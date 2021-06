Revue de littérature scientifique - Le contact avec la nature réduit le stress et l'anxiété

« Des bienfaits physiologiques et psychologiques ont été démontrés de manière éloquente par différentes études qui reposent sur des méthodologies scientifiquement éprouvées. J'ai été étonné par la solidité des constats et j'en conclus que la médecine pourrait faire plus de place aux espaces verts dans ses méthodes de traitements et ses prescriptions. Les effets de l'exposition à la nature sur la santé globale des individus présentent un vaste potentiel de recherche et j'espère vraiment avoir la chance de poursuivre des travaux dans cette direction », a déclaré le Dr Bherer, professeur titulaire au département de médecine de l'Université de Montréal et directeur adjoint scientifique à la direction de la prévention de l'Institut de cardiologie de Montréal.