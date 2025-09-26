GRAND-BOUCTOUCHE, NB, le 26 sept. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada fait équipe avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick et la Municipalité de Bouctouche pour renouveler l'environnement naturel du parc et protéger les berges grâce à un investissement conjoint de 1,2 million de dollars.

Cet investissement a été annoncé aujourd'hui par l'honorable Dominic LeBlanc, président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre responsable du Commerce Canada-États-Unis, des Affaires intergouvernementales, du Commerce intérieur et de l'Unité de l'économie canadienne, Benoît Bourque, vice-président de I'Assemblée législative, au nom de l'honorable Gilles LePage, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de la Société de développement régional, et Aldéo Saulnier, maire du Grand-Bouctouche.

Le financement servira à revégétaliser les berges du parc grâce à la plantation de plus de 700 arbres, arbustes et plantes. Ces travaux visent à atténuer les inondations, à ralentir l'érosion et à créer un secteur riverain sain et résilient au cœur d'un estuaire marécageux essentiel. Ce projet consiste également à aménager de nouveaux espaces verts plus accessibles comprenant notamment des sentiers, des allées, des panneaux d'information, des dispositifs d'éclairage et des bancs.

Citations

« La revitalisation du parc Rotary de Bouctouche permettra d'embellir cet espace vert déjà magnifique, ainsi que de mettre en œuvre des mesures essentielles pour le protéger contre les inondations et l'érosion. Ces améliorations feront du parc un espace naturel encore plus accueillant, plus sain et plus résilient, dans l'intérêt de toute la collectivité et de tous ceux qui visitent cette magnifique région côtière. »

L'honorable Dominic LeBlanc, président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre responsable du Commerce Canada-États-Unis, des Affaires intergouvernementales, du Commerce intérieur et de l'Unité de l'économie canadienne

« Cet investissement profitera à la collectivité pendant de nombreuses années. En mettant en œuvre des mesures pour protéger le littoral, nous préservons la beauté naturelle du parc Rotary de Bouctouche, soutenons le tourisme local et veillons à ce que les résidents et les visiteurs puissent continuer à profiter de cet espace communautaire important. »

L'honorable Gilles LePage, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de la Société de développement régional

« Nous sommes fiers d'avoir l'appui financier des trois paliers gouvernementaux pour assurer la viabilité financière du projet. Une des priorités de la municipalité est les espaces verts pour nos résidents et les touristes et ce projet fera un lieu de rencontre pour des générations à venir. »

Aldéo Saulnier, maire de Grand-Bouctouche

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 835 000 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour les infrastructures naturelles (FIN). Le gouvernement du Nouveau-Brunswick alloue 104 375 $ au projet et la contribution de la municipalité du Grand- Bouctouche s'élève à 260 625 $.

s'élève à 260 625 $. Le Fonds pour les infrastructures naturelles soutient des projets utilisant des approches naturelles ou hybrides pour accroître la résilience aux changements climatiques, réduire les émissions de carbone, protéger et préserver la biodiversité et l'habitat faunique, ainsi que favoriser l'accès des Canadiens à la nature.

Parmi les exemples d'infrastructures naturelles figurent les forêts urbaines, les arbres de rue, les zones humides, les digues vivantes, les digues biologiques et la restauration côtière naturalisée.

Les infrastructures hybrides incorporent des éléments d'infrastructure grise artificielle pour améliorer ou soutenir les infrastructures naturelles et/ou l'utilisation des processus écosystémiques. Parmi les exemples d'infrastructures hybrides, citons les toits et les murs verts, ainsi que les bassins d'orage naturalisés.

Un minimum de 10 % de l'enveloppe globale du programme sera alloué à des projets menés par des Autochtones.

Le financement annoncé aujourd'hui s'appuie sur travail que le gouvernement fédéral effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés et de renforcer les économies locales.

Le financement du gouvernement fédéral est conditionnel à l'atteinte de ses obligations en matière de consultation des peuples autochtones et d'évaluation environnementale.

Liens connexes

Fonds pour les infrastructures naturelles

https://logement-infrastructure.canada.ca/nif-fin/index-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Carte des projets de logement et d'infrastructure

https://logement-infrastructure.canada.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

