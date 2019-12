Revitalisation de l'est de Montréal - La ministre Chantal Rouleau annonce le prolongement du SRB Pie-IX jusqu'à la rue Notre-Dame

MONTRÉAL, le 13 déc. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, annonce que le service rapide par bus (SRB) Pie-IX sera prolongé jusqu'à la rue Notre-Dame Est afin de favoriser la mobilité dans l'est de la métropole. Ce projet s'inscrit à l'intérieur du grand chantier de revitalisation de l'est de Montréal mené conjointement par le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal depuis décembre 2018. Il faisait également partie des projets à l'étude au Plan des initiatives de développement du transport collectif 2018-2021 (PIDTC) de l'Autorité régionale de transport métropolitain.

Le nouveau tronçon de 1,7 km reliant l'avenue Pierre-De Coubertin à la rue Notre-Dame Est comprendra 3 nouvelles stations qui s'ajouteront aux 17 déjà en construction. Au cours de la prochaine année, la conception sera réalisée afin de commencer les travaux au printemps 2022, pour une mise en service à l'automne 2023 de l'ensemble du projet de SRB. Comme pour le projet en cours, les travaux de réalisation seront intégrés à ceux de la Ville de Montréal pour la réfection des infrastructures municipales et la bonification de l'aménagement du domaine public.

Citations

« Annoncer le prolongement du SRB Pie-IX, alors que nous célébrons aujourd'hui le premier anniversaire de la signature de la Déclaration pour revitaliser l'Est de Montréal, est un message fort de votre gouvernement! Comme quoi nous sommes en action pour améliorer la mobilité pour l'est de la métropole. C'est plus qu'un prolongement! Nous parlons d'un véritable axe nord-sud et d'une future intermodalité avec un mode de transport structurant, moderne et électrique sur la rue Notre-Dame. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Quelle excellente nouvelle pour les Montréalaises et les Montréalais! Je salue la décision du gouvernement de prolonger le SRB Pie-IX jusqu'à la rue Notre-Dame, un projet qui sera bénéfique pour les citoyennes et citoyens et qui s'intégrera au futur axe de mobilité structurante sur Notre-Dame. Ce prolongement est une volonté portée par nos équipes depuis plusieurs années, alors je suis très heureuse qu'elle se concrétise aujourd'hui grâce à l'appui du gouvernement. »

Valérie Plante, mairesse de Montréal

Faits saillants

Le projet de SRB Pie-IX consiste à mettre en place des voies réservées permanentes à haut niveau de service permettant la circulation des autobus sur le boulevard Pie-IX.

Le SRB Pie-IX permettra :

d'offrir, à son ouverture, un service à plus de 20 000 usagers en période de pointe du matin. L'achalandage pourrait s'élever à plus de 70 000 déplacements par jour, considérant l'importance des générateurs de déplacements dans ce corridor;



un transfert modal de l'automobile vers le transport collectif allant jusqu'à 5 %, soit 3 500 déplacements par jour;



une fréquence de passage des autobus similaire à celle du métro;



des gains de temps appréciables pour les usagers (10 minutes en moins entre le boulevard Henri-Bourassa et l'avenue Pierre-De Coubertin);



une amélioration du confort des usagers du transport collectif grâce à des abribus permettant d'accueillir une centaine de personnes simultanément et simplifiant la montée et la descente;



le déplacement de la clientèle à mobilité réduite grâce à la présence d'aménagements universellement accessibles;



une meilleure interconnectivité avec le réseau de transport collectif, notamment avec le prolongement de la ligne bleue du métro et le nouveau système de transport collectif électrique dans l'est de Montréal, actuellement à l'étude;



une compétitivité et une attractivité économique sur l'axe Pie-IX, le deuxième axe le plus important de l'île de Montréal en matière de transport collectif et le plus important corridor de transport collectif à l'est de la ligne orange du métro de Montréal;



de réduire la pression sur la branche est de la ligne orange en offrant une solution de remplacement nord-sud efficace.

Avec le prolongement, le SRB Pie-IX comptera 20 arrêts : 18 à Montréal et 2 à Laval .

. L'accroissement de la mobilité est l'une des priorités retenues dans la Déclaration pour revitaliser l'Est de Montréal par laquelle le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal se sont engagés à entreprendre ce grand chantier dans un esprit de collaboration.

