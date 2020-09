Revitalisation de l'Est de Montréal - La ministre Chantal Rouleau annonce une aide financière globale de près d'un million de dollars à la Société de développement Angus

MONTRÉAL, le 25 sept. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, est heureuse d'annoncer une nouvelle aide financière de 450 000 $ à la Société de développement Angus. Ce montant s'ajoute à un soutien financier de 450 000 $ reçu l'an dernier et permettra à l'organisme d'étendre son territoire d'intervention dans l'Est de Montréal tout en lui permettant d'y développer des projets innovants et rassembleurs qui contribueront à l'amélioration des milieux de vie.

La ministre en a fait l'annonce aujourd'hui lors d'une conférence de presse virtuelle, en présence de M. Christian Yaccarini, président et chef de la direction de la Société de développement Angus et de Mme Caroline Bourgeois, mairesse d'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles.

Citation :

« L'arrivée de la Société de développement Angus marque le démarrage de chantiers novateurs et porteurs pour l'Est. Le projet annoncé aujourd'hui dans ma circonscription, au cœur du village du Vieux-Pointe-aux-Trembles, s'inscrit en tout point dans la démarche de revitalisation de l'Est de Montréal que j'ai initiée lors de mon arrivée en poste. Structurant pour la communauté, il contribuera à dynamiser ce secteur et à y améliorer la qualité de vie. C'est en travaillant ensemble, avec le milieu des affaires et avec des organisations engagées, que les citoyens et citoyennes verront une différence dans leur quotidien. Plus que jamais, un gouvernement pose des actions concrètes pour valoriser le développement de l'Est. C'est d'ailleurs ce qui me motive grandement depuis mon passage de la politique municipale vers mon rôle de ministre responsable de la Métropole. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Le développement de l'Est de Montréal représente une occasion sans précédent d'améliorer les conditions de vie des communautés sur ce territoire. Grâce au soutien du gouvernement du Québec, nous travaillons à développer des projets spécifiques à Pointe-aux-Trembles et à Montréal-Nord qui répondront, notamment, à des besoins en matière de logements, de santé publique et d'accès à des commerces de proximité. Ces projets viennent s'inscrire dans notre mission de revitaliser des milieux urbains en favorisant une transition écologique et sociale. »

Christian Yaccarini, président et chef de la direction de la Société de développement Angus

Faits saillants :

L'aide financière provient du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole, un programme du Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.

De nombreux projets sont en cours pour revitaliser l'Est de Montréal. L'accroissement de la mobilité, le développement économique et l'amélioration des milieux de vie des citoyens sont au cœur de cet ambitieux chantier.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur la démarche de revitalisation de l'Est de Montréal, consultez Québec.ca/RevitalisationEstMontreal .

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation :

https://www.facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

https://twitter.com/MAMhQC

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Renseignements: Source : Sarah Bigras, Attachée de presse et conseillère aux communications, Cabinet de la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Tél. : 418 446-5911; Renseignements : Équipe des relations de presse, Direction des communications du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746