Révolutionner All-on-X : Le flux de travail révolutionnaire de Medit sera lancé sous peu

SÉOUL, Corée du Sud et NEWPORT BEACH, Californie, 27 février 2025 /CNW/ - Medit ( www.medit.com ), un chef de file mondial de la médecine dentaire numérique, est sur le point de révolutionner le flux de travail numérique All-on-X, le rendant plus accessible, efficace et intuitif pour les utilisateurs de scanneurs Medit.

Medit SmartX

À compter de mars, Medit lancera le flux de travail Medit All-on-X, Medit SmartX, qui permet aux utilisateurs de numériser facilement afin de vérifier la position des implants et d'amorcer le flux de travail sans avoir à effectuer des procédures complexes ou à acheter d'autres scanneurs. Grâce à la flexibilité nécessaire pour travailler avec les scanneurs de leur choix, les utilisateurs peuvent intégrer harmonieusement le flux de travail dans leur configuration existante sans se limiter à des composants spécifiques.

Aperçu des avantages de Medit SmartX

1. Conçu pour tous les utilisateurs

Un protocole clair et facile à suivre assure un processus d'adoption transparent pour les nouveaux utilisateurs et les utilisateurs expérimentés.

2. Flux de travail simplifié

Améliore l'efficacité grâce à l'alignement automatique en temps réel de la bibliothèque, offrant un processus intuitif et simplifiant le flux de travail de numérisation.

3. Données de balayage optimisées

Redéfinit alignement de la numérisation et les techniques de saisie pour fournir des résultats d'acquisition exceptionnellement précis et détaillés.

4. Aucun lecteur supplémentaire

Les utilisateurs du scanneur Medit peuvent lancer instantanément le flux de travail à l'aide de leurs modèles de scanneur Medit existants (disponibles pour Medit i900, Medit i700 Wireless, Medit i700 et Medit i600).

Medit a révolutionné le marché en 2018 avec son premier scanneur intra-oral, offrant aux dentistes une option de haute précision et conviviale à un coût considérablement inférieur à celui des concurrents. S'appuyant sur ce succès, Medit a lancé le i700, le modèle le plus vendu en 2021, suivi du i700 Wireless et du i600 en 2022, et du i900 en 2024, offrant une gamme complète de scanneurs pour tous les types de cabinets dentaires.

Grâce à des solutions novatrices sans précédent sur le marché, Medit continue de redéfinir les normes de la médecine dentaire numérique. Restez à l'affût du lancement officiel de Medit SmartX le 18 mars.

À propos de Medit

MEDIT est un fournisseur mondial de scanneurs intraoraux 3D et une plateforme de médecine dentaire numérique tout-en-un, basée sur sa propre technologie de pointe brevetée. L'entreprise développe également des logiciels novateurs pour la médecine dentaire numérique, soutenant les flux de travail collaboratifs entre les cliniques dentaires et les laboratoires. Créée en 2000, MEDIT a son siège social à Séoul, en Corée du Sud. L'entreprise compte également des représentants en Amérique et en Europe et dispose d'un réseau mondial de distributeurs dans plus de 100 pays. Pour obtenir des renseignements détaillés sur les produits et les logiciels de MEDIT, consultez le site Web officiel de MEDIT ( www.medit.com ). Pour obtenir d'autres types de contenu, veuillez consulter le site YouTube officiel de MEDIT ( youtube.com/user/meditcompany ) et ses autres canaux de médias sociaux ( instagram.com/meditcompany/ ).

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2628194/Medit_SmartX.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1798058/Logo_MEDIT_Logo.jpg

SOURCE Medit

PERSONNE-RESSOURCE : [email protected], MEDIT