COLOGNE, Allemagne, et SÉOUL, Corée du Sud, 31 mars 2025 /CNW/ -- Medit, chef de file mondial des solutions de médecine dentaire numérique, a eu un impact important lors de l'édition 2025 du salon international de l'odontologie, l'International Dental Show (IDS) 2025, en dévoilant ses dernières innovations en matière de numérisation intra-orale et de flux de travail numériques complets. En plus du lancement de nouveaux produits et de nouvelles solutions, Medit a mobilisé les participants avec des événements interactifs et des conférences dirigées par des experts, renforçant ainsi son rôle d'innovateur dans l'industrie.

Lancement de nouveaux produits au salon IDS 2025

Medit i 900 classic : Dernier ajout à la gamme de scanners intra-oraux i 900 de Medit, il se caractérise par des performances à haute vitesse et une qualité d'image supérieure.

900 classic : Dernier ajout à la gamme de scanners intra-oraux 900 de Medit, il se caractérise par des performances à haute vitesse et une qualité d'image supérieure. Medit SmartX : Une solution de numérisation de nouvelle génération conçue pour simplifier le flux de travail All-on-X avec une précision et une facilité d'utilisation améliorées.

Présentation des solutions numériques avancées de Medit

Solution Chairside : De la numérisation à la création de restaurations, la solution Chairside de Medit introduit un flux de travail fluide pour la conception de restaurations dans le cabinet du dentiste. Cette solution optimise l'efficacité de la médecine dentaire pour la réalisation de procédures le jour même.

Solution orthodontique : Flux de travail numérique complet adapté aux professionnels de l'orthodontie, améliorant la planification du traitement et la communication avec les patients.

Solution d'implants (Medit SmartX) : Solution de flux de travail All-on-X dédiée, conçue pour simplifier les restaurations complètes.

Diagnostics et consultations liés à l'IA : Grâce au dernier partenariat de Medit avec Pearl, cette intégration enrichit la plateforme Medit Link avec des outils de diagnostic axés sur l'IA et des capacités de consultation des patients.

Événements attrayants et conférences d'experts

L'événement Scanning Game de Medit a attiré l'attention, ce qui a permis aux participants de découvrir la technologie de numérisation rapide et intuitive de Medit dans le cadre d'un défi interactif. De plus, 11 experts en médecine dentaire numérique ont organisé quotidiennement des conférences sur le pouvoir, partageant leur expertise et les applications réelles du logiciel de Medit. Ces séances ont fourni de précieux renseignements sur le paysage en évolution de la médecine dentaire numérique, améliorant ainsi l'expérience d'IDS pour les visiteurs.

« La mission de Medit a toujours été de simplifier la médecine dentaire numérique tout en offrant des solutions puissantes et conviviales. « De plus, la participation enthousiaste et la joie que nos visiteurs ont exprimée ont été une grande source de motivation pour tous les employés de Medit », a déclaré Han Ryu, chef de la direction de Medit.

La présence de Medit au salon IDS 2025 a réaffirmé sa position de chef de file de la médecine dentaire numérique, faisant progresser l'industrie grâce à des solutions intelligentes, accessibles et de pointe.

Pour en savoir plus sur les dernières innovations de Medit, consultez le site Web officiel de Medit .

À propos de Medit

Medit est un fournisseur mondial de scanners intraoraux 3D et une plateforme de médecine dentaire numérique tout-en-un, basée sur sa propre technologie de pointe brevetée. L'entreprise développe également des logiciels novateurs pour la médecine dentaire numérique, soutenant les flux de travail collaboratifs entre les cliniques dentaires et les laboratoires.

Établie à Séoul, en Corée du Sud, depuis sa création en l'an 2000, Medit compte des représentants dans les Amériques et en Europe, ainsi qu'un réseau mondial de distributeurs dans plus de 100 pays.

Pour en savoir plus sur les produits et les logiciels de Medit, consultez le site Web officiel .

