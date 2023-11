Révision de la possibilité forestière - Québec continue de soutenir la filière forestière québécoise

QUÉBEC, le 29 nov. 2023 /CNW/ - À la suite de la recommandation du Forestier en chef de réviser la possibilité forestière pour les régions de l'Abitibi-Témiscamingue, de la Mauricie et du Nord-du-Québec, après les feux de forêt historiques de l'été 2023, le gouvernement du Québec annonce la création d'un comité spécial pour soutenir les travailleurs, les communautés et les entreprises du secteur forestier concernés.

Ce comité spécial, qui s'ajoute aux nombreuses actions déployées par le gouvernement du Québec depuis l'été 2023, sera piloté par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) et formé d'intervenants et intervenantes du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MESS) et du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (MEIE). L'expertise combinée de ces trois ministères en matière de foresterie, d'emploi et de développement économique sera mise à la disposition des acteurs de la filière et des communautés forestières pour permettre de mesurer les répercussions d'une telle révision de la possibilité forestière et de s'y ajuster.

Comme il l'avait fait à l'été 2023 pour permettre la récupération rapide des bois brûlés, le gouvernement du Québec favorise une approche proactive auprès de la filière forestière. Cette nouvelle initiative s'ajoute donc à plusieurs investissements historiques chiffrés à plus d'un demi-milliard de dollars et destinés à la protection de la forêt et au soutien des acteurs concernés, soit :

200 M$ destinés à la suppression des feux de forêt à l'été 2023;

52 M$ pour favoriser la récupération rapide des bois brûlés;

50 M$ destinés à soutenir les milieux touchés par les feux de forêt au Québec;

16 M$ pour accroître la force de frappe de la SOPFEU;

200 M$ additionnels pour les travaux sylvicoles non commerciaux qui permettront de remettre en production certaines superficies incendiées;

Le lancement des Tables de réflexion sur l'avenir de la forêt.

Rappelons qu'afin de se conformer à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier, la ministre des Ressources naturelles et des Forêts peut demander au Forestier en chef de modifier les possibilités forestières assignées à un territoire lorsque les circonstances sont telles que, sans une modification de celles-ci, l'aménagement durable des forêts risquerait d'être compromis (LADTF, art.46, par.7).

Citations :

« Comme gouvernement responsable, on doit veiller au développement durable de nos forêts. Les feux historiques de 2023 nous forcent à modifier considérablement les façons d'aménager et de protéger notre forêt, et d'assurer sa revitalisation à certains endroits au Québec. Le comité spécial annoncé aujourd'hui permettra d'accompagner les acteurs de la filière forestière les plus concernés par la récente modification de la possibilité forestière de manière à assurer la vitalité des régions touchées et le développement durable de nos forêts. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Je me réjouis de l'action que pose aujourd'hui ma collègue Maïté Blanchette Vézina. L'industrie forestière est essentielle à la vitalité des régions du Nord-du-Québec, de l'Abitibi-Témiscamingue et de la Mauricie. Il est donc tout à fait normal que notre gouvernement appuie et accompagne les travailleurs et les entreprises de ce secteur névralgique pour notre économie et nos communautés. »

Jean Boulet, ministre du Travail, ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

Liens connexes :

