Rexall offrira le service national d'ordonnances électroniques PrescripTIon (MD)

TORONTO, le 22 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Rexall Pharmacy Group Ltd. (Rexall) et Inforoute Santé du Canada (Inforoute) ont le plaisir d'annoncer que PrescripTIonMD, le service national d'ordonnances électroniques d'Inforoute, sera bientôt accessible dans plus de 250 pharmacies Rexall situées un peu partout au Canada.

PrescripTIonMD permet aux prescripteurs et aux pharmaciens de créer, de recevoir et d'annuler des ordonnances de façon électronique, tout en améliorant globalement les soins offerts aux patients grâce à une fonction de messagerie clinique sécurisée.

« Rexall est un important ajout aux groupes des partenaires de PrescripTIonMD, et nous sommes ravis de les avoir avec nous, souligne Jamie Bruce, vice-président exécutif chez Inforoute Santé du Canada. Ensemble, nous pourrons améliorer les soins aux patients grâce à une gestion plus efficace des médicaments. »

« Chez Rexall, nous déployons tous les efforts nécessaires pour établir des partenariats visant à procurer à nos pharmaciens des solutions innovatrices ayant pour but d'améliorer globalement les soins offerts aux patients, affirme Nicolas Caprio, président de Rexall. PrescripTIonMD est une excellente occasion pour nous de continuer à renforcer notre offre de services numériques en permettant aux pharmaciens et aux médecins de mieux communiquer et, au bout du compte, d'avoir un effet positif sur la santé des patients. »

En préparation de cet accord, Rexall a déjà mis le service en place dans des localités clés de l'Ontario, de l'Alberta et du Nouveau-Brunswick. D'autres localités viendront s'y ajouter au cours des prochaines semaines.

À propos d'Inforoute Santé du Canada

Inforoute contribue à améliorer la santé des Canadiens en travaillant avec ses partenaires afin d'accélérer la création, l'adoption et l'utilisation efficace d'outils de santé numériques partout au pays. Par ses investissements, elle aide à améliorer l'accès aux soins, leur qualité et l'efficience des services de santé pour les patients et les cliniciens. Inforoute est une organisation indépendante, à but non lucratif, financée par le gouvernement fédéral. Visitez www.infoway-inforoute.ca/fr.

À propos de PrescripTIonMD

Inforoute Santé du Canada collabore avec Santé Canada, les provinces et les territoires, ainsi que les intervenants de l'industrie en vue de développer, puis d'exploiter et de maintenir en état un service national d'ordonnances électroniques appelé PrescripTIonMD. Au service de l'ensemble des patients, des pharmacies et des prescripteurs, PrescripTIonMD rendra la gestion des médicaments plus sûre et plus efficace, puisque les prescripteurs pourront transmettre à partir de leur dossier médical électronique (DME) une ordonnance au système de gestion de pharmacie (SGP) de la pharmacie choisie par le patient. De plus, PrescripTIonMD protégera les données médicales personnelles des patients en empêchant qu'elles soient vendues ou utilisées à des fins commerciales.

Visitez www.prescriptioncan.ca.

À propose de Rexall Pharmacy Group Ltd.

Avec un patrimoine remontant à plus d'un siècle, Rexall est l'un des principaux exploitants de pharmacies et possède une histoire dynamique d'innovation et de croissance. Notre priorité est de prendre soin de la santé des Canadiens, une personne à la fois. Avec plus de 400 pharmacies au Canada, les 8 500 employés de Rexall sont dévoués à fournir des soins aux patients et un service à la clientèle exceptionnels. Rexall fait partie du Rexall Pharmacy Group Ltd. et est fière de faire partie de la famille mondiale de McKesson Corporation. Pour de plus amples renseignements, visitez rexall.ca. Suivez-nous sur Twitter @RexallDrugstore, sur Instagram @RexallDrugstoreOfficial et sur Facebook @RexallDrugstore.

