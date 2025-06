Révision des programmes - Entrée en vigueur du programme Partenariat culturel autochtone

QUÉBEC, le 12 juin 2025 /CNW/ - Le ministère de la Culture et des Communications annonce l'entrée en vigueur du programme Partenariat culturel autochtone. Celui-ci remplace le programme Aide au développement culturel autochtone, qui a été révisé à la suite d'échanges avec les partenaires bénéficiant d'une entente de développement culturel autochtone et les agents de développement culturel autochtone. Avec ce programme renouvelé, le Ministère offre un outil adapté et structurant qui permet aux 11 nations autochtones du Québec de décider des actions à prendre pour elles-mêmes et leur avenir.

Parmi les principaux changements apportés au programme, notons :

L'admissibilité des communautés autochtones, en plus des instances nationales autochtones désignées et des organismes culturels autochtones;

La majoration des montants prévus pour le salaire des coordonnateurs culturels autochtones (anciennement nommés agents de développement culturel autochtones ), afin de mieux répondre aux réalités vécues dans les communautés;

), afin de mieux répondre aux réalités vécues dans les communautés; L'admissibilité des installations temporaires, du type campement ou shaputuan, ainsi que de l'équipement lié à des activités en territoire;

La précision de l'importance de la préservation, de la transmission et de la valorisation des langues autochtones dans les objectifs du programme.

Depuis plus de 30 ans, le Ministère conclut avec les organismes et instances autochtones des ententes de partenariat culturel (auparavant nommées ententes de développement culturel autochtone). Ces ententes contribuent à accroître leur autonomie quant à la préservation, la transmission et la valorisation des cultures et des langues autochtones. Elles renforcent également leurs capacités en soutenant l'embauche de ressources humaines consacrées exclusivement à la culture ou aux langues autochtones, ainsi que le développement de leurs connaissances, de leurs compétences et de leurs liens de collaboration.

