En intégrant Medit SmartX à la solution AOX d'Imagoworks, les professionnels des soins dentaires peuvent simplifier le flux de travail des prothèses dentaires, en assurant un transfert de données transparent, une conception précise des prothèses et des services de restauration optimisés pour améliorer les soins aux patients.

SÉOUL, Corée du Sud, 19 mars 2025 /CNW/ - Medit, un important fournisseur de scanners intra-oraux 3D dentaires et de solutions de dentisterie numérique, et Imagoworks, société spécialisée dans les solutions de conception de prothèses dentaires numériques alimentées par l'IA, ont annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique visant à simplifier le flux de production des prothèses dentaires pour les professionnels des soins dentaires. Cette collaboration intégrera la solution All-on-X SmartX de Medit à la solution AOX d'Imagoworks, offrant un flux de travail numérique optimisé pour un balayage précis, une conception prothétique et des services de restauration temporaire.

Medit s’associe à Imagoworks pour améliorer le flux de production des prothèses dentaires

Grâce à ce partenariat, les utilisateurs de Medit peuvent transférer sans effort des données de balayage de haute précision de Medit SmartX à AOX par l'intermédiaire de MeditLink. Une fois le balayage reçu, AOX offre deux options de service : la conception numérique ou un ensemble complet de services qui comprend la fabrication de prothèses temporaires et de prothèses définitives. Cette intégration simplifiera le flux de travail, permettant aux cliniciens et aux techniciens dentaires de planifier et d'exécuter efficacement le traitement des patients nécessitant des prothèses dentaires.

« Nous sommes ravis de nous associer à Imagoworks pour offrir une solution simplifiée et efficace de bout en bout pour les traitements All-on-X », a déclaré Han Ryu, chef de la direction de Medit. « Cette collaboration permet aux professionnels des soins dentaires d'optimiser leur efficacité de flux de travail tout en maintenant les normes les plus élevées en matière de soins aux patients. »

Alors que la demande de solutions de prothèse dentaire continue de croître, AOX offre une option novatrice et concurrentielle aux professionnels qui recherchent des flux de travail simplifiés et des restaurations de haute qualité. Les utilisateurs de Medit peuvent désormais s'appuyer sur Medit SmartX et AOX pour obtenir une solution optimisée, efficace et fiable pour les prothèses dentaires.

À propos de Medit

Medit est un fournisseur mondial de solutions de scanners intra-oraux 3D, qui se consacre à stimuler l'innovation en dentisterie numérique. L'entreprise développe des solutions de plateforme ouverte qui améliorent les flux de travail cliniques et les résultats pour les patients.

À propos d'AOX

AOX fournit des services de conception et de fabrication de prothèses dentaires numériques et All-on-X, fondés sur la dernière technologie d'IA d'Imagoworks. Ces solutions aident les professionnels des soins dentaires à offrir des traitements plus précis et plus efficaces.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2644196/Medit_Partners_Imagoworks_Enhance_Edentulous_Prosthetic_Workflow.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1798058/5221513/Logo_MEDIT_Logo.jpg

SOURCE Medit

PERSONNE-RESSOURCE : [email protected], MEDIT