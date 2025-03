En intégrant les solutions de diagnostic alimentées par l'IA de Pearl à Medit Link, les cliniciens dentaires auront accès à un soutien diagnostique avancé et à des outils de communication optimisés qui amélioreraient les résultats cliniques et l'expérience des patients

SÉOUL, Corée du Sud, et LOS ANGELES, 19 mars 2025 /CNW/ - Medit, un important fournisseur de scanners intra-oraux 3D dentaires et de solutions de dentisterie numérique, et Pearl, un leader mondial des solutions d'IA dentaire, ont annoncé aujourd'hui un partenariat pour intégrer les capacités de diagnostic alimentées par l'IA de Pearl à la plateforme Medit Link. Cette collaboration améliorera l'acquisition intrabuccale en combinant l'imagerie de haute précision de Medit à l'IA avancée de Pearl, ce qui permettra aux professionnels des soins dentaires de diagnostiquer les problèmes avec une plus grande précision et de communiquer plus efficacement les résultats aux patients.

Pearl s’associe à Medit pour améliorer les diagnostics dentaires alimentés par l’IA dans le domaine de la numérisation intrabuccale et avec la plateforme logicielle Medit Link

Medit Link est une plateforme centralisée pour les cliniques et les laboratoires dentaires qui simplifie les flux de travail numériques, de l'acquisition intrabuccale aux outils de communication avec les patients. Grâce à l'intégration des solutions de diagnostic alimentées par l'IA de Pearl, les cliniciens dentaires seront en mesure d'identifier facilement les problèmes buccodentaires et les éventuelles pathologies. Ils pourront également communiquer plus efficacement avec les patients à l'aide d'éléments visuels intuitifs qui orientent les plans de traitement. En simplifiant la détection du désalignement des dents, des fissures, du tartre, de la décoloration des dents et plus encore, les capacités d'IA de Pearl offrent une normalisation et une objectivité sans précédent du processus de diagnostic; Elles renforcent ainsi la confiance des patients et les encouragent à suivre les traitements nécessaires pour améliorer leur santé buccodentaire.

« L'intégration de l'IA de Pearl à la plateforme Medit Link transformera la façon dont les professionnels des soins dentaires diagnostiquent, communiquent et gèrent les soins aux patients », a déclaré Ophir Tanz, chef de la direction et fondateur de Pearl. « Cette collaboration aide les cliniciens à identifier les problèmes avec précision et fournit aux patients des outils visuels qui simplifient les diagnostics complexes. Les diagnostics alimentés par l'IA permettent aux dentistes d'offrir des plans de traitement transparents et éclairés qui améliorent la confiance des patients et les expériences dentaires. »

« En combinant les technologies de balayage intrabuccal de Medit à l'analyse d'images par IA, nous pouvons potentiellement éliminer l'ambiguïté pour les dentistes et les patients », a déclaré Han Ryu, chef de la direction de Medit. « Les outils numériques de Pearl devraient fournir des preuves visuelles claires qui appuient le diagnostic et les plans de traitement, facilitant les discussions en temps réel et améliorant l'engagement des patients. Avec ces outils à portée de main, ainsi que les scanners intra-oraux Medit et Medit Link, les professionnels des soins dentaires pourraient gagner du temps, améliorer leur efficacité et assurer le bon déroulement des rendez-vous. »

Alors que l'IA continue de faire progresser l'avenir des soins dentaires, Medit et Pearl demeurent à l'avant-garde, offrant aux cliniciens les outils dont ils ont besoin pour offrir un meilleur traitement, plus efficace et axé sur le patient.

À propos de Medit

Medit est un fournisseur mondial de scanners intra-oraux 3D et de solutions de dentisterie numérique, qui tire parti de sa technologie brevetée. L'entreprise développe des logiciels qui améliorent la collaboration entre les cliniques et les laboratoires dentaires. Fondée en 2000, Medit compte des représentants dans les Amériques et en Europe, avec un réseau de distribution couvrant plus de 100 pays. Son siège social est situé à Séoul, en Corée du Sud. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.medit.com.

À propos de Pearl

Pearl est une entreprise axée sur l'IA qui s'engage à améliorer les soins aux patients dans le domaine de la dentisterie. Fondée en 2019 par une équipe comptant des décennies d'expérience dans le développement de solutions de vision par ordinateur de qualité professionnelle, Pearl a lancé la toute première IA approuvée par la FDA capable de lire les radiographies dentaires et d'y identifier instantanément les maladies. Bénéficiant d'une autorisation réglementaire dans 120 pays, l'IA de Pearl aide les dentistes à prendre des décisions cliniques précises et à communiquer efficacement avec les patients, transformant ainsi l'expérience des soins dentaires dans le monde entier. En tant que leader mondial de l'IA dans le domaine de la dentisterie, Pearl s'engage à innover continuellement en matière d'outils robustes et accessibles, fondés sur l'IA, qui améliorent la santé des patients et renforcent la confiance envers la médecine dentaire. Pour demander une démonstration, consultez le site www.hellopearl.com/getdemo.

