventes et la clientèle et à optimiser les méthodes de récolte et de fabrication, des réalisations qui ont grandement contribué à sa croissance et à son succès. M. Thériault revient au sein du Groupe Papier Excellence après avoir passé une courte période à l'extérieur de l'industrie des produits forestiers.

« C'est avec un grand plaisir que nous accueillons Luc Thériault à nouveau pour assumer le poste de président de l'unité commerciale Produits du bois, a déclaré John Williams, président du conseil non exécutif du Groupe Papier Excellence. Sa connaissance approfondie de notre secteur d'activité et de nos gens, les solides compétences qu'il a développées pendant les 30 années qu'il a passées dans notre industrie et son approche novatrice feront de lui un atout précieux pendant que nous continuons à nous adapter aux conditions changeantes qui caractérisent le secteur des produits forestiers. »

L'unité commerciale Produits du bois du Groupe Papier Excellence comprend toutes les installations de produits du bois de l'ancienne Résolu. À son nouveau poste, M. Thériault sera chargé d'assurer la rentabilité et la durabilité de nos établissements tout en entretenant des liens solides avec des parties prenantes internes et externes. La vaste expérience qu'il a acquise pendant les 30 années qu'il a passées au sein de l'industrie des produits forestiers et son engagement envers l'excellence cadrent parfaitement avec les objectifs et les valeurs de l'entreprise. M. Thériault relèvera du conseil de gestion du Groupe Papier Excellence, présidé par M. Williams.

« Je suis honoré de me joindre au Groupe Papier Excellence et de retourner à l'unité commerciale Produits du bois comme président, a commenté Luc Thériault. J'ai hâte de travailler avec notre équipe talentueuse et avec nos partenaires pour nous appuyer sur nos réussites antérieures et créer de nouvelles possibilités de croissance et d'innovation. Ensemble, nous continuerons à offrir une valeur exceptionnelle à nos clients et à nos parties prenantes. »

À propos du Groupe Papier Excellence

Le Groupe Papier Excellence est un fabricant fermé de pâte, de papier, d'emballage, de papier tissu et de produits du bois, avec un effectif de plus de 21 300 personnes dans quelque 60 emplacements répartis dans les Amériques et en Europe. Le Groupe produit annuellement près de 12,4 millions de tonnes de pâte, de papier et d'emballage et a une capacité de production annuelle d'environ 3,2 milliards de pieds-planche de bois d'œuvre et d'autres produits du bois. Par l'intermédiaire de ses unités commerciales, Paper Excellence Canada Holdings Corporation, Domtar Corporation et Produits forestiers Résolu Inc., le Groupe tire parti de son excellence opérationnelle et de ses produits durables et rentables de grande qualité pour combler et même dépasser les besoins et les attentes de ses clients du monde entier.

À propos de Produits forestiers Résolu

Produits forestiers Résolu est un important fabricant d'un large éventail de produits de bois, de pâte, de papier tissu et de papier, commercialisés dans plus de 60 pays. La Société exploite quelque 40 installations ainsi que des actifs de production d'électricité au Canada et aux États-Unis. La totalité des terrains forestiers sous sa gestion ont été certifiés conformes, par des experts indépendants, à des normes d'aménagement forestier durable reconnues mondialement. Résolu a reçu des prix de reconnaissance, à l'échelle régionale, nord-américaine et mondiale, pour son leadership en matière de responsabilité sociale et de développement durable ainsi que pour ses pratiques commerciales. Le siège social de Résolu est établi à Montréal (Québec) et la société fait partie du Groupe Papier Excellence. Pour en savoir plus, visitez le site www.pfresolu.com.

À propos de Domtar

Domtar est un important fournisseur d'un large éventail de produits à base de fibre, dont des papiers de communication, de spécialité et d'emballage, de la pâte commerciale ainsi que des produits non tissés airlaid. Comptant près de 6 200 employés au service de clients dans plus de 50 pays, Domtar est animée par la volonté de transformer la fibre de bois durable en produits utiles sur lesquels les gens peuvent compter au quotidien. Le bureau administratif principal de Domtar se trouve à Fort Mill, en Caroline du Sud, et Domtar fait partie du groupe d'entreprises Papier Excellence. Pour en savoir plus, visitez le site www.domtar.com.

SOURCE Groupe Papier Excellence

Pour plus de renseignements : Antoine Kack, Gestionnaire par intérim, Relations médias et affaires publiques - Est du Canada, [email protected], 581-984-0159