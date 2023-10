Révision des programmes d'études en science et technologie - Le ministre Drainville annonce que les programmes de science et technologie seront révisés

QUÉBEC, le 20 oct. 2023 /CNW/ - Pour sensibiliser davantage les élèves aux enjeux actuels, notamment liés aux changements climatiques et au développement accéléré des nouvelles technologies, le ministre de l'Éducation, M. Bernard Drainville, a annoncé aujourd'hui son intention de réviser les programmes d'études en science et technologie du primaire et du secondaire. Il en a fait l'annonce ce matin lors de sa participation au congrès annuel de l'Association pour l'enseignement de la science et de la technologie au Québec.

Une implantation en deux temps

Le gouvernement reconnaît le travail important qui se fait concernant l'implantation obligatoire du nouveau programme Culture et citoyenneté québécoise dès l'automne 2024 et la révision du programme Français, langue d'enseignement dès l'automne 2025.

C'est pourquoi l'implantation du nouveau programme d'études en science et technologie se fera de façon facultative en 2026-2027 et de façon obligatoire dès l'automne 2027 au primaire. Les programmes d'études en science et technologie du secondaire seront, quant à eux, actualisés et implantés de façon facultative en 2028-2029 et de façon obligatoire dès l'automne 2029.

Citation :

« Les programmes d'études en science et technologie sont en cours depuis 2001 pour le primaire et 2006 pour le secondaire. Il est donc nécessaire que nos jeunes aient accès à des notions plus actuelles. Je suis très heureux de lancer cette révision des programmes d'études de science et technologie, qui permettront aux élèves d'apprendre de la matière plus moderne, adaptée aux réalités d'aujourd'hui. Ces changements contribueront notamment à mieux les sensibiliser aux enjeux des changements climatiques. »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation

SOURCE Cabinet du ministre de l'Éducation

Renseignements: Source : Florence Plourde, Directrice des communications du ministre de l'Éducation, 418 670-5939, [email protected] ; Pour renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieur, [email protected]