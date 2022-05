RICHARD III DE WILLIAM SHAKESPEARE - La dernière production des finissant.e.s 2022 du Conservatoire d'art dramatique de Montréal

Richard, frère du roi Edouard IV et de George, Duke de Clarence, souhaite accéder au trône à tout prix. Aigri par sa difformité, il manipule et détruit tout et tout le monde sur son passage, pensant ainsi sécuriser ce pouvoir qu'il convoite plus que tout. Dernière pièce de la tétralogie historique Henry IV de William Shakespeare, Richard III s'inspire largement des événements qui conduiront à la fin de la guerre des Deux-Roses.